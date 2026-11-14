KOLUM | Masih ingat tak lagi bahawa dulu, kita pernah berbangga dengan nama-nama legenda bola sepak negara yang jelas memaparkan identiti tempatan berbilang bangsa dan agama.

Dari Semenanjung Malaysia membawa ke Sabah dan Sarawak, nama-nama seperti Ali Bakar, Ghani Minhat, Mokhtar Dahari, Soh Chin Ann, Santokh Singh, R Arumugam, Matlan Marjan, Peter Rajah, Ramos Sari, Joseph Kalang Tie, Justine Ganai, Liew Kit Kong dan ramai lagi selalu meniti di bibir semua.

Mereka datang dari pelbagai latar belakang, namun tetap berkongsi satu acuan watan yang sama.

“Sekarang semuanya mengarut je, Min,” ujarku sinis ketika berbual dengan Amin Landak beberapa minggu lalu.

“Kau tengok sendirilah tempat yang kau ajak aku lepak ni. Americanolah, lattelah, espressolah. Dahlah secawan berbelas ringgit. Padahal selama ni elok je kita telan kopi RM2 di kedai mamak tu.”

Aku sendiri kurang pasti apa yang merasuk budaya masyarakat kita menukar gaya hidup sehingga rela merobek poket demi membayar hingga lima kali ganda hanya untuk secawan kopi.

“Sejak musim jerebu itu hari,” balas Amin membela diri, “aku rasa selesa pilih kedai yang boleh duduk kat dalam. Lagipun kedai ni tutup pukul 3 pagi, aku ada banyak benda nak borak dengan kau ni, lama tak jumpa.”

Tetapi apabila difikirkan semula, anjakan selera ‘kopi eksotik’ ini sebenarnya juga berkait rapat dengan krisis identiti pasukan bola sepak Malaysia hari ini.

Kita semakin taasub kepada benda ‘luar’ yang biasanya membawa bunyi bergaya dan bertaraf import sehingga kita meminggirkan apa yang asli di halaman sendiri.

Autoriti sudah tak ada lagi

Tengok saja senarai pemain skuad kebangsaan pada hari ini: Manuel Hidalgo, Sergio Aguero, Brad Tapp, Bergson da Silva, Fergus Tierney, Romel Morales, Paulo Josue, Endrick dos Santos dan Mohamadou Sumareh.

Kemudian kita dihidangkan pula dengan limpahan pemain berdarah warisan seperti Brendan Gan, Matthew Davies, La'Vere Corbin-Ong, Natxo Insa, Ryan Lambert, Dion Cools, David Rowley, Sam Somerville, Junior Eldstål, Nooa Laine dan Stuart Wilkin.

Walaupun ada antara pemain warisan itu benar-benar berdarah dan berjuang bermatian-matian di atas padang demi Jalur Gemilang, sistem yang menormalisasikan lambakan mereka telah membunuh motivasi di peringkat akar umbi.

Kemudian bayangkan saja tujuh orang pemain warisan bermasalah yang terpalit dengan skandal pemalsuan dokumen sebelum ini – Gabriel Palmeiro, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal dan Hector Hevel – masih kekal sebagai pemain kebangsaan.

Melihat deretan nama yang memadamkan terus wajah tempatan itu, timbul satu persoalan besar: Sebenarnya, projek naturalisasi dan pencarian bakat diaspora yang berlambak-lambak ini nak menguntungkan siapa?

Persoalan itu bertambah mual untuk ditelan apabila beberapa minggu lalu kelab paling dominan tanah air, JDT, memutuskan untuk tidak melepaskan walau seorang pun pemain mereka bagi tugasan antarabangsa ke China.

Pastinya ia ada kaitan dengan cabaran pemilik JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, hanya beberapa minggu lalu yang secara sinis melontarkan kata-kata: “Cuba jangan panggil seorang pun pemain JDT untuk perlawanan seterusnya. Saya mahu lihat apa jadi.”

Ia adalah pengesahan paling mutlak tentang kematian autoriti FAM. Badan induk bola sepak negara sudah kehilangan taring sepenuhnya. Ia tidak lebih – kalaupun tidak lebih rendah – daripada harimau kertas.

Pasukan kebangsaan bukan lagi entiti tertinggi yang dihormati dalam hierarki sukan negara, sebaliknya sekadar pasukan pameran yang terpaksa mengemis simpati kelab untuk terus wujud.

Apabila kelab berkuasa mutlak boleh memboikot tugasan antarabangsa secara berkelompok dan ia terlepas daripada sebarang tindakan tegas, ia adalah bukti bahawa maruah negara kini berada di titik paling bawah.

Lebih malang lagi, harapan untuk melihat kebangkitan pengurusan menerusi pemilihan jawatankuasa baru FAM rupa-rupanya tidak ubah seperti menggantikan orang untuk memakai baju yang lama.

