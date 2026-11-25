KOLUM | “Pak Samad, pakai kasut saya ni.”

Itulah momen yang paling tersemat dalam ingatan aku 15 tahun lalu sebagai anak muda yang menyertai himpunan Bersih 2.0.

Dalam satu wawancara bersama Malaysiakini beberapa hari selepas peristiwa penting dalam sejarah demokrasi negara itu, Sasterawan Negara, A Samad Said, ada menyebut tentang sepasang kasut Nike di tengah-tengah kekalutan jalanan.

“Saya berkaki ayam separuh jalan, berbatu-batu. Ada anak muda nak beri saya sepatu Nike.

“Ini saya fikir sepatu yang cantik sangat, saya tak mahu. Saya gunakan (juga) sebab hendak berjalan agak susah.

“Jadi lepas itu dia pula berkaki ayam. Sampai di Hotel Midah, Kampung Attap, (barulah) ada orang membelikan saya selipar,” katanya.

Aku sebenarnya bukanlah pengiring rasmi Pak Samad pada hari bersejarah 9 Julai 2011 itu. Mengikut perancangan asal, dia sepatutnya diapit oleh dua orang peguam.

Namun, pergerakan himpunan yang bermula dari KL Sentral itu bertukar kelam-kabut sejak awal apabila pihak polis melepaskan tembakan gas pemedih mata secara mendatar ke arah peserta di satu lorong yang agak sempit.

Beberapa orang cedera terkena kelongsong gas tersebut. Antaranya Khalid Samad yang cedera di kepala serta seorang lagi peserta yang berdarah di bahagian muka, manakala dua peguam yang mengiringi Pak Samad pula terpisah dalam kekalutan itu.

Dalam keadaan terhimpit, capal Pak Samad terlucut dan hilang.

Melihat lelaki berusia 76 tahun itu melangkah berkaki ayam di atas jalan bertar yang kasar dan berbatu, aku segera menanggalkan kasut dan menghulurkan ia kepada Pak Samad.

Sejak detik itu, jadilah aku pengiringnya. Bukan bidan terjun, tapi pengiring ‘terjun’.

Pada awalnya dia menolak kerana menyifatkan kasut itu terlalu elok untuk dipakai meredah kekalutan.

Namun, demi meneruskan langkah di atas permukaan jalan yang panas dan berbatu, Pak Samad akhirnya menyarung kasut aku menuju ke Istana Negara bagi menyerahkan memorandum tuntutan Bersih 2.0.

Di sekatan terakhir berhampiran Istana Negara, barisan anggota polis melaungkan amaran keras menerusi pembesar suara. Mereka mengugut untuk menyuraikan kami dengan kekerasan.

Namun, di sebalik ketegangan itu, kelembutan peribadi sosok tua itu tetap menyerlah.

Pak Samad menegaskan bahawa kehadirannya adalah menurut titah Yang di-Pertuan Agong dan pihak mereka sudah memohon janji temu pukul 4 petang. Ia kemudian disusuli soalan dalam nada paling lembut: “Boleh tak saya sampaikan memo ini kepada anda?”

Di tengah-tengah suasana getir itu, dia sempat menenangkan kami anak-anak muda yang mengiringinya agar tidak bertindak balas, selain bertegas menjaga adab. Kami akhirnya berundur dengan bermaruah sambil aku merangkul bahunya.

Mengapa aku melihat Pak Samad sebagai wira rakyat? Dan mengapa pada usia 21 tahun aku sanggup berdiri di sisinya dan meredah apa saja yang datang pada hari itu?

Jawapannya bermula dua tahun lebih awal – pada 2009 – ketika kali pertama aku berpeluang bertemu dan bergambar dengannya dalam demonstrasi Mansuhkan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).

Aku merupakan generasi kohort pertama yang diperkenalkan dengan dasar PPSMI pada 2003. Sebagai murid yang bukan datang daripada keluarga berbahasa Inggeris, aku sangat bergelut dan akhirnya hilang minat terhadap mata pelajaran Sains kerana kekangan bahasa.

Sedangkan aku pernah dinobatkan sebagai penerima anugerah mata pelajaran Sains terbaik di sekolah rendah. Bagi aku, dasar itu membina tembok yang menghalang anak-anak marhaen daripada menikmati ilmu secara adil.

