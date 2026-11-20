副首相阿末扎希透露，政府拟议通过技能培训计划，把1万名罗兴亚难民安置到土耳其，以更有序及人道的方式处理国内难民问题。

他发表文告说明，这项建议是在他最近访问土耳其后提出，内阁也同意此事。

他说，土耳其政府同意接收这批罗兴亚难民，有助于马来西亚政府寻求长远解决方案，解决这个困扰本地移民管理和国家安全已久的挑战。

“这项措施不仅是将罗兴亚难民送往第三国，更重要的是通过为期三至六个月的技职教育与培训计划，让他们有机会展开新生活，而培训的技能领域则将根据土耳其各工业领域的实际需求进行调整。”

“通过这个方式，参与计划的罗兴亚难民将掌握相关实用技能和就业能力，从而提高他们的就业竞争力，并在符合土耳其现有法规的前提下，有机会进入当地就业市场，为接收国的经济做出积极贡献。”

基于人道主义考量

扎希也是内阁移工事务委员会，他指出，这项倡议也符合联合国难民署（UNHCR）寻求长期解决方案的精神，尤其是通过第三国重新安置的方式，兼顾难民的安全、保障、尊严和未来。

“解决难民问题不应单单从执法和遣返的角度出发，也必须考虑人道主义层面。”

“他们不仅仅是从一个国家转移到另一个国家，而是获得知识、技能和机会，以打造更有保障的未来。”

扎希指出，这项决定证明政府决心为罗兴亚难民问题寻求具体解决方案，而与土耳其等第三国展开战略合作的方式，有望成为更系统化、永续且维护尊严的难民管理新模式。

他说，政府将与土耳其当局、联合国难民署和相关机构协调落实该倡议，确保遴选、培训、文件办理和安置程序有序进行，并兼顾工业领域的需求、个人意愿，以及适用的国际法规。

“这项努力反映大马与土耳其的紧密外交关系，有助于将双边合作转化为解决人道主义问题的实际方案，同时兼顾国家利益。”



