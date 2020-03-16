【南国筑梦】这块碑文是福建社群最早的金石资料之一，当中的芳名足以填补一些关键的历史空隙。
马哈迪誓言要把党带返正道，拒绝让党跟巫统盗贼合作组“后门政府”。
万费沙递交提名表格，并向记者证实将在党选中挑战前上司赛沙迪。
巫统总秘书阿末玛斯兰宣布，巫统所有支部大会一律展延，以防止疫情蔓延。
“根据记录，最始终如一，没有交（质询问题）的，就是国际山庄（州议员阿兹敏）啦。”
李文材表示，“我们应该着重在缓解疫情，比如减少病例，并强化医疗资源。”
【无关养生】倘若围堵不成功，整个策略就必须尽早转入减灾阶段。
【伊曼努尔】慕尤丁不会坐以待毙，也期待修复恩庇待从党国政体。
【沙砂作响】文化原本具备流动性和融合性，“文化边界”其实乃是建构而成。
随着变成雪州在野党，阿兹敏的座位则已搬到在野党席区，即议长席的左边。
全国警察总长阿都哈密指出，这行为非常不负责任及影响民众。
更新 慕尤丁与赛沙迪今日双双递交提名表格，以寻求捍卫原职。
外交部副部长卡玛鲁丁透露，向大马驻意大利大使馆登记的323名公民中，仅79人希望回国。
更新 雪州苏丹表示，既然新任首相是国家元首所选出，各方应该停止指控国盟政府是后门政府。
柬埔寨今天共有4人确诊，其中2人是大城堡宣教活动的参与者。
人力资源部长沙拉瓦南派定心丸，声称马航现阶段不会裁退该公司的1万3000名员工。
更新 今上9点10分，吉隆坡富时综合指数下挫44.99点，或3.34%，至1299.76点。
民间组织疾呼政府和社交媒体合作，制止网上霸凌，维护新闻独立与表达自由。
赛夫丁推文指出，他无法接受网民针对记者所发表的种族主义言论及人身威胁。
全球武肺疫情持续加剧，意大利一天内录下368宗死亡病例，死者包括一名市长。
“我想，那些内阁排阵的争论也够了啦。国阵领袖应专注于协助人民……”
更新 国内武肺确诊病例暴增190例，创单日新高，推高累计病例至428宗。
理大校长发出通告，所有课程从今日3月15日开始，转为线上授课。
东姑扎马鲁批评编造和散播谣言者，增加了防疫工作的负担。