Tidak ada banyak pilihan

Susuk tubuh yang diangkat memimpin badan induk itu merupakan bekas Presiden MFL – sebuah entiti yang sinonim dengan polisi flip-flop dalam menetapkan peraturan pertandingan Liga Malaysia (Liga-M).

Jika di peringkat menguruskan liga tempatan pun dia sudah acap kali mengendur pada tekanan, bagaimana kita mahu berharap individu yang sama punya tulang punggung untuk berdiri tegak menentang ego kelab demi maruah pasukan kebangsaan?

Kita juga sedang berdepan dengan barah kelab yang menjadi lebih besar daripada negara.

Suatu ketika dulu peluang menyarung jersi Harimau Malaya adalah kemuncak maruah seseorang pemain bola sepak. Sekarang, kesetiaan dinilai dengan angka pada gaji bulanan.

Kelab yang melabur jutaan ringgit sudah tentu enggan merisikokan aset mahal mereka untuk aksi antarabangsa yang dianggap tidak memberi pulangan komersial.

Lebih ironi, ekosistem ‘projek ekspres’ yang dicorakkan sendiri sebelum ini mula memakan diri sehingga mencetuskan kemelut memalukan seperti skandal pemalsuan dokumen pemain warisan.

Pada masa yang sama, aku percaya pemain kebangsaan sendiri tersepit. Mereka tidak ada banyak pilihan.

Justeru, usahlah lagi kita menjaja slogan lapuk “Demi Lencana di Dada”. Hari ini, ia tidak lebih daripada retorik murahan yang selayaknya dicampak ke dalam tong sampah selepas ia dipijak-pijak oleh ego pihak tertentu.

Sudah tentu ia bukan melibatkan satu dua pasukan saja. Apabila JDT menarik brek tangan, Selangor FC pula pantas mengikut jejak langkah dengan tidak melepaskan enam tonggak mereka. Alasan takut risiko kecederaan mungkin boleh dijaja melalui media, namun garis bawahnya tetap sudah terang tanpa perlu bersuluh.

Kesannya, Harimau Malaya kini bertukar menjadi 'Skuad C'. Tanpa tonggak utama, kita terpaksa menghantar pasukan bidan terjun yang dibarisi pemain pilihan ketiga seperti di Piala Hyundai Asean tempoh hari.

Kita bertempik kononnya mahu menaikkan ranking Fifa, tetapi kita sendiri menghantar skuad yang lumpuh ke kejohanan luar untuk menjadi bahan ketawa.

Pun begitu ada ironi yang tidak kurang tragisnya. Apabila kelab elit mengunci pintu pejabat mereka, barulah pemain tempatan tulen akhirnya mendapat peluang menyarung jersi kebangsaan.

Tiada lagi yang nak dibangga

Malangnya kepahitan perlu ditelan ialah, mereka dipanggil bukan kerana bakat yang dihormati, sebaliknya sekadar menjadi ‘tayar ganti’ bagi mengisi kekosongan yang sengaja dibiarkan.

Episod ini mengesahkan curiga kita mengapa jiwa penyokong semakin mati rasa. Tiada lagi kebanggaan dan keghairahan untuk menonton pasukan yang sudah hilang identitinya.

Buat apa marhaen beria-ia bersorak sedangkan kelab dan pemain utama sendiri sudah meminggirkan jersi kebangsaan?

Daripada kemuakan yang memuncak itulah lahirnya gelombang penolakan paling radikal dalam sejarah bola sepak kita. Gerakan memboikot skuad kebangsaan bukan lagi satu ugutan kosong.

Kumpulan Ultras Malaya sudah mula membiarkan teres stadium sepi tanpa sorakan dan paluan dram. Kempen “Kembalikan Bola Sepak Kepada Rakyat” juga sudah bergema.

Ia bukan sekadar protes biasa, tetapi suatu isyarat jelas tentang manifestasi kebencian terhadap kelompok yang telah merampas sukan ini daripada rakyat.

Jika wibawa lencana di dada yang pernah dipertahankan dengan titisan darah dan keringat oleh legenda tempatan dahulu kini boleh diludah dan dipersetankan begitu sahaja, apa lagi yang tinggal untuk dibanggakan semua?

“Habis tu, Harimau Malaya kita macam mana bro? Ada harapan lagi tak?” soal Amin sambil merenung cawannya yang sudah kosong.

Aku menghirup baki A\americano yang sudah sejuk di atas meja.

“Min, Aku rasa inilah penamatnya. Pergi matilah dengan bola sepak Malaysia.”

NUR HADI MOHAMAD ialah seorang pencinta sukan yang kini lebih memberi fokus kepada bidang penulisan serta kejurulatihan kerana semakin berusia dan semakin terkekang kudratnya.

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