Gereja Katolik Itali menerima aduan terhadap 356 paderi yang dituduh melakukan penderaan seksual antara 2001 hingga 2021, menurut laporan separa yang lama dinantikan dan diterbitkan pada Rabu.

AFP yang memetik laporan penyelidik dari Universiti Bologna dan Institut Innocenti Florence melaporkan kes-kes berkenaan melibatkan 385 mangsa dengan seramai 123 paderi berdepan prosiding di mahkamah Itali.

Kes-kes tersebut menghasilkan 166 keputusan kehakiman yang direkodkan dengan 57 daripadanya membawa kepada hukuman penjara mandatori — walaupun kajian itu tidak menentukan sama ada terdapat paderi yang menerima lebih daripada satu sabitan.

Tujuh daripada 10 mangsa adalah kanak-kanak lelaki dengan kebanyakan mereka berusia antara 11 hingga 17 tahun.

Kajian itu merupakan siasatan pertama di seluruh negara yang ditauliahkan oleh Gereja Katolik Itali berhubung penderaan seksual kanak-kanak bawah umur oleh paderi, beberapa tahun selepas siasatan serupa dijalankan di Perancis, Jerman dan Switzerland.

Kes dilaporkan di lebih separuh daripada 226 kawasan uskup di Itali. Sebahagian kawasan uskup tidak mengambil bahagian, manakala 65 lagi melaporkan tiada kes yang diketahui dalam tempoh kajian tersebut.

"Jenayah ini mendedahkan kejahatan yang telah menyelubungi Gereja. Kita mesti menamakannya dan mengakui kekejamannya," kata Ketua Persidangan Uskup Itali, Kardinal Matteo Zuppi.

"Memahami fenomena ini membantu kita campur tangan apabila perlu. Kita mahu gereja menjadi tempat yang selamat," katanya.

Laporan itu menyatakan 218 daripada 356 paderi yang dituduh dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa Gereja.







