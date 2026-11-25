马来西亚安亲班公会提醒政府，从2029年起强制6岁儿童入读小学一年级的政策必须做好全面规划，包括兼顾双薪家庭在放学后的托儿需求。

该公会创办人兼主席黄俊彪说，政府必须关注这项需求，确保儿童从学前教育过渡至小学教育时，能适应学校环境及上课作息。

他今日发文告说，教育改革能否成功取决于全面的政策支持、充足的入学准备，以及学校、家庭和社会各方的共同努力。

他呼吁政府，考虑让注册托儿所（PJKK）参与国家教育改革规划，以满足儿童放学后的托儿需求。

