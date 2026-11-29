ULASAN | Apabila seorang ahli politik berani menggunakan suara dan bahasa puisi untuk menyatakan pendirian, sedangkan dunia kesusasteraan kelihatan sepi, kita wajar bertanya: siapakah sebenarnya yang memikul tanggungjawab sebagai suara nurani masyarakat?

Ironis, tetapi menarik direnungkan. Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, menghasilkan sajak Patik Tak Rela bagi menyuarakan ketidakpuasan hati berhubung isu tahanan rumah bekas Najib Razak.

Mengapakah ahli politik pula menggunakan bahasa sastera untuk mengungkapkan keresahan tentang keadilan, kuasa dan prinsip kenegaraan?

Menurut laporan Malaysiakini pada 16 Nov lalu, Hassan dipanggil ke Bukit Aman untuk memberikan keterangan berhubung sajak tersebut.

Siasatan melibatkan Seksyen 4(1) Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia.

Namun, sesuatu siasatan pihak berkuasa bukan bukti bahawa seseorang sudah melakukan kesalahan.

Persoalan lebih besar ialah kedudukan kesusasteraan sebagai suara nurani masyarakat. Apabila politik menggunakan bahasa sastera untuk menyuarakan keresahan, adakah dunia sastera pula semakin kehilangan keberanian membicarakan politik?

Di manakah penulis veteran, penyair, sasterawan dan kritikawan yang selama ini menjadi rujukan masyarakat?

Persoalan keadilan, kebebasan bersuara, institusi negara dan kuasa politik sepatutnya terus menjadi bahan renungan.

Tidak adil menghukum seluruh warga sastera kerana tidak menghasilkan karya tentang isu semasa. Penulis bebas memilih tema dan pendekatan. Namun, kebebasan berkarya turut disertai tanggungjawab moral agar persoalan kemanusiaan tidak terpinggir.

Tidak lahir dalam ruang kosong

Sastera bukan sekadar percintaan, legenda, mitos dan nostalgia kampung halaman.

Sastera juga harus berani mengangkat penyalahgunaan amanah, ketidakadilan sosial, penyalahgunaan kuasa dan kegelisahan rakyat. Jika rakyat boleh menjadi watak dalam cerpen, mengapa pemimpin tidak boleh menjadi subjek kritikan?

Jangan sampai sastera terlalu sibuk memelihara keindahan bahasa sehingga terlupa memelihara kebenaran makna.

Usman Awang, A Samad Said, Arena Wati dan Shahnon Ahmad membuktikan bahawa kesusasteraan mampu mengangkat kemanusiaan, sejarah, ketidakadilan dan persoalan kekuasaan.

Pramoedya Ananta Toer menghubungkan penulisan dengan sejarah serta perjuangan manusia. Chairil Anwar mengangkat kebebasan jiwa, manakala WS Rendra menjadikan puisi sosial sebagai teguran terhadap kepincangan masyarakat.

Tradisi itu membuktikan penyair tidak semestinya berada di pentas kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran. Kadangkala, sebaris puisi mampu menggoncang fikiran lebih jauh daripada halaman ucapan politik.

Pemikiran MH Abrams tentang hubungan karya, pengarang, masyarakat dan pembaca turut relevan. Karya tidak lahir dalam ruang kosong, sebaliknya mencerminkan dunia yang melahirkannya.

Maka, politik Malaysia wajar menjadi bahan penelitian sastera yang berani, matang dan bertanggungjawab.

Hassan mungkin bukan penyair besar dalam tradisi kesusasteraan Malaysia. Namun, sajaknya memperlihatkan bahawa bahasa sastera masih berupaya membicarakan persoalan negara.

Bahasanya indah, berlapik tetapi tajam.

Sasterawan Negara

Kita boleh bersetuju atau berbeza pandangan dengannya. Tafsiran terhadap titah diraja, keputusan mahkamah dan prinsip keadilan boleh diperdebatkan.

Namun, perbezaan pandangan tidak sepatutnya menutup ruang perbincangan yang beradab.

Kesusasteraan tidak harus menjadi pembela membuta tuli kepada pemimpin atau alat propaganda parti. Sebaliknya, sastera mesti menjadi medan pemikiran bebas, berdisiplin dan berteraskan fakta.

Forum yang menghimpunkan penulis veteran dan mapan wajar dianjurkan bagi membincangkan hubungan sastera, politik dan tanggungjawab intelektual.

Seperti gagasan George Orwell dalam Why I Write, penulisan berkait rapat dengan kesedaran politik dan usaha memahami dunia.

Kesetiaan utama sastera ialah kepada kebenaran dan kemanusiaan, bukan pemerintah atau pembangkang. Penulis yang bijaksana tahu bila perlu menjadi Hang Tuah yang setia dan bila pula perlu menjadi Hang Jebat yang membela.

Bukan sekadar mencantikkan bahasa

Kekuatan tradisi sastera Malaysia bukan sekadar diukur melalui jumlah buku yang diterbitkan, tetapi juga keberanian mengangkat persoalan zaman dengan hujah bernas dan bahasa bertanggungjawab.

Kita memerlukan lebih banyak cerpen politik, puisi kenegaraan, drama institusi, esei kritikan kuasa dan novel yang merakam denyut kehidupan rakyat. Pemimpin juga harus menjadi subjek penelitian sastera, bukan sekadar tetamu kehormat majlis pelancaran buku.

Hassan telah membuka ruang perbincangan yang wajar dimanfaatkan. Sajak ahli parlimen itu bukan ukuran tunggal keberanian penulis, tetapi pencetus perbahasan tentang kebebasan berkarya, tanggungjawab intelektual dan hubungan sastera dengan demokrasi.

Sastera tidak wajib menjadi pembangkang kepada kerajaan, tetapi mesti berani bertanya kepada kekuasaan. Jika politik mampu melahirkan seorang ahli parlimen yang bersuara melalui puisi, dunia sastera sepatutnya mampu melahirkan lebih ramai penulis yang berani menulis tentang kebenaran.

Sejarah mungkin melupakan siapa yang paling lantang berpidato, tetapi tidak mudah melupakan tulisan yang merakam suara zamannya.

Jangan sampai terlalu ramai penulis mencipta cerita tentang rakyat, tetapi terlalu sedikit yang berani menulis tentang pemimpin.

Sebelum pena ini merehatkan dirinya, terimalah serangkap pantun:

Pohon sena di tepi perigi,

Tempat berteduh si anak desa;

Jika pena takut menguji,

Bagaimana rakyat mengenal kuasa?

Pena bukan sekadar alat mencantikkan bahasa. Pena ialah amanah untuk mencatat sejarah, menguji kuasa dan mempertahankan maruah manusia.

Maka, kita kembali kepada persoalan: “Benarkah mata pena lebih tajam daripada mata pedang?”

RAMLEE WAHAB ialah penggiat seni serta pemenang pelbagai anugerah sastera. Dia juga bekas pemimpin akar umbi Bersatu Johor yang kini memilih Wawasan sebagai wadah baru.

Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysiakini.