继外泄文件显示德意志银行早知悉一马公司交易的违规情况，国行表示，金融机构须遵守法律，一旦发现违规行为，当局绝不会犹豫采取行动。

国行是在回应“德意志银行内幕”（Inside Deutsche Bank）的调查时，作出上述表态。

尽管曾对外否认有不当行为，这项依据德意志银行外泄内部文件展开的调查揭露，这家德国金融巨擘早就知道处理一马公司交易时违规。

国行在发给《当今大马》的声明中指出，国行期望所有金融机构高度重视并遵守相关法律、条例与监管要求。

“一旦发现弱点或违规行为，国行绝不会犹豫采取适当行动，包括执法行动。”

“国行将继续在适当情况下与相关当局合作。”

不过，基于保密政策，国行拒绝进一步说明泄露文件所揭露的具体调查结果。

“国行不会披露监管评估或正在进行的调查资料。”

一马公司目前起诉德意志银行，指控该银行马来西亚分行在2009年及2011年处理一马公司总额11亿1000万美元的交易时出现问题，最终导致有关资金遭到挪用。

向国行汇报时违规

德意志银行在其《2015年反金融犯罪报告》（Anti-Financial Crime Report 2015）中，发现该行通过国际交易资讯系统（ITIS）向国家银行汇报交易时存在违规情况。

然而，德意志银行与一马公司的诉讼中，已反对向法庭披露这份报告。

2015年的一项内部稽查也发现，该行马来西亚分行的汇报团队存在多项疏失，包括没有充分检查提交至国际交易资讯系统的数据是否完整、没有审查系统内做出的调整，以及没有对整个汇报流程进行质量保证检查。

国际交易资讯系统是一项汇报系统，旨在向国行通报跨境资金流动情况。

此外，调查结果指出，尽管规定必须将国际交易资讯系统的汇报记录至少保存7年，但稽查人员却无法找到相关存档文件。

调查结果也揭露，德意志银行马来西亚分行在客户认识程序（Know Your Customer，KYC）及反洗钱程序方面存在不足。

其中一个例子是，部分以人工方式处理的跨境交易，缺少完整的汇款发起人资料，而国行的行业指引及美国法规均要求提供这些资料。

德意志银行否认有任何不当行为，并声称该行也是受害者，遭一马公司内部的不法官员误导。

泄露文件也显示，尽管出现多项警示讯号，德意志银行仍协助刘特佐在欧洲转移资金。

文件也发现其他“潜在问题”，包括刘特佐参与该银行于2014年向一马公司提供贷款一事。

这批密件由两名吹哨者提供，交予印度记者乔西约瑟夫（Josy Joseph）与南非记者卡迪嘉沙里夫（Khadija Sharife）。两人随后成立非营利机构“梭鱼媒体”（Barracuda Media）分析数据，并与全球逾50个国家、超过50家媒体的记者，包括《当今大马》共享资料。

两名身份受保护的吹哨者复制密件并带离银行。代表律师证实，他们除将档案交予约瑟夫和沙里夫，也把资料递交美国司法部、美国金融犯罪执法网络（FinCEN）及英国税务海关总署。

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