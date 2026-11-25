首相安华任期迈入第五个年头，净选盟警告，政府迄今推行的改革，并不足以遏止盗贼统治。

主席费沙在社媒贴文指出，在安华领导下，全面体制改革迟迟未见落实，反贪机制与执法亦未获加强。

他提及前首相纳吉获准居家服刑一事，质疑安华政府是否已堵住漏洞避免一马公司丑闻重演。

他表示，倘若政治生态与国家机构依然薄弱，为贪污滥权与非法敛财留下空间，“盗贼统治2.0或3.0版本”发生的概率依然高企。

“推翻一次盗贼统治，不代表我们已根除盗贼统治。”

费沙强调，政府虽推动《公共财政及财政责任法令》立法、修订《稽查法令》等重要改革，惟这些措施仍远远不够。

他指出，总检察长分权迄今未兑现，反贪会权力架构与问责亦须作更全面的改革。

他补充，政府也需制定政治献金法令，以杜绝政党内部的贪腐歪风。

“试想20年后，国家再次面对新的盗贼统治，如果是缘于我们今天未能堵死滋生盗贼统治的所有缺口，我们该如何向孩子与后代交代？

“昌明政府迈入最后一年，这必须成为一记警钟，促使政府尽力落实改革，填补现有缺口。”