霹雳江沙某寄宿学校发生学生死亡事件，教育部将校内闭路电视录像移交警方助查。

教育部长法丽娜发文告表示，多名校方管理人员与教师也暂时停职，以配合调查。

“为保障校园福祉，无需应考的学生获准于11月20日（周五）返家。当局也派员辅导受影响的学生与教职员。”

“我要强调，一旦调查结果证实有任何疏失或违反安全程序之举，教育部绝不妥协。”

法丽娜也在帖文中促请公众切勿胡乱揣测，应给予当局空间完成调查，同时尊重死者家属的隐私。

据媒体报导，该名中三学生昨日毙命于校园范围内。

不过，事发经过依然未明朗，警方也尚未发表正式声明。

法丽娜透露，法医定于今早9点验尸。

此事亦引起首相安华关注。安华在社媒贴文表示，他指示当局迅速展开彻底且透明的调查，以查明事件起因。

“任何环节都不容忽视，以确保正义得以伸张，并防止类似事件重演。”



