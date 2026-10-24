诚信党宣传主任卡立沙末形容，国阵与伊党联手迎战马六甲州选是一种导致马来人毁灭的“团结”。

卡立沙末今日发文告指出，两党之间的议席分配证明，伊党不过是国阵的跑腿。

“巫统／国阵上阵21席，而伊党及其盟友获得7席，这项分配清楚反映了伊党的实际地位。在大马政治舞台上，伊党不过是巫统／国阵的跑腿和‘马仔’。”

“伊党过去曾以伊斯兰原则为基础所捍卫的斗争在哪里？当时，他们反对部族主义、暴政、贪污及滥用权力。”

“伊党如今提出的新解释，就像村里的狗团结起来，赶走闯入村庄的鹿一样，显然已经取代了过去赋予伊党独特身份的《古兰经》和圣训论据。”

卡立沙末揶揄，巫统及其国阵盟党，如马华和国大党，打算继续培育一种“敛财”的政治文化，并对此引以为傲。

他说，伊党渴望掌权，以便培育一种蛊惑人心的政治文化，让支持者变得愚昧无知，仿佛遭到催眠一般。

“由于盲目服从他们所尊崇的宗教司，原本合法的事可以变成非法，原本非法的事也可以变成合法。这就像古代的有经人盲目服从他们的祭司和僧侣一样。”

本周四，国阵主席阿末扎希证实，国阵将在马六甲州选与伊党合作，其中国阵将竞选21席，伊党及其盟友将竞选7席。

伊党指议席分配依据原任

另一方面，《新海峡时报》报道，国盟总秘书达基尤丁解释，国盟与国阵在马六甲州选中的议席分配，将以原任议员原则为依据，也就是由目前占据有关议席的代表继续竞选。

他说，联盟内所有成员党普遍同意采用这项方式。

“普遍达成共识的原则是原任议员原则，也就是由目前占据有关议席的代表继续竞选。”

他指出，过去在其他州进行议席分配谈判时，也采用了相同的方式。

“在吉兰丹，伊党和国盟掌握45个议席中的42席，因此是这些议席的原任执政方。”

“在登嘉楼，伊党和国盟是全部28个议席的原任执政方。”

他说，预计这项方式将成为国盟与国阵讨论议席分配时的主要基础之一。



