随着马来西亚凭借相对稳定的投资环境，吸引越来越多外国企业前来投资设厂，部分投资者却因不熟悉当地行政程序，在办理手续时面临不少挑战。



成立于2017年的华鸿人力资源顾问私人有限公司，秉持为客户排忧解难、提高办事效率的理念，提供一站式服务，协助外国投资者顺利在马开展业务。



创办人刘华生指出，近年来外国企业，尤其是中国企业来马投资设厂，带动外籍管理及技术人员的签证需求，因此公司提供从注册公司、银行开户、申请营业执照到办理工作准证等一站式服务，省去客户四处奔波的麻烦。



“市场上不乏提供类似服务的公司，但关键在于能否真正解决客户的问题，以效率和信誉赢得信任。”



先办事再收钱 讲信誉赢客户

刘华生说，尽管市场上同业竞争多，但关键在于能否真正解决客户的问题，以效率和信誉赢得信任。



“先办好，再收费！”这是华鸿建立客户信任的经营之道。

刘华生说，公司不以低价作为竞争手段，而是坚持完成服务后才收费，一般不预收订金，以实际成果证明自身价值。



他指出，对外国企业而言，工作准证若出现问题，不仅可能影响员工合法工作，也可能耽误企业运作，因此客户更重视服务商的可靠性及办事效率。



凭借这样的经营模式，即使公司设于柔佛新山，业务也不受地域限制，约半数客户甚至从未与他见面，仅通过线上沟通，便放心委托公司办理签证事务。



他说，公司仅有约2人负责市场营销，却已累积数百家企业客户，部分客户是通过网络主动找上门，回头客更是高达90%。



“不少客户也主动介绍新客户，让华鸿凭借口碑及长期累积的信任，持续拓展业务。”



半百年纪创业不言迟 两万令吉打造千万业绩



回顾创业历程，刘华生直到50岁，才凭借2万令吉资金及多年累积的行业经验，决定自立门户。



他指出，自己曾在人力资源领域工作逾10年，之后以自由职业者身分从事市场营销，后来因工作变动，加上身边人的鼓励，才萌生创业念头。



他忆述，创业初期资金有限，只能租用月租约1000令吉的小办公室，连桌椅、冷气等设备也以二手货为主，一切从简。



所幸，凭借过去累积的客户资源，加上当时搭上中国企业来马参与大型项目的商机，公司成立首年便创下逾千万令吉营业额，为他的创业之路注入强心针。



从当年仅有两三名员工，到如今40多人的壮大团队，刘华生也迎来企业发展的新里程碑。



他透露，适逢公司即将在2027年迎来创立10周年，此次再度荣获金牛奖别具意义，也希望未来继续探索更多业务发展机会，在充满变数的市场环境中稳步前行。



奖励培训双管齐下 华鸿打造高效团队



随着公司规模扩大，刘华生也更重视人才培养，除了通过绩效奖励激励员工，也鼓励他们发挥所长，持续提升自身能力。



他指出，公司各部门均设有关键绩效指标（KPI），并根据表现提供额外奖励，同时给予员工发挥空间，培养独立解决问题的能力。



此外，他说，华鸿也积极安排人工智能（AI）培训，让员工善用科技处理文件及核对资料，提高效率，协助公司承接更多业务。



除了工作上的激励，公司每年也安排员工海外旅游，让员工放松身心，开拓眼界。

刘华生笑言，这也是公司留住人才的秘诀之一，让员工每年都有所期待，在提升归属感的同时，与企业共同成长。



该系列的《企业故事》是与金牛奖合作推出

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