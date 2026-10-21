扎希证实甲选合作拍板，国阵出战21席伊党与盟友7席
刊载: Oct 21, 2026 11:13 PM
国阵主席阿末扎希证实，国阵将在马六甲州选与伊党合作，其中国阵将竞选21席，伊党及其盟友将竞选7席。
《阳光日报》报道，扎希表示，双方有关议席分配的谈判敲定。
“国阵与伊党之间的谈判，尤其是议席分配谈判，敲定了。
“我想证实，国阵将竞选21个州席，而伊党及其盟友将竞选7个议席。”
国阵主席阿末扎希证实，国阵将在马六甲州选与伊党合作，其中国阵将竞选21席，伊党及其盟友将竞选7席。
《阳光日报》报道，扎希表示，双方有关议席分配的谈判敲定。
“国阵与伊党之间的谈判，尤其是议席分配谈判，敲定了。
“我想证实，国阵将竞选21个州席，而伊党及其盟友将竞选7个议席。”
扎希今日在马六甲Masjid Salmah Khamis出席活动后接受媒体访问时，如此表示。马六甲国阵主席阿都拉勿也有在场。
交伊党决定使用标志
扎希说，国阵将在马六甲州选中使用自己的标志，而伊党是否使用其党标志的决定，则交由该党领导层决定。
他透露，国阵将于10月24日公布参选候选人名单。
他指，待党内所有评估及讨论程序敲定后，才会作出上述宣布。
第16届马六甲州选将在10月31日提名，11月14日投票，竞选期共14天。
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