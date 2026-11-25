通讯部长法米指出，马来西亚必须加强应对“量子迁移”进程的准备工作，尤其是发展量子安全通信，以确保国家数码基础设施及数据的安全。

他说，通讯部通过通讯及多媒体委员会，优先关注数码基础设施的安全，包括电讯网络、通讯塔及光纤电缆。

“这很重要，因为我们看到当前世界趋势不仅在于量子密码学，还在于量子安全通信，以确保通过电讯线路、微波等方式传输的所有数据，不会遭到犯罪分子窃取或骇入。”

因此，法米指示通讯委会与大多数移动网络运营商、电讯基础设施公司及电讯塔公司举办研发圆桌会议，商讨后续行动，以应对世界迈入后量子时代所带来的挑战。

他今日为“2026年NEXSEC：通过协作、创新与人才培养提升网络韧性”大会开幕后，在记者会上这么说。

继续落实双5G网络

此外，法米提到，政府将继续落实双5G网络政策，以增强用户信心，并确保其中一个网络发生故障时，另一个网络可启用，以确保服务持续运作。

他也要求两家网络运营商展开讨论，以便在发生紧急情况或服务中断时，用户仍可通过替代网络继续获得服务。

由通讯委会主办的“2026年NEXSEC大会于今日及明日举行，汇集政府、安全机构、业界、高等教育机构及东盟成员国代表，以加强国家网络安全的准备工作与韧性。

通讯委会也与国家网络安全机构（NACSA）签署谅解备忘录，以加强双方在网络威胁信息共享、协调应对措施及能力建设方面的合作，并遵循各自的职能与权限。

全球反诈骗联盟（GASA）发布的《诈骗现状报告》也提交给法米。报告估计，马来西亚在一年内因诈骗蒙受的损失高达197亿令吉，这凸显加强防范工作及消费者保护的重要性。

较早前，法米在开幕致词时说，我国必须更加重视信息架构安全及量子安全通信，而加强数码基础设施安全也需要更周详的财务规划与资源分配，因为相关科技发展涉及高昂成本。

“如果没有一流的网络安全保障，就算拥有世界一流的信息基础设施或信息架构，也毫无意义。”

他说，2026年NEXSEC是展示网络安全发展趋势的重要平台，也让政府与业界就当前挑战及应对措施交换意见。