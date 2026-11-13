



ULASAN | Pada 23 Nov ini, genaplah 20 tahun umur sebuah gerakan rakyat, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (Bersih). Perjuangan rakyat desa dan kota, pelbagai kelas ekonomi, etnik dan agama pelosok negara demi sebuah sistem pilihan raya yang adil serta institusi politik yang bersih dan bertanggungjawab.

Ayuh kita soroti reformasi-reformasi penting yang berjaya dicapai hasil perjuangan bersama sepanjang 20 tahun ini terutama untuk tatapan anak muda dan Gen Z yang mungkin tidak sempat menempuh era himpunan mega Bersih 1 hingga Bersih 5.

Pernahkah kita terfikir apakah sejarah di sebalik penggunaan dakwat kekal dan kotak undi lut sinar di tempat mengundi?

Siapakah yang memperjuangkan hak kita untuk mengundi pada usia 18 tahun?

Berikut 20 buah reformasi perundangan, peraturan, amalan dan landskap politik bagi kategori reformasi pilihan raya dan reformasi institusi:

Reformasi pilihan raya

1. Dakwat kekal: Tuntutan terawal Bersih dan digunakan sejak PRU ke-13 (2013). Rancangan penggunaan dalam PRU ke-12 (2008) dibatalkan empat hari sebelum hari pengundian.

2. Kotak undi lut sinar: Tuntutan awal Bersih juga dan pertama kali digunakan pada PRU ke-12 (2008).

3. Undi pos luar negara: Bermula PRU ke-13 (2013), kemudahan undi pos diperluas kepada rakyat Malaysia yang menetap di luar negara. Sebelum itu, kemudahan tersebut terhad kepada kategori tertentu saja, seperti penjawat awam dan pelajar luar negara.

Pada PRU ke-15 (2022), SPR memansuhkan sekatan geografi yang sebelum ini mengecualikan rakyat Malaysia di Singapura, Brunei, Kalimantan dan selatan Thailand, sekali gus memperluas akses pengundian kepada diaspora Malaysia.

4. Pemerhati pilihan raya: SPR mula membuka dan memberi akreditasi secara rasmi kepada pemerhati bebas termasuk NGO seperti Bersih sejak PRU ke-14 (2018) untuk memantau proses pilihan raya. Sebelum 2018 lagi, Bersih mempunyai program Pemantau tersendiri.

5. Undi Sabtu: Dikembalikan dalam PRU ke-15 (2022) bagi memudahkan pengundi merancang perjalanan dan pengundian mereka.

6. Pengundian awal anggota keselamatan: Polis, tentera dan pasangan mereka mengundi lebih awal berbanding undi pos terdahulu. Ia dilaksanakan sejak PRU ke-13 (2013).

7. Tempoh berkempen lebih panjang: Pada 2012, SPR menaikkan tempoh berkempen minimum dari tujuh hari kepada 11 hari dan kemudiannya memanjangkan tempoh sehingga 14 hari. Bagaimanapun tuntutan tempoh berkempen 21 hari belum tercapai.

8. Undi18: Penurunan umur minimum layak mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun bermula pada PRN Johor ke-15 (2022). Umur minimum calon 18 tahun untuk layak bertanding bermula sejak 2019.

Himpunan Bersih 5.

9. Pendaftaran pemilih automatik: Bermula Dis 2021, rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun layak secara automatik menjadi pemilih berbanding sebelumnya apabila seseorang warganegara perlu mendaftar secara manual. Daftar pemilih pula dikemas kini secara bulanan.

10. Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen (JKP) berkaitan reformasi pilihan raya: Ditubuhkan pada Okt 2011 selepas perhimpunan Bersih 2.0 yang bersifat ad-hoc (sementara).

Bermula 2025, JKP mengenai pilihan raya diangkat menjadi berstatus tetap dan mempunyai lebih kuasa di parlimen. Pada 2018, JKP berasaskan kementerian mula diperkenalkan bagi memantau secara khusus kementerian berkaitan.

