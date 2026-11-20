ULASAN | Menjelang Konvensyen Nasional Amanah di Shah Alam pada esok dan lusa saya fikir ada satu usul radikal yang wajar dibawa perwakilan.

Amanah dan Bersatu patut membuka rundingan untuk bergabung dan membentuk satu komponen Melayu-Islam yang progresif dalam PH.

Konvensyen kali ini boleh memberi mandat kepada pemimpin Amanah untuk memulakan perbincangan itu.

Setiausaha Agung Amanah, Faiz Fadzil, sudah membuka ruang kepada kerjasama dengan Bersatu melalui pendekatan khemah besar.

Dia meletakkan usaha memerangi rasuah dan memperkukuh tadbir urus sebagai asas kerjasama.

Saya ingin membawa cadangan itu selangkah lagi. Jika kedua-dua parti sanggup memperjuangkan agenda yang sama apatah lagi pernah bekerjasama, apa yang menghalang mereka daripada bergabung membentuk satu parti?

Pada 3 Ogos 2003, Parti Keadilan Nasional dan Parti Rakyat Malaysia (PRM) mengisytiharkan percantuman yang melahirkan PKR.

Parti Keadilan Nasional tumbuh daripada gelombang Reformasi 1998, sementara PRM membawa tradisi perjuangan rakyat sejak sebelum merdeka.

Keputusan itu mendapat sokongan lebih dua per tiga perwakilan dalam mesyuarat agung Parti Keadilan Nasional dan kongres PRM. Latar perjuangan mereka berbeza, tetapi agenda demokrasi dan keadilan sosial memberi ahli kedua-dua parti alasan untuk membina sebuah organisasi bersama.

Di Sarawak, Ahli Parlimen Julau, Larry Sng, pernah mencadangkan supaya Parti Demokratik Progresif (PDP) dan Parti Rakyat Sarawak (PRS) bergabung atas pertalian sejarah kedua-duanya.

Cadangan itu kekal sebagai cadangan. Kedua-duanya masih merupakan parti komponen yang berasingan dalam Gabungan Parti Sarawak (GPS).

Yang terlaksana pada 2024 ialah penyatuan PDP dengan Parti Sarawak Bersatu (PSB). Selepas PSB dibubarkan, tiga bekas Adun parti itu menyertai PDP.

PKR memberi contoh bagaimana dua tradisi politik boleh membentuk satu identiti bersama.

Pengalaman di Sarawak pula menunjukkan bahawa penyatuan juga boleh berlaku melalui penerimaan ahli dan pemimpin ke dalam parti sedia ada.

Bagi Amanah dan Bersatu soal nama dan struktur boleh dirunding kemudian. Yang perlu disepakati dahulu ialah tujuan parti yang mahu dibina.

Amanah mempunyai idealisme politik Islam yang progresif. Bersatu pula mempunyai pengalaman di kawasan Melayu yang belum tentu dapat dicapai oleh jentera Amanah.

Jika kedua-duanya bergabung, PH berpeluang membina satu komponen Melayu-Islam yang lebih tersusun dalam menangani kekangan ph dalam segmen pengundi Melayu.

Segmen itu boleh membantu PH memberi jawapan yang lebih jelas kepada persoalan yang dihadapi keluarga Melayu, daripada gaji anak muda dan harga rumah sehinggalah pendapatan pekebun kecil.

Tambahan pula kepimpinan kedua-dua parti membawa pengalaman kepimpinan di peringkat persekutuan dan di negeri-negeri.

Asas penggabungan Amanah dan Bersatu bagaimanapun mesti jelas. Parti yang lahir daripada penggabungan itu perlu berpegang pada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati hak semua warganegara.

Dalam soal reformasi, kedua-dua pihak boleh menjadikan perjanjian kepercayaan dan perbekalan (CSA) yang ditandatangi ahli-ahli parlimen Bersatu tempoh hari sebagai asas komitmen bersama.

Ada juga soal kepercayaan yang mesti dijawab. Bersatu pernah bersama PH pada 2018 namun meninggalkan gabungan itu pada 2020. Ahli Amanah berhak bertanya apakah komitmen yang akan dipegang oleh kepimpinan kedua-dua parti jika berlaku pertikaian tentang calon, dasar atau sokongan terhadap kerajaan.

Pengalaman itu memberi sebab yang cukup untuk menuntut pemuafakatan tentang cara keputusan dibuat, cara pertikaian diselesaikan dan bagaimana mandat pengundi dihormati.

Perwakilan Amanah boleh memberi mandat kepada kepimpinan parti untuk memulakan rundingan. Bersatu pula perlu menentukan sama ada ia bersedia atau tidak menerima dasar bersama PH dan bekerja dalam kerangka gabungan pelbagai kaum mencerminkan Malaysia.

Jika ada persetujuan pada peringkat itu, pemimpin kedua-dua parti perlu membentangkan cadangan kepada ahli.

Bagaimana cawangan akan disusun? Siapa yang akan memilih pemimpin? Apakah kedudukan ahli dan wakil rakyat dalam parti yang disatukan?

Soalan seperti itu akan menentukan sama ada penyatuan boleh berjalan hingga ke peringkat akar umbi atau sebaliknya.

Rundingan juga perlu melibatkan rakan komponen PH sejak awal kerana cadangan ini menyentuh keanggotaan dan hala tuju gabungan.

Menjelang PRU ke-16, memang mudah untuk membaca cadangan ini dari sudut untung rugi kerusi.

Saya lebih tertarik dengan kesannya selepas pilihan raya. Adakah sebuah parti yang lebih besar sanggup menggunakan pengaruhnya untuk menuntut reformasi institusi, memperjuangkan pendanaan politik yang telus dan membela keluarga berpendapatan rendah, termasuk apabila tuntutan itu menyusahkan pihaknya sendiri?

Ukuran itu patut dibawa ke meja rundingan sejak hari pertama.

Saya berpandangan Amanah dan Bersatu wajar bergabung jika kedua-duanya bersedia menjawab persoalan tersebut kepada ahli dan pengundi.

Konvensyen Amanah tahun ini boleh memulakan proses itu dengan keputusan yang jelas, iaitu memberi mandat untuk berunding dan membawa hasilnya semula kepada ahli untuk diputuskan.

Jika Amanah mahu membentuk hala tuju politik Melayu dalam PH, inilah masanya untuk mengemukakan arah tuju berkenaan.

AHMAD FARHAN ROSLI ialah pemerhati dan penyelidik politik.

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