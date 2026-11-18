Lembaga Zakat Selangor (Zakat Selangor) telah menyerahkan wakalah zakat berjumlah lebih RM562,000 kepada 13 hospital dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor (JKNS) untuk diagihkan kepada asnaf yang layak dalam kalangan warga kerjanya, pada 16 November yang lalu.

Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Selangor, Mohd Khaidzir Shahari berkata penyerahan wakalah bagi tahun 2025 itu membolehkan institusi penerima membantu warga kerja yang memerlukan mengikut syarat dan garis panduan ditetapkan.

“Warga kesihatan setiap hari membantu pesakit dan keluarga yang berdepan kesulitan. Namun kalangan petugas sendiri, mungkin ada yang turut menghadapi kesempitan hidup dan memerlukan sokongan.”

“Melalui wakalah ini, institusi penerima diamanahkan untuk mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Ini sebahagian daripada tanggungjawab kita mengembalikan hak asnaf dan membantu meringankan beban mereka,” katanya ketika berucap pada Program “Anda Hero Asnaf” Bersama Barisan Hadapan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor di Wisma Sunway.

Penyerahan tersebut merupakan sebahagian daripada keseluruhan wakalah zakat tahun 2025 berjumlah kira-kira RM695,000 bagi rangkaian institusi di bawah JKNS.

Selain itu, Zakat Selangor turut menyalurkan dana zakat sebanyak RM3 juta pada tahun 2026 untuk menyokong Jabatan Khidmat Sosial dan pelaksanaan Program Hospital Mesra Ibadah di hospital bawah JKNS serta hospital institusi pengajian tinggi di seluruh Selangor.

Mohd Khaidzir berkata pembayaran zakat oleh warga kesihatan turut menyokong usaha Zakat Selangor menjaga kebajikan asnaf, termasuk keluarga yang terjejas pendapatan akibat masalah kesihatan yang menimpa pencari nafkah.

“Petugas kesihatan melihat sendiri bagaimana penyakit boleh menjejaskan kehidupan sesebuah keluarga. Apabila pendapatan terganggu, keperluan harian keluarga tetap perlu dipenuhi.Melalui zakat, keluarga asnaf mendapat sokongan untuk meneruskan kehidupan, termasuk menyediakan makanan dan memenuhi keperluan persekolahan anak-anak,” katanya.

Sehingga Oktober 2026, seramai 5,703 warga JKNS menunaikan zakat melalui Zakat Selangor dengan jumlah kutipan RM5.48 juta.Bilangan pembayar meningkat sebanyak 191 orang atau kira kira 3.5 peratus berbanding 5,512 orang pada tahun 2025.

Kutipan zakat tersebut melibatkan warga kerja di 13 hospital, 11 Pejabat Kesihatan Daerah, sembilan Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah serta JKNS.

Melalui Program Anda Hero Asnaf, Zakat Selangor memperluas kefahaman zakat dan menggalakkan warga JKNS yang memenuhi syarat wajib zakat menyertai potongan gaji bulanan. Warga kerja turut digalakkan menyemak semula taksiran apabila berlaku perubahan gaji, elaun, bonus atau pendapatan lain bagi memastikan bayaran zakat menepati kewajipan masing-masing.

Hadir sama Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Selangor (Perubatan), Dr Md Razis Ramli.

Siri Kerana Zakat ini adalah hasil kerjasama dengan Zakat Selangor

