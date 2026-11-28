州议会运作若受影响，政府将确保森公务员照常领薪
刊载: Nov 28, 2026 6:21 PM
联邦政府保证，若森美兰州议会运作受到干扰，进而影响州政府的财政状况，联邦政府将提供充足拨款，以支付明年1月森美兰公务员的薪水。
《马新社》报道，首相安华表示，这项保证是为了保障公务员的福利，并确保他们的薪金发放不会受到影响，尤其是明年1月的薪金。
他说，财政部秘书长佐汉受指示，与森美兰州秘书莫哈末扎菲尔讨论，以协调此事。
“我要求财政部秘书长致电州秘书进行讨论。我保证，若州议会运作出现问题，我将确保联邦政府提供充足拨款，以支付他们的薪水。”
联邦政府保证，若森美兰州议会运作受到干扰，进而影响州政府的财政状况，联邦政府将提供充足拨款，以支付明年1月森美兰公务员的薪水。
《马新社》报道，首相安华表示，这项保证是为了保障公务员的福利，并确保他们的薪金发放不会受到影响，尤其是明年1月的薪金。
他说，财政部秘书长佐汉受指示，与森美兰州秘书莫哈末扎菲尔讨论，以协调此事。
“我要求财政部秘书长致电州秘书进行讨论。我保证，若州议会运作出现问题，我将确保联邦政府提供充足拨款，以支付他们的薪水。”
过去曾协助其他州
安华今日在芙蓉出席昌明政府活动，在致词时表示，这项承诺并非新举措，因为联邦政府过去曾协助吉兰丹、登嘉楼及玻璃市支付公务员薪水和州政府开销。
“如果（预算）问题获得解决，那就没问题。但如果没有解决，我作出保证，因为我不希望公务员忐忑不安，不知道如果没有保证，他们明年1月是否能领到薪水。”
他说，联邦政府将继续落实达成共识的计划，以确保森美兰州的政治发展不会影响当地人民的利益。
安华指，只要他仍担任首相，所有已规划的发展项目及公共援助计划将继续推行。
他也促请公务员继续尽责及廉正地履行职务，同时确保人民的利益始终是他们的首要任务。
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