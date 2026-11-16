中小型企业（SME）面对资金周转困难，就像身体出现病痛，若只是一味寻求短期援助，却没有从根本解决问题，便可能反复陷入困境形成恶性循环，甚至面临倒闭危机。



金融服务公司YDG Venture私人有限公司创办人兼首席执行官陈士强，曾在银行业工作17年，深知中小型企业的难处。

他因此将公司比喻为企业的“医生”，不仅提供融资及项目管理支持，更希望循序渐进地协助企业改善财务管理，从根本上强化经营“体质”。



他指出，许多SME一遇到资金问题，首先想到的便是向银行贷款，却忽略了资金规划的重要性。他的公司希望通过合作传授金融知识，让企业学会有效管理资金，摆脱对短期援助的依赖。



“我们不是单纯给他们‘开药’，而是陪着他们慢慢‘疗养’，从根本解决问题。”



陈士强希望，这些中小型企业学有所成后，能够将知识传授给旗下分包商、供应商及其他合作伙伴，让正确的经营观念如同药物逐渐发挥作用，一点一滴改善整个中小型企业生态，为下一代创造更健康的商业环境。



AI打破资讯差 中小企须创新求变



陈士强指出，希望通过合作，让正确的经营观念如同药物逐渐发挥作用，一点一滴改善整个中小型企业生态。

谈及本地中小型企业的通病，陈士强直言，部分企业仍受传统经营思维束缚，并非缺乏生意或订单，而是欠缺长远规划，即使手握工程，也可能因资金分配不当而陷入困境。



“部分企业未充分评估自身规模及资源，便盲目效仿大型企业的经营模式，结果只学到表面，却未掌握其中精髓，实属本末倒置。”



他认为，这些问题也反映出部分中小型企业对资本市场及多元融资渠道认识不足，缺乏灵活的经营思维，无形中限制了发展空间。



随着人工智能（AI）迅速发展，陈士强强调，企业更不能以资讯不足作为停滞不前的借口。



他说，过去商家或许还能凭借资讯不对等赚取差价，但如今AI已能快速搜集、分析市场资料，甚至协助制定商业计划、比较成本及发掘商机，让传统依赖资讯差距的经营模式逐渐失去优势。



他强调，未来企业要保持竞争力，关键不再是谁掌握更多资讯，而是谁更懂得善用科技、发挥创意，突破传统经营框架。



“我们不一定要做不一样的东西，而是要用不一样的方式做事。”





放下铁饭碗走创业路 陈士强坚持实干不画饼



Chen Shi Qiang (fourth from right) said that business management must be practical. Besides providing tangible rewards to the team, companies should also encourage employees to voice their opinions to foster mutual growth.



回顾创业历程，陈士强透露，自己在银行服务17年后，于2023年毅然辞去稳定工作，与昔日客户、现任YDG Venture董事叶镝健携手创业，而这一切，竟是从一张放贷执照开始。



他忆述，叶镝健当初多次主动邀约，讨论如何利用这张执照开拓商机，最终以诚意打动他，让他决定放下银行的“铁饭碗”，共同开创事业。



从最初探索信贷业务，到逐步拓展企业融资、项目管理及跨领域合作，YDG Venture如今荣获金牛奖。陈士强认为，这不仅是企业发展的里程碑，更离不开合作伙伴及员工一路以来的支持。



他特别提及，创业初期曾邀请昔日银行同事加入团队，对方甚至未询问薪资待遇便欣然答应，让他深受感动。



他说，自己看重的不只是员工的业绩，更是脚踏实地的工作态度及团队合作精神，也不希望团队将时间浪费在办公室政治上。



“我不画大饼，有钱就讲，没钱就不要讲。”



陈士强强调，企业管理必须务实，除了给予团队实际回报，也鼓励他们勇于提出意见，甚至质疑上司的决定，让团队在互相信任的基础上共同成长。



该系列的《企业故事》是与金牛奖合作推出

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