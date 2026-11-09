首相署（宗教事务）正核实加拿大歌手威肯（The Weeknd）上周在武吉加里尔国家体育场举办的演唱会，涉及宗教膜拜元素及违反演出规定的指控。

首相署（宗教事务）部长祖基菲里哈山（下图）今日在面子书贴文表示，伊斯兰教明确禁止任何形式的崇拜真主以外事物的元素。

他说，各方必须确保艺术表演不会引起有关马来西亚信仰、道德及宗教敏感课题的混淆。

“首相署（宗教事务）通过伊斯兰发展局（Jakim）研究组，正与海外艺人表演与电影播放中心委员会（PUSPAL）密切联系，以核实有关指控是否属实，以及在武吉加里尔举行的The Weeknd演唱会是否遵守演出条件。”

“当局将根据法律及确凿事实采取严厉行动，以确保国内外艺人的每一场演出，始终维护宗教、文化敏感性及公共秩序。”

加拿大乐坛天王威肯（The Weeknd，本名Abel Tesfaye）是于4日及5日在武吉加里尔国家体育场举办《After Hours til Dawn》世界巡回演唱会。

据称，引起争议的是舞台上出现巨型女机器人，以及一群身穿红色长袍的舞者，有网民指控涉及宗教或膜拜元素。



