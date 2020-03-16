希山会晤白天，获允中国提供口罩等援助

希山慕丁透露，白天向他承诺，中国政府将支援大马抗疫，包括提供呼吸器、口罩、检测试剂等。
7 分钟前
太平凤山寺碑记：石头上的社会关系图

【南国筑梦】这块碑文是福建社群最早的金石资料之一，当中的芳名足以填补一些关键的历史空隙。

白伟权
4 小时前

慕克里越级挑战慕尤丁，马哈迪无对手下蝉联

33 分钟前

冠英抨国盟政变时急开会，武肺暴增却“等明天”

26 分钟前
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若新政府袒护“恶棍”，马哈迪拒见慕尤丁

1 小时前
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“撤挺希盟否则退党”，雪团结党4议员接最后通牒

吴湘怡
1 小时前
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马哈迪寻求捍卫团结党总裁，誓把党带返正道

马哈迪誓言要把党带返正道，拒绝让党跟巫统盗贼合作组“后门政府”。

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获团结党高层祝福，副青体部长党选挑战赛沙迪

万费沙递交提名表格，并向记者证实将在党选中挑战前上司赛沙迪。

雪州议会或缩短会期，已取消检阅共餐仪式

雪州议会虽然今日如期举行，但不排除缩短会期，以减少集体接触，预防疫病。
吴湘怡

抑制武肺疫情蔓延，巫统展延支部大会

巫统总秘书阿末玛斯兰宣布，巫统所有支部大会一律展延，以防止疫情蔓延。

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阿兹敏两年来未呈质询，雪州议长讥“始终如一”

“根据记录，最始终如一，没有交（质询问题）的，就是国际山庄（州议员阿兹敏）啦。”

吴湘怡
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追踪隔离已不可能，李文材倡议缓解疫情为重

李文材表示，“我们应该着重在缓解疫情，比如减少病例，并强化医疗资源。”

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瘟疫蔓延，医疗资源准备好了吗？

【无关养生】倘若围堵不成功，整个策略就必须尽早转入减灾阶段。

翁诗钻
6 天前
二月复辟，巨兽重返？

【伊曼努尔】慕尤丁不会坐以待毙，也期待修复恩庇待从党国政体。

潘永杰
9 天前
沙巴不一般的“华人”新年

【沙砂作响】文化原本具备流动性和融合性，“文化边界”其实乃是建构而成。

吴佳翰
11 天前
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希尔曼证实进团结党，阿兹敏州议会座位搬到对面

随着变成雪州在野党，阿兹敏的座位则已搬到在野党席区，即议长席的左边。

吴湘怡

网民乱说大马将封城，警方誓揪出造谣者

全国警察总长阿都哈密指出，这行为非常不负责任及影响民众。

马新社

社团局发通令，630前禁办会大等所有活动

社团注册局也指示各社团展延会员大会等所有的活动与会议，直到6月30日之后。
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慕尤丁捍卫原职，不在党选挑战马哈迪

更新 慕尤丁与赛沙迪今日双双递交提名表格，以寻求捍卫原职。

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政府一周内从意伊撤侨，暂时有127人

外交部副部长卡玛鲁丁透露，向大马驻意大利大使馆登记的323名公民中，仅79人希望回国。

指国盟非后门政府，雪苏丹促各方停止诬蔑

更新 雪州苏丹表示，既然新任首相是国家元首所选出，各方应该停止指控国盟政府是后门政府。

吴湘怡
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柬埔寨发现二武肺病患，参与过大城堡宣教活动

柬埔寨今天共有4人确诊，其中2人是大城堡宣教活动的参与者。

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国民联盟教会人民的事：认真你就输了！

马华曾经大力反对伊斯兰刑事法，如今却和伊党一起入阁，所以马华反伊刑法的立场，是认真的吗？
范伟启

上半场完毕，下半场待续

一道圣旨，为上演了8天之久的马来西亚政坛闹剧画上了句号。
邱琲钧

从英国选举看简单多数制

虽然留欧派和脱欧派两大派系的得票率只差大约2%，但议席的分布却相差一天一地，令人费思。
曾千恒

复兴我们的母语

姚文崧

社媒假消息哗众取宠，网民应查询官方账号

江汉辉

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马航现阶段不裁员，仅推自愿无薪假计划

人力资源部长沙拉瓦南派定心丸，声称马航现阶段不会裁退该公司的1万3000名员工。

职总促另拟经济配套，减缓疫情冲击劳工

职工总会呼吁，政府另拟新的经济刺激配套，以减缓武汉肺炎疫情对劳工的冲击。

大马股市一度挫逾3%，失守1300点

更新 今上9点10分，吉隆坡富时综合指数下挫44.99点，或3.34%，至1299.76点。

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二维权组织声援当今记者，疾呼制止网络霸凌

民间组织疾呼政府和社交媒体合作，制止网上霸凌，维护新闻独立与表达自由。

通讯部长捍卫当今记者，谴责网路霸凌

赛夫丁推文指出，他无法接受网民针对记者所发表的种族主义言论及人身威胁。

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意大利一天368人病逝，全球武肺累计病例近17万

全球武肺疫情持续加剧，意大利一天内录下368宗死亡病例，死者包括一名市长。

武肺防疫进入后期遏止，卫长指可强制要求隔离

“我们已经进入了后期遏止阶段，我们必须采取更激烈的行动。”
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“内阁排阵争执够了啦”，安努亚促领袖专注人民

“我想，那些内阁排阵的争论也够了啦。国阵领袖应专注于协助人民……”

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确诊武肺单日暴增190宗，大多跟宣教集会有关

更新 国内武肺确诊病例暴增190例，创单日新高，推高累计病例至428宗。

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冠英喊告巫青领袖等诽谤，抨世华媒体污蔑

“我已经指示我的律师，采取行动入禀诽谤诉讼，起诉巫统青年团全国级领袖。”
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武肺疫情持续，马大理大改线上授课

理大校长发出通告，所有课程从今日3月15日开始，转为线上授课。

马大医药中心因武肺封锁？医院总监出面辟谣

东姑扎马鲁批评编造和散播谣言者，增加了防疫工作的负担。

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