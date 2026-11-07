Selamat hari Deepavali dari Malaysiakini
Diterbitkan: Nov 7, 2026 10:17 PM
Malaysiakini mengucapkan selamat menyambut hari Deepavali kepada semua pembaca yang meraikannya.
Perayaan cahaya ini membawa pesan kebaikan akan terus mengatasi kejahatan dan ilmu mencerahkan jiwa daripada kejahilan.
Semoga cahaya Deepavali menyinari hati kita dan menyuburkan kasih sayang sesama insan.
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