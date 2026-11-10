屠妖节周末期间，美国科技巨头英伟达（Nvidia）共同创办人兼执行长黄仁勋涉嫌与一名中国间谍发生婚外情的消息，成为各大媒体的焦点。

除了婚外情与间谍活动，这起事件还牵涉另一项指控。

据称，这名被指为中国间谍的女子黄乐（Alice Huang）跟一家在新加坡和马来西亚营运的企业有关联，而该企业涉嫌规避美国对出口人工智能（AI）芯片至中国所实施的制裁。

这项仍在美国当局调查中的指控，可能影响马来西亚政府在美中持续展开贸易战之际，改善与美国贸易关系的努力。

今年8月，美国将马来西亚列为涉及中国关联货物非法转运的第二级风险国家（Tier 2）。

发生了什么事？

《纽约时报》两周前报道，黄仁勋（上图）涉嫌与黄乐发生婚外情，而黄乐据称是一名中国间谍。

当时，英伟达似乎否认有关指控，并表示两人间的互动“并无不寻常之处”。英伟达也指出，跟黄乐曾有关联的一家公司Megaspeed，未获得任何与美国国家安全相关的资讯。

然而，黄仁勋上星期天向公司承认自己对妻子不忠，促使英伟达展开调查。

马来西亚如何牵涉其中？

此事件涉及马来西亚的指控，主要围绕在Megaspeed及其全资马来西亚子公司Speedmatrix私人有限公司。

据称，黄乐曾是Megaspeed的高层管理人员。Megaspeed本身则是由一家中国游戏公司的子公司更名而来。据悉，黄乐于2023年底辞职后，仍与该公司保持联系。

Megaspeed于2023年成为英伟达的官方云端运算合作伙伴。据报道，该公司在2024年6月至今年2月期间，购买了价值48亿美元（195亿令吉）的英伟达人工智能芯片。

有关采购行动是在黄仁勋与黄乐首次被拍到同框的数周后开始。

根据《纽约时报》的报道，这些芯片随后出口至马来西亚和印尼的数据中心，而这些数据中心似乎是为中国客户提供服务。

如果有关出口是在中国企业授意下进行，便可能违反美国贸易制裁。

与此同时，《纽约时报》去年10月的一篇报道也披露，一名美国贸易官员视察Megaspeed旗下子公司Speedmatrix营运的数据中心时，发现了多箱尚未拆封的英伟达人工智能芯片。

报道引述知情官员指出，当时有人怀疑这些芯片原本打算运回中国，但未掌握确凿证据。

报道也指出，相关疑虑已转达给新加坡和马来西亚当局。

针对去年的有关报道，贸工部当时告知《纽约时报》，马来西亚已加强对人工智能芯片出口的监督，同时继续与美国保持积极对话，讨论相关管制措施。

另一方面，Megaspeed去年12月曾针对《彭博社》的类似调查发文告表示，该公司曾接受美国官员、贸工部及英伟达的检查，并强调检查未发现任何证据显示该公司涉及芯片非法交易或其他违法活动。

接下来会怎样？

美国商务部针对Megaspeed展开的调查，已移交美国司法部（DOJ）进一步调查。

与此同时，美国总统川普宣布，联邦调查局（FBI）也将调查黄仁勋与黄乐的婚外情。

《当今大马》已联系贸工部长佐哈里，寻求他针对最新事态发展作出回应，并说明政府是否已对Speedmatrix采取任何行动。



