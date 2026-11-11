ULASAN | Rafizi Ramli pernah dianggap pakar panglima perang PKR. Namun setelah tewas dalam pemilihan yang lalu, dia meletakkan jawatan menteri, meninggalkan PKR dan mengambil alih serta menjenamakan semula sebuah parti berdaftar menjadi Bersama pada Mei lalu.

Tindakan itu berjaya mencetuskan semula riak keterujaan dalam landskap politik tanah air.

Berbekalkan gelombang pendaftaran ahli baru dan kebanjiran sokongan digital, Bersama memposisikan organisasi itu sebagai alternatif atau "Kuasa Ketiga".

Bagaimanapun, jalan menuju PRU-16 tentulah tidak dihampar permaidani merah. Namun situasi itu kira-kira pernah dialami PKR para peringkat awal dulu.

Bersama kini berdepan ujian getir antara idealisme bergerak solo, realiti sistem pilihan raya, dan impak krisis dalaman yang menguji kredibiliti moral parti.

Punca utama mengapa Bersama dilihat masih sukar untuk menumbangkan parti sedia ada ialah faktor struktur. Sistem pilihan raya first-past-the-post (FPTP) di Malaysia secara tradisinya menyebelahi gabungan parti yang besar.

Jika Bersama ingin mempunyai harapan untuk ada satu dua kerusi di parlimen, ia perlu mencapai persefahaman dengan PH yang kini mungkin bergabung dengan Bersatu, atau dengan BN yang mungkin bergabung dengan PN.

Ia adalah pilihan yang pelik kerana gabungan itu terpalit dengan pelbagai isu termasuk kes-kes di mahkamah.

Justeru Bersama bergerak solo untuk mudah mengatur kerusi. Namun ia berisiko terperangkap dalam pertembungan tiga penjuru. Di kawasan bandar dan separa bandar — yang menjadi sasaran utama Bersama — kehadiran mereka dikhuatiri penganalisis politik akan memecahkan sokongan pengundi atas pagar dan kelompok progresif.

Duduk semeja demi kelangsungan masa depan

Tetapi pada masa yang sama, saya yakin ada ruang untuk Bersama, iaitu daripada kalangan pengundi atas pagar, atau yang kecewa dengan perjuangan reformasi namun terpaksa bersama dengan BN dalam kerajaan.

Namun, strategi itu agak berbahaya. Senario itu akhirnya boleh memberikan kelebihan mudah kepada blok tradisi (PH atau BN) yang sudah mempunyai tapak pengundi tegar serta jentera akar umbi yang matang.

Cabaran Bersama menjadi lebih rencam apabila terpaksa berhadapan dengan isu dalaman. Kontroversi peribadi membabitkan tokoh utamanya, Nik Nazmi Nik Ahmad, memberi impak negatif yang ketara terhadap imej parti.

Bagi sebuah wadah yang menjual naratif integriti dan politik bersih, kes sebegitu menjadi peluru mudah buat pihak lawan. Malah ada dakwaan bahawa pendedahan berterusan isu "mafia korporat" oleh Rafizi akhir-akhir ini adalah cubaan untuk mengalihkan perhatian umum.

Meskipun Nik Nazmi telah direhatkan selama tiga bulan (20 Oktober 2026 hingga 19 Januari 2027), tindakan tegas dan pantas yang diambil oleh Presiden Bersama, Syukri Razab, sedikit sebanyak dilihat sebagai langkah mengawal kerosakan (damage control) yang matang.

Apapun, keberanian Bersama untuk tidak berkompromi dengan isu moral ahli sendiri membuktikan parti itu cuba mempertahankan prinsip walaupun terpaksa kehilangan jentera utama dalam siri kempen kritikal seperti PRN Melaka.

Justeru Bersama seeloknya koalisi dengan siapa?

Saya merasakan pilihan terbaik ialah PH. Melainkan Pejuang dan Muda mahu mewujudkan kerjasama baru, saya tidak nampak gabungan lain yang boleh disertai Bersama. Realiti itu membawa kepada satu perdebatan pragmatik: Adakah Bersama perlu duduk semeja dengan PH demi kelangsungan politik mereka di parlimen?

Dari satu sudut, menyertai PH adalah formula paling selamat untuk mengelakkan pembaziran undi, menjamin laluan menang di kerusi strategik, dan mendapat akses kepada jentera pilihan raya yang luas.

Namun di sudut yang lain, ia berisiko membunuh identiti Bersama sebagai Kuasa Ketiga.

