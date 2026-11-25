17 Julai 2018. Hari itu merupakan hari Istiadat Pembukaan Parlimen ke-14. Sebaik selesai istiadat, saya tidak terus pulang. Masih lengkap berpakaian istiadat, saya berkunjung ke rumah bapak A Samad Said di Bangsar Utama.

Rumah itu lebih menyerupai perpustakaan daripada kediaman. Buku bersusun dari lantai hingga ke siling, bertimbun di atas meja dan di sisi kerusi. Di celah-celah timbunan buku itulah kami duduk berbicara tentang sastera, pendidikan dan nasib karya-karya Sasterawan Negara.

Saya datang bukan sekadar untuk bertanya khabar. Saya datang dengan hasrat agar karya-karya bapak kembali diangkat dan diperkenalkan kepada generasi muda. Saya juga datang membawa pelawaan agar bapak kembali ke Dewan Bahasa dan Pustaka, serta janji bahawa nasib semua Sasterawan Negara akan diberi perhatian sewajarnya.

Gambar pertemuan itu masih saya simpan. Seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih, berbaju Melayu putih yang ringkas, duduk berhadapan dengan seorang menteri muda dalam pakaian istiadat yang berat dengan sulaman emas. Kontras itu, bila saya renung semula, seakan-akan sebuah perumpamaan. Kuasa datang dengan segala hiasannya, tetapi kebijaksanaan menanti dengan kesederhanaan.

Sastera sebagai suara hati nurani

Dalam pertemuan itu, bapak mengingatkan saya bahawa sastera adalah suara hati nurani rakyat dan bangsanya. Sastera harus bebas berbicara, tanpa mengira siapa yang sedang memerintah.

Bapak tidak menerima pelawaan untuk kembali ke DBP. Saya tidak melihatnya sebagai penolakan. Saya melihatnya sebagai pengajaran. Seorang sasterawan yang memilih untuk kekal di luar istana kuasa sedang memberitahu seorang menteri bahawa sastera tidak boleh dijinakkan. Sastera hanya boleh dihormati.

Pesanan itu saya bawa pulang ke Kementerian Pendidikan. Saya juga membawa satu keinsafan. Membina menara pencakar langit tidak ada maknanya jika nama Usman Awang, Keris Mas, Arena Wati, Kemala dan Baha Zain sekadar tinggal dalam sejarah. Tidak ada maknanya juga jika wajah Shahnon Ahmad, Zurinah Hassan, Muhammad Haji Salleh, Anwar Ridhwan, Siti Zainon Ismail, Rahman Saari, Mana Sikana dan A Samad Said hanya menjadi mural tanpa nama.





Negara akan tandus tanpa sasterawan. Ungkapan itu kemudian saya ulang dalam pelbagai majlis sepanjang tempoh saya di kementerian. Namun sebenarnya ia bermula di ruang tamu yang dipenuhi buku itu.

Bak kata penyair Pakistan terkenal, Allahmah Iqbal: “Negara itu lahir dari suara hati para penyair, ia maju atau musnah di tangan ahli politik.”

Daripada pesanan kepada dasar

Dalam tempoh 20 bulan berikutnya, pesanan dari Bangsar Utama itu saya cuba terjemahkan menjadi dasar.

Jelajah sasterawan dan Sasterawan@Universiti. Pada November 2018, di forum Himpunan Penulis Malaysia di UKM, saya mengumumkan bahawa jelajah sasterawan akan diwajibkan di semua universiti awam. Tujuannya adalah untuk merapatkan jurang antara mahasiswa dengan Sasterawan Negara. Langkah itu kemudian berkembang menjadi program Sasterawan@Universiti, atau Sasterawan di Fakulti. Sasterawan Negara ditempatkan di universiti awam sebagai Profesor Adjung, Sasterawan Tamu dan Karyawan Tamu. Setiap sasterawan dicadangkan menyumbang kira-kira 10 hingga 30 jam setahun melalui Bedah Buku dan Wacana Ilmiah.

DBP menyambut baik langkah ini. Bagi DBP, ia langkah terbaik untuk mengukuhkan Dasar Sastera Kebangsaan supaya sastera tidak lagi dipandang sepi. Ilmu dan pengalaman luas para Sasterawan Negara juga dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga menara gading. Kurang sebulan selepas dilancarkan, hampir kesemua 20 universiti awam telah melaksanakannya. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) melantik Bapak sebagai Sasterawan UniSZA dan menubuhkan Galeri Pak Samad.

Sasterawan Negara di sekolah. Di beberapa sekolah jenis kebangsaan yang saya lawati, dinding sekolah dihiasi wajah tokoh bahasa dan penyair dari luar negara. Saya bertanya, di manakah wajah penyair kita sendiri? Pada 2019, saya mengarahkan supaya setiap sekolah mempunyai sudut Sasterawan Negara. Wajah mereka dipamerkan di dinding sekolah, dan bait-bait puisi mereka dipelajari sejak Tahun 1 hingga Tingkatan 5.





Projek Merakyatkan Karya SN. Selari dengan saranan Bapak sendiri, DBP mencetak semula karya-karya Sasterawan Negara dalam edisi mampu milik, serendah RM10. Karya agung tidak sepatutnya terkurung di rak perpustakaan lama atau di kedai buku terpakai. Karya agung harus berada di tangan rakyat.

