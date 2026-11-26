Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata pada Rabu bahawa Israel cuba mengheret Amerika Syarikat (AS) ke kancah perang baharu selepas seorang menteri Israel mendakwa Teheran sedang membangunkan senjata kimia.

"Pencetus perang ini tanpa segan silu menuduh Iran... membangunkan serta menyembunyikan senjata keji itu di kilang-kilang farmaseutikal. Matlamatnya cukup biadab: untuk memperdaya AS supaya berperang bagi pihaknya sekali lagi," tulisnya dalam satu kenyataan yang dimuat naik di platform X.

Menurut AFP, Israel selama bertahun-tahun menuduh Iran cuba mendapatkan senjata nuklear, namun Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz pada Selasa mendakwa Teheran sedang membangunkan senjata kimia dan berikrar menghalang republik Islam itu daripada memilikinya.

"Iran sedang dalam proses membangunkan senjata kimia tetapi belum mencapai keupayaan untuk menyerang Israel menggunakannya," kata Katz dalam satu kenyataan yang disiarkan oleh partinya, Likud di aplikasi Telegram.

"Kita tidak boleh membiarkan perkara ini berterusan.”

Namun, seorang sekutu utama calon perdana menteri Israel, Gadi Eisenkot berkata pada Rabu bahawa tiada keperluan untuk menyerang Iran serta-merta dan mempersoalkan niat kerajaan sementara itu.

Gambar Hiasan - Donald trump besama Benjamin Netanyahu

Avigdor Liberman berkata perdana menteri sementara Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mempunyai "nafsu terhadap kuasa" yang mendorong mereka menjadi "hilang akal".

"Kenyataan mengenai senjata kimia di tangan Iran adalah serius, namun dari sudut perisikan dan operasi, tiada kewajaran untuk serangan bersendirian oleh Israel dalam tempoh terdekat," tulis Liberman di platform X.

Iran menolak dakwaan Israel itu sebagai propaganda, dengan Araghchi minggu lalu menyifatkan cakap-cakap bahawa Iran merancang menggunakan senjata kimia sebagai "merepek".