高教部冀追讨PTPTN欠款时，应协商而非如同大耳窿
刊载: Oct 27, 2026 8:46 PM
高教部长赞比里表示，国家高等教育基金（PTPTN）委任的债务追收机构，在向拖欠贷款的借款人追款时，必须扮演协商者角色，而非大耳窿。
赞比里今日在国会为2027年财案你总结时表示，如果任何机构在向借款人追款时采取类似大耳窿的手段，应直接向他提交报告。
他指出，受委的机构通常只针对长期拖欠还款、完全没有偿还过任何款项的借款人。
“在委任这些债务追收机构或债务管理顾问时，我们确保他们不会像大耳窿那样行事。”
高教部长赞比里表示，国家高等教育基金（PTPTN）委任的债务追收机构，在向拖欠贷款的借款人追款时，必须扮演协商者角色，而非大耳窿。
赞比里今日在国会为2027年财案你总结时表示，如果任何机构在向借款人追款时采取类似大耳窿的手段，应直接向他提交报告。
他指出，受委的机构通常只针对长期拖欠还款、完全没有偿还过任何款项的借款人。
“在委任这些债务追收机构或债务管理顾问时，我们确保他们不会像大耳窿那样行事。”
“因此，如果有报告指出他们采取类似大耳窿的手段，我们将迅速采取行动。”
只针对超过10年
赞比里澄清，之前实施的措施只针对超过10年完全没有偿还过任何款项的人士。
他强调，其部门正密切关注此事，以避免PTPTN借款人成为受害者。
他说，相反地，这些机构应该与借款人协商，了解他们的财务状况，随后共同商定还款计划。
“我们一直为借款人提供机会，让他们主动前来讨论自身情况，因为我们理解他们的经济处境。
“这就是PTPTN的处理方式，因为我们的目的并不是要压迫他们。”
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