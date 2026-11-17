“昂贵”、“华而不实”，是不少人对保健品的刻板印象，因而产生抗拒心理；但另一个极端，却有人将保健品视为“万能丹药”，认为吃了就能抵御各种疾病，反而忽略均衡饮食、规律运动等健康生活的重要性。



健康产品品牌ATITA创办人兼首席执行官许程尧指出，新冠疫情期间，不少高龄人士，尤其患有“三高”等慢性疾病者，不幸因感染疫情离世，其中也包括他患有高血糖的60多岁父亲。



父亲的离世，让他开始思考，若当初能让父亲适当补充保健品，帮助改善“三高”问题、增强身体抵抗力，结局是否会有所不同？



这份遗憾，也成为许程尧创办ATITA的初心。

2021年，他创立ATITA后，便开始搜罗世界各地的天然保健成分，并结合本地草药，开发符合马来西亚人需求的健康产品。



许程尧强调，ATITA主打“纯天然、无恶性成分添加”，每款产品都经过筛选、研发及试验后才推向市场，并提出“7天见效，否则退款”的承诺。



“我售卖的每一款保健品，都是经过层层筛选、研发及试验后才推向市场。除了卖给消费者，我自己也会服用，因此更必须确保产品品质和成分真实可靠。”



不靠网红不砸广告 经费作研发降售价



许程尧指出，此次获奖是市场及消费者对品牌的认可，未来将继续脚踏实地前行，并朝着公司上市的目标迈进。



为了将更多资金投入产品研发，许程尧选择了一条与同行不同的营销路线。



相比透过网红及广告投入大量宣传成本，他选择亲自下场直播、讲解产品，将节省下来的营销开支投入研发，同时降低产品售价。



“我希望让大众在维持健康的同时，也不会造成太大的经济负担。”



不把保健品当“万能药” 借AI推广健康理念



“我不止是售卖保健品，而是要传递健康生活理念。”

除了售卖产品，许程尧也希望进一步改变大众对健康的认知，让保健品成为健康生活的辅助，而不是所谓的“万能药”。



随着人工智能（AI）技术发展，他也将AI融入健康领域，研发应用程式，让消费者通过AI聊天机器人咨询日常饮食搭配、运动等健康问题，希望从单纯提供产品，进一步延伸至健康生活管理。



脚踏实地坚守初心 ATITA放眼上市



谈及ATITA的创业初期及一路走来的历程，从最初仅有10人的团队，发展至如今约70人的规模，许程尧强调，企业能够一步步走到今天，靠的就是“脚踏实地”四个字，不投机、不走捷径。



“在团队管理方面，公司提供不错的福利，但我们不会轻易聘用一个人。



“除了具备相关专业知识，员工的人品也必须端正，因为我们对产品负全责，绝不能让任何因素影响品牌口碑。”



他说，此次获得金牛奖，是市场及消费者对品牌的认可，但未来的路还很长，仍会秉持一步一脚印的态度继续前行，并朝着公司上市的目标努力。



回顾一路走来的历程，许程尧也特别感谢妻子的陪伴与支持。从创业初期仅有一间小办公室，到后来亲自参与直播、打理业务，再一步步发展至今天的规模，夫妻俩始终坚持初心，共同把品牌经营至今。



“当年她挺着孕肚，也陪着我一起亲力亲为，ATITA能够走到今天，不只是我一个人的努力。”



该系列的《企业故事》是与金牛奖合作推出

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