11. Kemudahan pengundi OKU: Bermula PRU ke-13 (2013), pengundi yang tidak berupaya menanda kertas undi dibenarkan membawa individu yang dipercayai untuk membantu mereka mengundi. Sebelum ini hanya waris terdekat boleh mengiringi.

Reformasi institusi

12. Akta Perhimpunan Aman 2012: Ia menggantikan peruntukan Seksyen 27 Akta Polis 1967 dan memansuhkan keperluan mendapatkan permit polis untuk mengadakan perhimpunan aman. Sebaliknya, penganjur hanya perlu memberikan notis kepada polis mengikut tempoh yang ditetapkan.

13. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025: Berkuat kuasa 1 Okt lalu dan mengembalikan pemisahan parlimen daripada badan eksekutif melalui autonomi kewangan dan pentadbirannya tersendiri.

14. Perundangan antilompat parti: Pindaan 2022 memperuntukkan pengosongan kerusi seseorang wakil rakyat yang bertukar parti. Ia merupakan langkah penting untuk melindungi mandat pengundi selepas krisis politik (Langkah Sheraton) pada 2020.

Negeri-negeri juga mengorak langkah sama bagi mendisiplinkan Adun.

15. Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) daripada pembangkang: Secara amalan bermula 2018, ahli parlimen pembangkang dilantik menjadi pengerusi PAC bagi mengangkat semangat semak dan imbang.

16. Pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti: Pada 2012 dan 2018, parlimen meluluskan pindaan yang membenarkan aktiviti politik pelajar di luar dan dalam kampus.

17. Pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri: Ia dimansuhkan pada 2012 sekali gus memansuhkan peruntukan tahanan tanpa bicara di mahkamah.

18. Pindaan Akta Mesin Cetak: Pindaan pada 2012 bertujuan melonggarkan kawalan kerajaan serta mengurangkan kuasa mutlak menteri.

19. Peralihan kuasa kerajaan Persekutuan 2018: Buat julung kalinya sejak kemerdekaan, rakyat Malaysia berjaya menukar kerajaan pusat yang terpalit dengan skandal 1MDB melalui proses pilihan raya. Perubahan bersejarah melalui PRU ke-14 itu berlaku hasil kesedaran rakyat dan desakan reformasi yang diperkukuh melalui siri himpunan Bersih 1 hingga Bersih 5 (2016).

Bersih menjadi antara pemangkin penting kepada gelombang perubahan politik yang menamatkan dominasi BN di peringkat persekutuan.

20. Penubuhan Majlis Media Malaysia: Akta Majlis Media Malaysia 2025 diluluskan di parlimen hasil perjuangan panjang komuniti media dan masyarakat sivil. Ia merupakan sebuah badan kawal selia kendiri yang bertujuan memperkukuh kebebasan media, integriti kewartawanan dan akauntabiliti industri media.

Walaupun disenaraikan 20 buah reformasi di atas, ia tidak terhad kepada senarai ini sahaja pastinya.

Perlu disebutkan di sini juga beberapa lagi reformasi institusi penting yang belum selesai dan perlu disegerakan menjelang PRU ke-16.

Antara lain ialah pindaan Akta Kesalahan Pilihan Raya, had tempoh perdana menteri, pemisahan peranan peguam negara dan pendakwa raya, Akta Kebebasan Maklumat, Akta Ombudsman, Akta Peruntukan Pembangunan Kawasan dan Akta Pendanaan Politik.

Maka, sempena 20 tahun Bersih, kami ingin menjemput seluruh anak muda dan rakyat Malaysia untuk hadir bersama-sama memeriahkan Sambutan 20 Tahun Bersih pada 21 Nov ini di The GoDown Arts Centre Kuala Lumpur.

Ia berlangsung dari 10 pagi hingga 10 malam dengan pelbagai aktiviti menarik.

Jumpa di sana!

AHMAD SALAMI merupakan pengurus di Bersih, selain seorang pemerhati politik serta geram menelaah isu-isu hak asasi manusia. Serius apabila perlu, santai apabila boleh.

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