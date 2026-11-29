最先引起你注意的是气味。

一股浓烈刺鼻的柴油味弥漫在空气中，来自蜜蜂救援组织“My Bee Saviour”的志工正试图引导一群蜜蜂离开蜂巢。他们采用的方法很简单，就是引入蜜蜂不喜欢的气味，希望蜜蜂因此放弃原来的地点，迁往其他地方。

在附近，蜜蜂救援人员德尼斯（Dennis Liew）和陈嘉慧（Tan Chia Hui，音译）观察着蜂群的动向，仔细评估情况后，才决定下一步行动。

成为蜜蜂救援人员，或许从来不在大多数人的考虑范围内。但对曾经养殖无刺蜂的德尼斯而言，投入蜜蜂救援工作是自然而然的选择。

他接受《当今大马》访问时说：“人们发现蜜蜂时，通常会致电消拯局或民防部队。他们的标准作业程序可能要求他们烧毁蜂群，或喷洒杀虫剂。”

“看到这种情况，我觉得蜜蜂很可怜。因此，我尽可能尝试拯救它们。”

My Bee Saviour成立于2015年，是个免费进行蜜蜂救援及迁移工作的非政府组织。

该组织的志工会回应屋主及社区的求助，在人们发现周围有蜂群时，前往评估情况，判断能否引导蜜蜂自行离开，或是否需要实际迁移蜂巢。

《当今大马》跟随志工观察了两种救援方式。第一种是利用强烈气味引导蜂群离开，第二种则需要实际迁移蜂巢。

在第二种方式中，志工会小心地切下支撑蜂巢的树枝部分，再将蜂巢运送到更安全的地点，让蜂群继续繁衍。

刘德尼斯表示，救援工作并非总是一帆风顺，因为志工首先必须辨认蜜蜂的品种，再决定适当的处理方式。

防卫而非主动攻击

马来西亚有多个蜜蜂品种，其中四种是国内最常见的蜜蜂。

这些品种包括亚洲蜜蜂（Apis cerana），当地俗称“甘榜蜜蜂”（lebah kampung）、红色小蜜蜂（Apis florea）、黑色小蜜蜂（Apis andreniformis）。另一种常见品种则是大型蜜蜂（Apis dorsata），广为人知的名称是“帝王蜂”（Tualang bee）。

了解这些品种之间的差异，对救援工作至关重要，因为它们的筑巢习惯及行为各不相同。

人们对蜜蜂的许多恐惧，源自一种观念，即蜜蜂天生具有攻击性，一旦有人靠近就会发动攻击。

但救援人员强调，蜜蜂属于防卫型生物，其行为主要是出于保护蜂群的需要。只要人们不干扰蜂巢，大多数蜜蜂都会与人保持距离，不会主动攻击。

遇到蜜蜂时，其中一项重要的防范措施就是保持冷静。

突然的动作，尤其是拍打蜜蜂或挥动双手，可能被蜜蜂视为威胁，进而触发它们的防卫反应。人们不应试图驱赶蜜蜂，而是应该保持静止，给予蜜蜂足够的空间。

在果树间找到新家

完成救援任务后，蜂群通常会被迁移到适合它们继续生存的地方。其中一个安置获救蜂群的地点，是位于博大（UPM）果园之间的一座养蜂场。

《当今大马》到访时，广阔的农场区域内有15个蜂箱，收容着从原本筑巢地点迁移过来的不同品种蜂群。

博大森林学高级讲师兼昆虫学专家诺希山（Norhisham Razi，下图）表示，设立这座养蜂场，是为了回应巴生谷各地社区针对蜂群问题提出的大量投诉。

同时也是My Bee Saviour主席的诺希山说，该组织今年9月至10月期间，在巴生谷接获约290宗与蜜蜂有关的投诉。

“这相当于平均每天约有8宗个案。而My Bee Saviour也面对成员不足的问题。”

他补充，每一次救援都需要人手寻找、处理蜂群，并将它们运送到适当的地点。

尽管已有这座养蜂场，该组织在寻找适合安置获救蜂群的地点方面，仍面对一项重大挑战，因为合适的地点数量有限，而且彼此相距甚远。

陈嘉慧指出，尽管农场看起来可能是理想的安置地点，但它们未必适合蜜蜂，尤其是在广泛使用杀虫剂的情况下。

因此，她认为，迁移蜂群不应总是首要考虑。在某些情况下，说服屋主重新考虑他们对蜂群的最初反应，可能比实际移走蜂巢更加重要。

陈嘉慧解释，人们往往认为蜜蜂必须被迁移到其他地方才能生存，但实际上，它们目前所在的地点可能已经是最适合它们的地方。

“（当我们移走蜂巢时）很多人会问，我们是否会把蜜蜂带到更好的地方。他们没有考虑到的是，蜂巢目前所在的地点，可能已经是最适合它们的地方。”

意外的同住伙伴

然而，对62岁的诺拉兹雅（Noraziyah Mansor）而言，她是在离家更近的地方，发现蜜蜂的重要。

在社区里，大家亲切地称她为乌米（Umi）。在一群蜜蜂进驻她家里的图书馆之前，她并没有参与蜜蜂保育或相关倡议活动。

她没有把这些意外到访的蜜蜂视为威胁，反而开始研究它们的行为，以及它们为何选择她的家作为筑巢地点。她了解得越多，就越感到着迷。

“我很感动，同时也觉得不可思议，不明白它们为何选择了这间屋子。”

她的好奇心最终让她发现了My Bee Saviour，而她此前并不知道这个组织的存在。

“我从来没想过，会有一群我从未见过的人，愿意前来拯救蜜蜂。我觉得有这样一个组织存在，实在太好了。”

这段经历也改变了她看待动物救援的方式。

人们通常会积极响应拯救猫、狗及猴子的行动，但她质疑，为何蜜蜂应该受到不同的对待。

“如今，人们会拯救猫、狗和猴子。各种动物都有人救援。为什么我们不能拯救蜜蜂？毕竟，蜜蜂甚至可以说更加重要。”

对乌米而言，这段经历进一步坚定了她的信念，即每一个生命都有生存的权利，都应该受到尊重。

与蜜蜂共存

对德尼斯和陈嘉慧而言，马来谚语“tak kenal maka tak cinta”（不认识所以就不爱）道出了人们对蜜蜂存在的许多误解。

当蜂群出现在住宅区时，缺乏了解可能带来严重后果。面对陌生的蜂巢，以及担心被蜜蜂叮螫的焦虑，屋主可能会要求立即消灭蜂群，却没有考虑是否存在其他替代方案。

志工希望通过一次次的沟通和救援行动，逐步改变这种观念。

然而，要让组织的工作持续下去并不容易。随着求助请求不断增加，而人手有限，他们需要更多人加入，协助维持这项工作。

德尼斯和陈嘉慧强调，志愿服务并不一定需要爬树或处理蜂巢。无法参与实际救援的人，仍然可以通过教育屋主，以及向社区提供如何应对蜂群的建议来提供帮助。

对这些志工而言，他们的目标并不是迁移每一群蜜蜂，而是鼓励人们以更了解情况的方式作出应对，同时兼顾人类安全与蜜蜂的生存。

有时候，只需要多一点了解，就能让我们明白，那些令我们害怕的生物，并不一定是我们的敌人。



