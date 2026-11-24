Bursa Malaysia dibuka tinggi pada Selasa, menjejaki prestasi kukuh Wall Street semalaman susulan perkembangan berkaitan kepimpinan Nvidia meningkatkan sentimen terhadap saham teknologi di bursa tempatan.

Pada 9.05 pagi, FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) meningkat 15.40 mata kepada 1,564.45 daripada paras 1,549.05 ketika ditutup pada Isnin.

Indeks penanda aras itu dibuka 12.27 mata lebih tinggi pada 1,561.32.

Sentimen pasaran secara meluas positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi sebanyak 411 berbanding 73. Sebanyak 180 kaunter tidak berubah, manakala 2,160 kaunter tidak diniagakan dan 16 digantung dagangan.

Jumlah dagangan sebanyak 260.19 juta unit bernilai RM182.83 juta.

Dalam nota penyelidikannya, Malacca Securities Sdn Bhd berkata FBM KLCI dijangka pulih semula hari ini susulan kembalinya Jensen Huang ke Nvidia, dengan minat belian mula muncul dalam saham berkaitan kecerdasan buatan (AI) dan pusat data.

"Wall Street melonjak pada Isnin, dengan Nasdaq meningkat 6.51 peratus, Indeks S&P 500 naik 4.73 peratus dan Purata Perindustrian Dow Jones menokok 3.01 peratus, diterajui saham teknologi dan semikonduktor," katanya.

Firma penyelidikan itu berkata Wall Street berpotensi meneruskan pemulihannya dalam minggu dagangan yang lebih singkat berikutan cuti Hari Kesyukuran, susulan perkembangan berkaitan kedudukan Huang, dengan laporan Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) Oktober yang dijadualkan pada Rabu terus menjadi tumpuan.

Dalam kalangan saham wajaran tinggi, Maybank meningkat tujuh sen kepada RM9.96, manakala Public Bank menambah dua sen kepada RM4.52. CIMB naik tiga sen kepada RM7.08, manakala Tenaga Nasional menokok 14 sen kepada RM12.60. IHH Healthcare tidak berubah pada RM7.93.

Sementara itu, antara saham teknologi yang meningkat termasuk Malaysian Pacific Industries, yang naik RM1.54 kepada RM36.74, manakala ViTrox menambah 81 sen kepada RM9.56.

UWC Bhd pula melonjak 43 sen kepada RM6.08, MI Technovation melonjak 37 sen kepada RM5.96, Pentamaster Corporation meningkat 34 sen kepada RM5.03, manakala Frontken Corporation melonjak 31 sen kepada RM4.71.

Skyechip mengukuh 18 sen kepada RM2.24, manakala Unisem (M) Bhd menambah 16 sen kepada RM3.19. Inari Amertron dan Stratus Global masing-masing meningkat 14 sen kepada RM2.21 dan RM1.75.

Dalam dagangan aktif, pendatang baharu Pasaran ACE Impact Capital dan Dagang NeXchange masing-masing meningkat 2.5 sen kepada 24.5 sen dan 43 sen. Nationgate naik 17 sen kepada RM1.61, manakala YTL Corporation meningkat 16 sen kepada RM1.77. Vinvest Capital menambah setengah sen kepada tiga sen.

Antara saham lain yang mencatatkan kenaikan tertinggi, Kelington Group meningkat 49 sen kepada RM7.14, manakala YTL Power International menambah 41 sen kepada RM4.32. Sunway Construction Group dan UMS Integration masing-masing naik 40 sen kepada RM6.95 dan RM6.25. MN Holdings meningkat 26 sen kepada RM3.12.

Nestle menerajui senarai kaunter rugi apabila susut 30 sen kepada RM92.70. LPI turun lapan sen kepada RM12.60, manakala Mentiga Corporation merosot enam sen kepada RM1.21. Hengyuan Refining Company dan Yinson Holdings masing-masing susut empat sen kepada RM2.54 dan RM2.10.

Di pasaran lebih luas, Indeks FBM Emas meningkat 144.70 mata kepada 11,561.15, Indeks FBM Top 100 menambah 138.70 mata kepada 11,407.59, manakala Indeks FBM ACE melonjak 133.35 mata kepada 4,830.17.

Indeks FBM Emas Shariah menokok 168.02 mata kepada 11,456.60, manakala Indeks FBM Mid 70 meningkat 311.05 mata kepada 16,413.31.

Mengikut sektor, Indeks Perkhidmatan Kewangan meningkat 82.87 mata kepada 18,378.79, Indeks Perladangan menambah 2.68 mata kepada 8,569.71, Indeks Produk dan Perkhidmatan Perindustrian naik sedikit 3.67 mata kepada 161.95, manakala Indeks Tenaga menokok 9.52 mata kepada 743.47.

- Bernama