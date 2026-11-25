强制6岁读小一政策须配套，安亲班公会吁兼顾托儿需求
刊载: Nov 25, 2026 2:50 PM
马来西亚安亲班公会提醒政府，从2029年起强制6岁儿童入读小学一年级的政策必须做好全面规划，包括兼顾双薪家庭在放学后的托儿需求。
该公会创办人兼主席黄俊彪说，政府必须关注这项需求，确保儿童从学前教育过渡至小学教育时，能适应学校环境及上课作息。
他今日发文告说，教育改革能否成功取决于全面的政策支持、充足的入学准备，以及学校、家庭和社会各方的共同努力。
他呼吁政府，考虑让注册托儿所（PJKK）参与国家教育改革规划，以满足儿童放学后的托儿需求。
马来西亚安亲班公会提醒政府，从2029年起强制6岁儿童入读小学一年级的政策必须做好全面规划，包括兼顾双薪家庭在放学后的托儿需求。
该公会创办人兼主席黄俊彪说，政府必须关注这项需求，确保儿童从学前教育过渡至小学教育时，能适应学校环境及上课作息。
他今日发文告说，教育改革能否成功取决于全面的政策支持、充足的入学准备，以及学校、家庭和社会各方的共同努力。
他呼吁政府，考虑让注册托儿所（PJKK）参与国家教育改革规划，以满足儿童放学后的托儿需求。
他说，托儿所不仅提供课后托管服务，也扮演社会支援体系的一部分角色，有助于培养儿童的品格，以及促进他们的身心发展。
他说，这些设施也能帮助儿童适应学习过程，进而支持他们的全面发展。
愿意与政府合作
另外，黄俊彪说，该公会欢迎政府明年起分阶段落实上述政策，并希望有关措施能够促进儿童的成长及全面发展。
他说，该公会愿意与政府合作，建立更全面、包容及可持续的教育与儿童照护支援体系。
教育总监莫哈末阿占昨日宣布，政府将从2029年起强制6岁儿童入读小学一年级。
他说，为确保顺利落实此倡议，政府今年开始展开准备工作，6岁儿童在2027及2028年可选择是否入读小一。
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