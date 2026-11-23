国会报道

首相署（法律与体制改革）副部长古拉指称，即便画面不涉真实孩童，人工智能所生成的儿童性虐待内容，仍受制于马来西亚既有刑事法律。

他说明，《2017年儿童性侵法令》（第792号法令）第4条文涵盖描绘孩童露骨性行为的现实影像或绘图，当中包括由人工智能生成的素材。

“只要内容符合该条文列明的构成要素，完全由人工智能技术生成的材料同样受此定义管辖。”

古拉是在回应行动党峇吉里国会议员陈泓宾的质询。

陈泓宾援引《当今大马》的 报道 ，要求政府厘清既有法律是否足以规管将孩童性化的人工智能生成影像，并提及了妇女觉醒中心对合成影像处法律灰色地带的担忧，以及人权会认为当局须制定更明确法律的立场。

古拉表示，法令既有条文涵盖面足够广泛，足以应对特定形式的人工智能生成孩童性侵害内容；法令第5、第8、第10条文将制作、散播、持有孩童性侵害素材列为刑事罪行。

“倘若相关行为本就在既有法令的罪行范畴，当局无须单因涉及人工智能技术而另设新罪名。”

“不过，每宗案件仍须按具体事实、内容性质、须举证的罪行要素逐一审视。”

性化影像未必触法

无论如何，古拉坦言，露骨性行为素材，以及未描绘露骨性行为却将孩童性化的人工智能生成影像，两者法律界定上有所区别。

“举例而言，如果人工智能生成图像中的孩童穿着或姿势被认为带有性暗示元素，这未必符合《第792号法令》第4条文对儿童性侵害素材的定义。”

“最终能否定罪，取决于影像的实际内容、上下文语境，以及能否确立露骨性行为的构成要素。”

这项解释回应了《当今大马》报道点出的问题，即人工智能生成影片呈现孩童身穿紧身衣物，并以挑起性吸引的方式包装。

陈泓宾指出，当这类内容被视为未达儿童性侵害的法定门槛，投诉者据称就在警方性犯罪、妇女及儿童调查组（D11）与通讯委员会之间遭来回踢皮球。

他追问，一旦相关内容超出上述法律定义，究竟应由哪一个机构负责跟进执法。

古拉回应，面对科技日新月异，政府意识到必须确保既有法例清晰有效，首相署法律事务局会持续检讨《第792号法令》，纳入执法机构、相关部门、利益相关方的反馈。

不过，他并未交代任何修法时程表。

探讨设一站式报案机制

陈泓宾呼吁政府设立整合式投报与转介机制，避免网路儿童性剥削相关投诉在各机构之间遭推诿，导致无人跟进。

他建议采纳“不拒门”原则（no wrong door），即首个接获投诉的机构须负责登记个案，并确认顺利转介予其它相关单位。

他建议，该系统应配备指定联络官、共用案件编号，以及方便孩童操作、允许匿名报案的网站。

古拉表示，政府将研究制定联合标准作业程序、设立跨机构联络官，以及建立确认当局收妥投诉的机制。

他说明，目前是由警方负责调查《第792号法令》下的罪行，通讯委员会则在有需要时提供技术支援与数位证据。

至于匿名报警、数位平台强制通报、侦测可疑金融交易等建议，古拉表示，这需要内政部、通讯部、妇女部、国家银行进一步协调配合。

他透露，网路安全委员会也正审视孩童性侵害与剥削素材课题，而通讯委员会仍继续履行对网路服务供应商的监管与执法职责。

他重申，无论线上线下，保护孩童免受性剥削始终是政府的施政要务。

他补充，检讨法律的工作将与既有调查、执法、平台监管及可疑金融交易监测行动相辅相成。