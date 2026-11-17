美国商务部表示，若要向马来西亚、新加坡、印尼、泰国或巴西出口、再出口或转移先进半导体，必须取得许可证。

《The Edge》报道，美国新规即时生效，旨在防止某些外国势力利用基于美国技术的先进计算能力，损害美国国家安全及外交政策利益。

数据中心、外国晶圆代工厂及芯片出口商必须对客户进行严格的尽职调查，包括查明是否有来自美国实施禁运的目的地（归类为D:5组）或澳门的人士，直接或间接拥有或控制相关客户。

D:5国家组包括受到美国武器禁运的目的地，其中一些是配合联合国制裁实施禁运，另一些则是美国根据自身政策单方面指定。

积极监控规避国家

美国商务部昨日发文告说，这项许可证要求不适用于商业推荐系统，例如网络零售商或社交媒体公司所使用的系统，因为这些功能不会构成同等程度的国家安全威胁。

“对于这5个国家，若半导体的目的地是总部设在美国的公司，或最终母公司总部设在美国的公司，并符合特定报告要求，则不受许可证要求约束。”

“商务部将积极监控那些容许规避这项临时最终规则（IFR）的国家，并考虑对这些国家采取一系列后果。”

这项进展正值芯片供应链近期受到监管审查之际。

马来西亚当局，包括贸工部和警方，正在调查Speedmatrix私人有限公司。该公司是本地数据中心的租户，并与总部设在新加坡的Megaspeed有关联。美国指控该公司非法采购先进英伟达人工智能芯片，并可能将芯片再出口或转运至中国。

这项临时最终规则收紧了先进制程逻辑芯片的前端晶圆制造商及芯片封装商在出口时所面对的推定限制，同时缩小了总部设在受到“超级智能”（SI）芯片许可管制目的地的设计商，能够克服这些限制的途径。SI是特朗普政府用来指称人工智能的术语。

“这项改变让美国政府能够对总部设在特定国家、并寻求利用第三国先进半导体生产能力的公司进行关键监管。”

监管机构表示，这项临时最终规则正式撤销了拜登时期的人工智能扩散规则——该规则从未得到执行——从而正式确认了美国工业与安全局于2025年5月宣布的撤销决定。



