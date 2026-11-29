Malaysian Substance Abuse Council (MASAC) mengambil maklum pembentangan Rang Undang-Undang Pendaftaran Penjenayah dan Orang yang Tidak Diingini (Pindaan) 2026, D.R. 27/2026, yang bertujuan memperkenalkan mekanisme rekod sabitan luput (spent convictions) bagi memberikan peluang kedua kepada individu yang pernah disabitkan kesalahan untuk membina semula kehidupan mereka.

MASAC melihat pengenalan mekanisme rekod sabitan luput sebagai satu langkah yang berpotensi membawa perubahan positif dalam usaha mengurangkan stigma, membuka peluang pekerjaan, menyokong integrasi semula sosial serta membolehkan individu yang telah menjalani hukuman dan menunjukkan perubahan untuk kembali menyumbang kepada keluarga, masyarakat dan negara.

Namun, peluang kedua tidak boleh menjadi peluang yang bersyarat, terhad atau hanya diberikan kepada kategori pesalah tertentu, sedangkan individu yang mempunyai sejarah penggunaan atau kebergantungan dadah terus dikecualikan daripada manfaat reformasi ini.

MASAC kekal dengan pendirian bahawa penggunaan dadah untuk kegunaan sendiri tidak seharusnya terus diperlakukan sebagai kesalahan jenayah melalui Seksyen 15(1)(a) Akta Dadah Berbahaya 1952.

Pendekatan yang meletakkan individu yang menggunakan dadah dalam sistem hukuman jenayah tidak semestinya menyelesaikan masalah penggunaan dadah, malah berpotensi menambahkan halangan terhadap akses kepada rawatan, pemulihan, pekerjaan, pendidikan, perumahan dan penerimaan sosial.

Penggunaan dan kebergantungan dadah perlu ditangani melalui pendekatan kesihatan awam, rawatan, pengurangan kemudaratan, sokongan psikososial serta pemulihan berasaskan komuniti.

MASAC menegaskan bahawa reformasi sebenar mesti bergerak ke arah pemansuhan Seksyen 15(1)(a), bukan sekadar mengubah atau mengurangkan kesan rekod jenayah selepas seseorang dijatuhkan hukuman.

MASAC turut membantah pengecualian Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya 1952 daripada mekanisme rekod sabitan luput melalui kemasukannya ke dalam Jadual Keempat yang dicadangkan. Pengecualian ini bermakna individu yang pernah disabitkan di bawah Seksyen 39C berpotensi terus membawa rekod jenayah mereka tanpa menikmati mekanisme peluang kedua yang dicadangkan, walaupun mereka telah menjalani hukuman, mengikuti rawatan, menjalani proses pemulihan dan membina kehidupan baharu dalam tempoh yang panjang.

Kebergantungan dadah merupakan isu kompleks yang melibatkan faktor biologi, psikologi, sosial dan persekitaran. Perjalanan pemulihan tidak semestinya linear dan kesandungan tidak seharusnya secara automatik memadamkan keseluruhan usaha pemulihan seseorang individu.

MASAC menggesa Seksyen 39C dikeluarkan daripada Jadual Keempat RUU ini dan mekanisme penilaian yang adil, berasaskan individu serta mengambil kira perjalanan pemulihan diwujudkan.

MASAC berpandangan bahawa Akta Pendaftaran Penjenayah dan Orang yang Tidak Diingini 1969 (Akta 7) perlu dinilai semula secara menyeluruh dan, dalam jangka panjang, dimansuhkan serta digantikan dengan kerangka yang lebih adil, berperikemanusiaan, berasaskan hak dan berorientasikan reintegrasi sosial. Penggunaan istilah dan kerangka yang melabel seseorang sebagai “penjenayah” atau “orang yang tidak diingini” berpotensi mengukuhkan stigma serta menyukarkan individu yang telah menjalani hukuman untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

MASAC tidak percaya bahawa rekod jenayah yang berpanjangan atau kekal merupakan pendekatan yang berkesan untuk menyokong keselamatan masyarakat sekiranya ia pada masa yang sama menutup peluang seseorang mendapatkan pekerjaan, pendidikan, latihan, perumahan dan kehidupan yang stabil. Pemulihan tidak boleh hanya diiktiraf ketika seseorang berada dalam program rawatan, tetapi mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar selepas mereka meninggalkan program pemulihan.