Penghargaan kepada sasterawan. Pada 24 Jun 2019, kerajaan mengumumkan elaun bulanan RM5,000 seumur hidup untuk para Sasterawan Negara. Saya juga menyarankan agar universiti yang menempatkan Sasterawan Tamu memberikan elaun bulanan kepada mereka. Pada tahun yang sama, Prof Dr Siti Zainon Ismail diangkat sebagai Sasterawan Negara ke-14. Pemilihan beliau dibuat selepas mendengar pandangan Sasterawan Negara terdahulu, termasuk bapak.

Sastera dalam ucapan rasmi. Saya berazam agar nama dan bait-bait kata Sasterawan Negara menjadi sebahagian wajib dalam setiap ucapan penggulungan saya di Dewan Rakyat. Biarlah hansard menjadi saksi. Malah, Ketika berbahas perihal Belanjawan 2027 negeri Johor di Dewan Negeri Johor pada 23 November 2026 pun saya telah membawa sorotan karya Sasterawan Negara anak kelahiran Johor, Usman Awang, “Ke Makam Bonda.”

Saya masih ingat bapak mendeklamasikan puisi Suara Dari Dinding Dewan pada sambutan ulang tahun DBP ke-63 pada 2019. Bapak tidak kembali ke DBP sebagai pegawai. Tetapi pada petang itu, rumah yang pernah bapak tinggalkan bergema semula dengan suaranya. Saya amat berterima kasih kepada Pengerusi Lembaga Pengelola DBP pada Ketika itu, Profesor Datuk Dr Mohamed Hatta Shaharom yang begitu membantu menjayakan agenda mengangkat sastera dan sasterawan negara.

Obor yang tidak boleh padam

Setelah saya meninggalkan kementerian, sebahagian usaha itu terhenti, malah ada yang terabai. Sasterawan Negara mengadu bahawa elaun yang dijanjikan tidak sampai kepada mereka. Laporan tentang program di universiti semakin jarang kedengaran. Pandemik pula menenggelamkan nama dan cerita mereka.

Saya tidak mahu sastera menjadi sekadar nostalgia. Sebagai Ahli Parlimen, saya membawa persoalan ini ke Dewan Rakyat. Pada November 2020, saya bertanya tentang status program Sasterawan di Universiti. Pada Disember 2021, saya bertanya pula sama ada kerajaan masih memberikan elaun bulanan kepada Sasterawan Negara. Saya juga bertanya mengapa tiada penganugerahan Sasterawan Negara selama dua tahun berturut-turut.

Obor itu kemudian saya bawa ke Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (PPAS), di mana saya dilantik sebagai Timbalan Pengerusi. Perpustakaan ialah rumah semula jadi bagi sastera. Di situ, Sasterawan Negara kami bawa ke tengah-tengah masyarakat melalui wacana pemikiran dan karya, termasuk webinar tentang Usman Awang, koleksi khas Sasterawan Negara, dan sesi Sembang Santai Bersama Sasterawan Negara di perpustakaan-perpustakaan daerah. Alhamdulillah, usaha ini diteruskan sehingga hari ini.

Selamat pulang, bapak

Lapan tahun berlalu. Malam ini, saya menatap kembali keratan-keratan akhbar yang merakamkan pertemuan kami pada hari tersebut. Betapa cepatnya waktu berlalu.





Hari ini, kita kehilangan seorang insan yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri kepada bahasa, sastera dan kemanusiaan. Lahir di Durian Tunggal, Melaka pada 9 April 1935, Bapak memberikan kita Salina dan puluhan karya lain merentas novel, puisi, drama dan esei. Bapak menerima Anugerah S.E.A. Write pada 1979, diangkat sebagai Sasterawan Negara pada 1985, dan dianugerahkan Anugerah Merdeka pada 2024.

Namun gelaran dan anugerah tidak pernah menjadi ukuran Bapak. Bapak ialah sasterawan yang bukan sahaja menulis tentang kehidupan rakyat, tetapi turut memilih untuk berdiri bersama mereka. Bapak turun ke jalan mempertahankan bahasa Melayu ketika ia dipinggirkan. Bapak bersuara ketika ramai memilih diam.

Bapak telah pergi, tetapi kata-katanya akan terus hidup. Kata-kata itu hidup dalam buku-buku di rak perpustakaan, dalam bilik-bilik darjah, di sudut-sudut Sasterawan Negara di kampus, dan dalam jiwa setiap anak bangsa yang menemukan makna kehidupan melalui karya-karyanya. Tugas kita yang masih hidup adalah memastikan obor itu tidak padam. Karya bapak harus terus dibaca, diajar, dibedah dan diperdebatkan, bukan sekadar dikenang pada hari pemergiannya.

Selamat pulang, bapak. Terima kasih kerana mengajar kami bahawa bahasa bukan sekadar alat untuk berbicara, tetapi juga keberanian untuk menyuarakan hati nurani.

Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa Allahyarham, merahmati rohnya dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.

MASZLEE MALIK Ahli Dewan Undangan Negeri Puteri Wangsa, Johor dan mantan Menteri Pendidikan Malaysia (2018–2020). Dia ialah penulis Memories Not Memoir dan Reclaiming Education's Soul.







