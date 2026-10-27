高教部长赞比里表示，国家高等教育基金（PTPTN）委任的债务追收机构，在向拖欠贷款的借款人追款时，必须扮演协商者角色，而非大耳窿。

赞比里今日在国会为2027年财案你总结时表示，如果任何机构在向借款人追款时采取类似大耳窿的手段，应直接向他提交报告。

他指出，受委的机构通常只针对长期拖欠还款、完全没有偿还过任何款项的借款人。

“在委任这些债务追收机构或债务管理顾问时，我们确保他们不会像大耳窿那样行事。”