联邦政府保证，若森美兰州议会运作受到干扰，进而影响州政府的财政状况，联邦政府将提供充足拨款，以支付明年1月森美兰公务员的薪水。

《马新社》报道，首相安华表示，这项保证是为了保障公务员的福利，并确保他们的薪金发放不会受到影响，尤其是明年1月的薪金。

他说，财政部秘书长佐汉受指示，与森美兰州秘书莫哈末扎菲尔讨论，以协调此事。

“我要求财政部秘书长致电州秘书进行讨论。我保证，若州议会运作出现问题，我将确保联邦政府提供充足拨款，以支付他们的薪水。”