MASAC turut meneliti cadangan Seksyen 13C yang membolehkan rekod yang telah menjadi luput dihidupkan semula apabila seseorang kemudiannya disabitkan atas kesalahan tertentu. MASAC berpandangan bahawa mekanisme peluang kedua perlu memberikan kepastian undang-undang yang sebenar. Seseorang yang telah memenuhi syarat dan tempoh bebas jenayah yang ditetapkan tidak sepatutnya terus hidup dalam keadaan rekod lamanya berpotensi diaktifkan semula tanpa had masa.

Sekiranya mekanisme rekod sabitan luput masih boleh ditarik balik selepas puluhan tahun, ia berisiko menjadikan peluang kedua sekadar peluang sementara dan bukan satu pengiktirafan terhadap perubahan serta pemulihan yang telah dicapai.

MASAC menegaskan bahawa antara cabaran terbesar individu dalam pemulihan ialah mendapatkan pekerjaan yang stabil, membina semula hubungan keluarga, mendapatkan tempat tinggal serta memperoleh penerimaan masyarakat.

Rekod jenayah yang terus menjadi halangan boleh menyebabkan individu yang telah berubah dan berusaha untuk hidup secara positif kembali terpinggir daripada peluang ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, peluang kedua perlu dilihat bukan sebagai hadiah kepada bekas pesalah, tetapi sebagai satu mekanisme untuk mengurangkan risiko terpinggir marginal, menyokong pemulihan dan meningkatkan keselamatan masyarakat melalui reintegrasi yang bermakna.

1. Memansuhkan Seksyen 15(1)(a) Akta Dadah Berbahaya 1952 dan mengalihkan penggunaan dadah untuk kegunaan sendiri daripada sistem hukuman jenayah kepada pendekatan kesihatan awam, rawatan dan pemulihan.

2. Mengeluarkan Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya 1952 daripada Jadual Keempat RUU Pindaan Akta 7, supaya individu yang mempunyai sabitan di bawah seksyen ini tidak dikecualikan secara automatik daripada mekanisme rekod sabitan luput.

3. Mengkaji pemansuhan Akta 7 secara menyeluruh dan menggantikannya dengan kerangka pengurusan rekod jenayah yang lebih neutral, terhad, berkadar, melindungi privasi dan tidak mengekalkan stigma sepanjang hayat.

4. Memastikan mekanisme rekod sabitan luput diberikan secara adil dan tidak mendiskriminasi individu berdasarkan sejarah penggunaan atau kebergantungan dadah. 5. Meminda peruntukan yang membolehkan rekod sabitan luput dihidupkan semula tanpa had masa, bagi memastikan peluang kedua mempunyai kepastian dan kemuktamadan undang-undang.

6. Mengadakan konsultasi menyeluruh bersama organisasi pemulihan, NGO, pengamal kesihatan, pakar undang-undang, akademik, majikan dan individu yang mempunyai pengalaman hidup dalam pemulihan sebelum RUU ini dimuktamadkan.

7. Memastikan rekod sabitan luput dilindungi melalui peraturan privasi yang ketat dan tidak digunakan secara tidak wajar untuk menafikan peluang pekerjaan, pendidikan, latihan atau reintegrasi sosial.

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MASAC percaya bahawa masyarakat yang selamat bukan hanya dibina melalui hukuman, tetapi juga melalui peluang untuk berubah, mendapatkan rawatan, membina kehidupan yang stabil dan kembali menyumbang kepada masyarakat.

Reformasi undang-undang perlu mencerminkan pemahaman bahawa individu yang pernah terlibat dengan penggunaan atau kebergantungan dadah bukanlah individu yang kehilangan hak untuk berubah dan membina masa depan.

MASAC menyambut baik usaha memperkenalkan mekanisme rekod sabitan luput, tetapi reformasi ini mesti lebih berani, konsisten dan inklusif. MASAC menegaskan pendirian bahawa penggunaan dadah untuk kegunaan sendiri tidak seharusnya terus dinyahjenayahkan melalui Seksyen 15(1)(a), Seksyen 39C tidak wajar dikecualikan daripada peluang rekod sabitan luput, dan Akta 7 perlu dimansuhkan serta digantikan dengan pendekatan yang lebih adil, berperikemanusiaan dan berorientasikan pemulihan.



MALAYSIAN SUBSTANCE ABUSE COUNCIL (MASAC) atau Majlis Penyalahgunaan Bahan Malaysia ialah sebuah badan bukan kerajaan (NGO) yang ditubuhkan pada 10 Disember 2014.

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