Bekas perdana menteri Najib Razak memutuskan untuk menghentikan percubaan terakhirnya bagi menghidupkan semula saman bernilai RM1.9 juta terhadap bekas peguam negara, Tommy Thomas.

Najib, yang sebelum ini diberikan kebenaran untuk menjalani baki hukuman kes SRC International melalui tahanan di rumah, dilaporkan menyatakan keperluan untuk menumpukan perhatian kepada "isu-isu yang lebih mendesak" sebagai alasan penarikan balik permohonan kebenaran untuk merayu ke Mahkamah Persekutuan.

Peguamnya, Firoz Hussein Ahmad Jamaluddin, memaklumkan perkara itu kepada panel tiga hakim di Putrajaya hari ini, lapor Free Malaysia Today.

Peguam bagi pihak Thomas, Alan Adrian Gomez, mengesahkan bahawa defendan bersetuju menerima kos sebanyak RM10,000.

Susulan itu, Hakim Besar Malaya Hashim Hamzah—yang mempengerusikan panel tersebut bersama hakim Ruzima Ghazali dan Azimah Omar—telah membatalkan permohonan Najib.

Menurut undang-undang, pihak yang terlibat dalam kes sivil perlu mendapatkan kebenaran terlebih dahulu sebelum boleh meneruskan rayuan ke Mahkamah Persekutuan.

Dalam saman sivil yang difailkan pada 2021, Najib mendakwa bahawa Thomas telah melakukan salah laku dalam jawatan awam semasa mendakwanya di mahkamah berhubung kes 1MDB.

Melalui saman tersebut, Najib mendakwa bahawa Thomas bertindak dengan niat jahat ketika memfailkan pertuduhan terhadapnya berkaitan kes 1MDB dan International Petroleum Investment Company (IPIC). Thomas memegang jawatan sebagai peguam negara dari 4 Jun 2018 hingga 28 Februari 2020.

Bekas ahli parlimen Pekan itu memohon deklarasi bahawa Thomas telah melakukan salah laku dalam jawatan awam, serta menuntut ganti rugi berjumlah RM1.9 juta—termasuk bayaran rundingan bagi pasukan audit untuk menyemak dokumentasi dalam penyediaan fakta bagi menghadapi pendakwaan terhadapnya.

Najib memohon kebenaran untuk merayu kes saman tersebut ke Mahkamah Persekutuan pada Februari, selepas Mahkamah Rayuan memberikan keputusan yang tidak memihak kepadanya pada bulan sebelumnya.

Perkembangan ini susulan keputusan Mahkamah Tinggi pada 25 November 2022 yang membenarkan permohonan Thomas untuk membatalkan saman Najib tanpa melalui perbicaraan penuh.

Dalam penghakimannya, panel tiga hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai oleh P Ravinthran menyatakan bahawa walaupun mahkamah tidak bersetuju dengan dapatan Mahkamah Tinggi pada 2022—yang menyatakan peguam negara mempunyai kekebalan terhadap saman sivil—Mahkamah Tinggi adalah tepat dalam memutuskan bahawa saman Najib difailkan terlalu awal (pramatang).

Mahkamah Rayuan turut memerintahkan Najib membayar kos sebanyak RM12,000 kepada Thomas.

Seterusnya, dalam usul rayuan mereka ke Mahkamah Persekutuan, pasukan pembelaan Najib, iaitu firma guaman Messrs Raj, Ong & Yudistra, telah mengemukakan tiga persoalan undang-undang untuk diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan.

Antara lain, persoalan-persoalan tersebut memohon keputusan mahkamah mengenai sama ada undang-undang Malaysia harus mengiktiraf tort (kesalahan sivil) 'proses berniat jahat' (malicious process), serta apakah elemen-elemen dan skop tort tersebut.

Persoalan-persoalan itu juga memohon panduan sama ada tindakan peguam negara sebelum, semasa, dan selepas pendakwaan boleh dianggap sebagai tort tersebut, serta sama ada tuntutan salah laku dalam pejabat awam (misfeasance in public office) bergantung kepada keputusan kes-kes jenayah berkenaan.