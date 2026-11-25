Dari satu sidang media ke sidang media yang lain, daripada protes jalanan sehinggalah penyerahan memorandum kepada wakil rakyat di parlimen, malah rayuan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim—keluarga Noorizwan Zulkefly telah mencuba pelbagai saluran demi menuntut keadilan.

Namun, 56 hari telah berlalu, dan masih tiada tindakan yang bermakna diambil.

Noorizwan meninggal dunia di Hospital Canselor Tuanku Muhriz pada 1 Oktober, selepas dibawa ke sana untuk mendapatkan rawatan pada hari sebelumnya. Ketika itu, dia berada dalam tahanan di Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Cheras, selepas ditahan sejak 19 September.

Kini, dengan pendedahan mengenai 46 kecederaan dalam laporan bedah siasat rasmi, keluarga tersebut terpaksa berpaling kepada institusi yang sama—yang anggotanya dituduh menyebabkan kematian Noorizwan.

Dalam satu ironi yang pahit, mereka akan membuat laporan polis sebagai satu lagi usaha untuk mendapatkan keadilan bagi bapa kepada dua orang anak berusia 42 tahun itu, yang meninggal dunia semasa dalam tahanan polis.

“Dia bukan sekadar mengalami kecederaan. Dia telah dibunuh,” tegas satu kenyataan kepada pihak media, yang memaklumkan bahawa keluarga tersebut akan membuat laporan di IPD Petaling Jaya esok.

Dalam satu kenyataan kepada Malaysiakini, pengarah Lawyers for Liberty (LFL), Rania Junied—yang mewakili keluarga tersebut—menyatakan bahawa tidak boleh ada lagi alasan, terutamanya memandangkan adanya dapatan bedah siasat rasmi daripada sebuah hospital kerajaan.

“Dapatan tersebut amat mengejutkan. Terdapat lebih banyak kecederaan pada tubuh mangsa berbanding kes kematian dalam tahanan A. Kugan yang terkenal pada tahun 2009.

“Laporan itu mengesahkan apa yang telah kami bimbangkan sejak awal lagi, dan apa yang telah kami nyatakan sejak permulaan: Noorizwan tidak meninggal dunia atas sebab semula jadi atau penyakit semasa dalam tahanan polis. Dia meninggal dunia akibat kecederaan kejam yang dialaminya ketika berada dalam tahanan polis.

“Selepas 56 hari, tiada seorang pun pegawai polis ditangkap, digantung tugas, atau didakwa. Polis bergerak dengan sangat perlahan dalam kes ini,” tambahnya.

Pada 24 Oktober, Anwar menyatakan bahawa dia telah mengarahkan pihak polis untuk menjalankan siasatan yang menyeluruh, telus, dan tegas berhubung kematian Noorizwan.

Sambil menzahirkan ucapan takziah atas kematian Noorizwan, Anwar—yang juga pernah menjadi mangsa salah laku polis semasa dipenjarakan—berkata dia memahami kesedihan dan keresahan yang dihadapi oleh keluarga tersebut.

Dalam satu sidang media minggu lalu, penasihat LFL menyatakan bahawa kecederaan yang dialami Noorizwan meliputi seluruh tubuhnya, dari kepala hingga ke kaki. Laporan bedah siasat mengenal pasti punca kematian sebagai pendarahan di sekeliling otak akibat trauma daripada objek tumpul.

Dia berkata, tahap kecederaan yang dialami Noorizwan amat membimbangkan kerana ia terdapat pada hampir seluruh tubuhnya, menunjukkan bahawa mangsa telah mengalami keganasan fizikal.

“Dapatan ini tidak dapat disangkal. Secara ringkasnya, dia (Noorizwan) telah dipukul sehingga mati,” kata Surendran.

Laporan bedah siasat itu turut menyatakan bahawa kecederaan tersebut konsisten dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih individu, dan berlaku dalam tempoh tiga hari sebelum kematiannya.