Ketika itulah Pak Samad yang sudah pun meniti usia senja sanggup turun berpanas, berhujan, dan meredah gas pemedih mata demi membela nasib generasi kami.

Jika pada 2009 dia melangkah menyelamatkan masa depan generasi aku, maka pada 2011, meminjamkan sepasang kasut untuk melapik langkahnya adalah sekecil-kecil tanda penghargaan seorang anak muda kepada pembela anak bangsa.

Mungkin ada yang tertanya-tanya: mengapakah seorang Sasterawan Negara yang boleh menikmati hidup tenang dengan segala gelaran dan pengiktirafan sanggup memilih jalan sukar di jalanan?

Maka lihatlah pada roh yang menghidupkan seluruh karya dan kehidupan A Samad Said.

Dari meja kerani hospital di Singapura pada 1957 hingga mengasah mata pena sebagai wartawan di Utusan Zaman, Fikiran Rakyat, dan Berita Harian, Pak Samad tidak pernah melihat sastera sekadar hiburan atau seni untuk seni.

Sebaliknya, tokoh itu mengangkat realisme sosial serta suara orang kecil yang tersepit dalam kemiskinan dan ketempangan sistem.

Dalam novel agungnya, Salina, dan Sungai Mengalir Lesu, dia membedah bagaimana kemelaratan pascaperang dan kerakusan manusia menghimpit maruah golongan marhaen.

Menerusi Langit Petang pula, Pak Samad mengkritik jurang antara elit birokrat yang mengejar pangkat dengan rakyat bawahan yang bergelut mencari ruang hidup di kota.

Ketajaman kritik sosial itu turut mengalir dalam sajak-sajaknya – daripada Liar Di Api hingga himpunan puisi protes seperti Suara Dari Dinding Dewan dan sajak Peludah Bahasa yang menyindir golongan kuasawan apabila melupakan akar umbi.

Itulah sebabnya Pak Samad memilih untuk turun ke jalan raya dan berdepan penguasa tanpa sedikit pun rasa gentar.

Dia – di sebalik usianya yang lanjut – berdiri di barisan hadapan tanpa bimbang kehilangan gelaran atau kedudukan, malah tidak kisah apabila karya-karyanya dipinggirkan dari arus perdana.

Bagi Pak Samad, menulis tentang penderitaan rakyat tidak memadai jika sistem yang melahirkan ketidakadilan itu dibiarkan terus mendapat hayatnya tanpa disanggah.

Dalam wawancara Malaysiakini itu, Pak Samad merendah diri menyifatkan dirinya bukan ‘kepala’ sebaliknya tetapi sekadar ‘ekor Bersih’ yang boleh bergerak demi menyokong usaha membersihkan demokrasi negara, selain meluahkan rasa bangga melihat anak-anak muda berbilang bangsa disatukan oleh cita-cita yang sama, iaitu untuk mendapatkan pilihan raya yang bersih dan adil.

Selepas peristiwa itu, kerap juga aku berbalas mesej dengan Pak Samad. Aku juga berkesempatan beberapa akli bertemu dan berbual dengannya – kesemuanya di Masjid Negara selepas solat berjemaah.

Pertemuan itu menyingkap sisi diri Pak Samad yang jarang dirakam lensa kamera: seorang hamba yang taat dan istiqamah berjemaah pada usia lanjut. Di situlah kami berbahas panjang tentang masyarakat.

Daripada perbualan-perbualan itu, ada satu pesan yang dititipkannya dan kekal tersemat dalam ingatan aku hingga ke hari ini: “Jangan berhenti belajar, kerana anak mudalah yang akan mencorak masa depan.”

Pesan ini sejajar dengan rangkap terakhir puisi “Hidup Bersama” nukilannya:

Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu,

dan kita, dalam sejarah, bakal syahdu dan bangga,

kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra,

wajah diri dan inti peribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa

yang sentiasa sedia belajar mengerti dan tekun hidup bersama.

Kini, selepas 91 tahun perjalanan hidupnya dari Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal hingga menjadi hati nurani negara, pena keramat pembela rakyat itu telah pun terhenti.

Kasut Nike itu sudah lama menjadi lipatan sejarah, namun jejak langkah dan pesan Pak Samad kekal sebagai kompas moral buat kita menyambung jalan membersihkan demokrasi.

Selamat jalan, Pak Samad. Allahummaghfirlahu warhamhu wa’aafihi wa’fu’anhu.