Mereka berkemungkinan besar akan tenggelam dan dilihat sekadar parti serpihan, selain terpaksa berdepan proses rundingan kerusi yang sengit dengan parti komponen PH.

Sedar akan kekangan yang ada, Bersama memilih pendekatan pasaran khusus (niche market) yang sangat bersasar untuk menghadapi PRU ke-16. Daripada bertanding secara membabi buta, Rafizi mengumumkan parti itu hanya akan memfokuskan kepada 10 hingga 20 kerusi parlimen sahaja, terutamanya di kawasan bandar dan Lembah Klang.

Bagi membuktikan keberadaan mereka, Bersama meletakkan sasaran meraih 15 peratus undi popular sebagai penanda aras psikologi. Angka 15 peratus itu penting untuk membuktikan kepada rakyat bahawa sokongan kepada Bersama bukan sia-sia.

Ia adalah mesej bahawa kini wujud satu kuasa tegar yang setaraf dengan parti sedia ada.

Pencetus anjakan atau 'parti pengacau'

Strategi itu disokong kuat oleh dua pendekatan unik dengan setiap satu mempunyai kekuatan dan kekangan realitinya yang tersendiri:

Pertama , tawaran polisi konkrit (Kertas Kancil): Peralihan total daripada politik toksik kepada pembentangan kertas dasar terperinci mengenai struktur gaji, pembasmian kemiskinan, dan kos sara hidup berasaskan data. Pendekatan itu turut diperkukuh dengan pengenalan "calon bayangan" lebih awal.

Sebanyak 70 peratus daripada mereka berumur bawah 50 tahun dan akan memperkasakan wanita untuk berkhidmat di komuniti setempat.

Mereka mengambil langkah awal bagi merencanakan kepercayaan pengundi.

Langkah itu sangat ampuh dalam memenuhi kehendak pengundi matang dan atas pagar di bandar yang mahukan politik berasaskan solusi. Pengenalan calon awal juga memberi masa untuk Bersama membina reputasi tempatan tanpa bergantung kepada jentera besar.

Namun ia ada kelemahan. Rangka dasar yang teknokratik berisiko terlalu akademik untuk diterjemahkan kepada massa luar bandar yang lebih digerakkan oleh emosi atau bantuan terus.

Idea itu juga terbuka untuk diciplak oleh pihak lain, termasuk kerajaan. Calon bayangan pula terdedah lebih awal kepada serangan politik pihak lawan.

Kedua, formula "15 peratus undi popular"

Ia merupakan strategi keusahawanan politik (political entrepreneurship) yang cekap. Memfokuskan dana dan logistik yang terhad ke kawasan Lembah Klang jauh lebih efisien berbanding membazirkan sumber di seluruh negara.

Malah, sasaran 15 peratus undi popular itu memberi penanda aras psikologi yang kuat untuk menaikkan nilai pasaran parti selepas PRU nanti.

Bersama sewaktu menyertai PRN Johor baru-baru ini.

Pun begitu, kelemahan tetap ada. Misalnya, ia terdedah kepada kekejaman sistem FPTP.

Walaupun meraih undi popular yang tinggi, ia tidak menjamin kerusi buat Bersama jika undi tersebut berselerak dan parti sekadar menduduki tempat kedua atau ketiga. Lebih parah, Bersama terdedah kepada label pemecah undi (spoiler) yang akhirnya boleh memberi kemenangan mudah kepada blok lawan.

Peluang terbaik Bersama bukan untuk membentuk kerajaan secara bersendirian, tetapi bertindak sebagai ejen semak dan imbang yang berkesan.

Sekiranya PRU ke-16 menghasilkan situasi parlimen tergantung (hung parliament), Bersama enggan memburu jawatan kabinet. Sebaliknya, mereka bersedia menawarkan perjanjian keyakinan dan pembekalan (CSA) berasaskan tuntutan reformasi dasar ekonomi.

Pada akhirnya, sama ada Bersama bakal menjadi pencetus anjakan paradigma politik Malaysia atau sekadar menjadi spoiler dalam pilihan raya, semuanya bergantung kepada keupayaan jentera mereka menterjemahkan manifesto ke dalam hati pengundi atas pagar menjelang PRU akan datang.

Rakyat juga mahu melihat pendekatan baru iaitu bukan politik yang menghentam pihak lawan semata-mata tetapi menawarkan apa yang boleh dilakukan dan akan dilakukan parti untuk rakyat jika berjaya memenangi PRU.

SHAHRAY ZULKIFLI ialah bekas peguam syarie yang pernah bertugas di Brunei Darussalam selama 24 tahun.

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