KOLUM | Malaysia tidak berwajah sebagaimana yang kita lihat pada hari ini tanpa Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (Bersih). Dengan kata lain, Bersih yang menyambut ulang tahun ke-20 baru-baru ini memainkan peranan penting untuk melakar semula sejarah dan landskap politik Malaysia.

Pengisahan sejarah Bersih tidak lengkap tanpa mengimbau latar belakang penubuhannya.

Gelombang Reformasi mengombak di ibu kota pada 1998. Demonstrasi jalanan menjadi saluran paling berkesan untuk menyuarakan bantahan tatkala media arus perdana disekat dan ditapis, sementara portal internet masih belum diarusperdanakan.

Cuma keterlibatan komuniti Cina amat terbatas ketika itu sungguhpun sosok yang dibelasah kerana duduk bersila di tengah-tengah jalan untuk menghalang kemaraan trak meriam air FRU ialah seorang Cina bernama Tian Chua.

Rata-rata masyarakat Cina masih dibayangi insiden 13 Mei 1969. Ditambah pula pengalaman Indonesia yang menyaksikan bagaimana demonstrasi jalanan berakhir dengan rusuhan yang memangsakan komuniti Cina tempatan ketika krisis kewangan melanda pada hujung abad ke-20.

Igauan seram itu kembali menghantui kebanyakan Cina.

Persoalannya, sejarah pendemokrasian Malaysia gagal dilonjakkan ke peringkat seterusnya andainya kedudukan Umno-BN sebagai kerajaan persekutuan gagal dicabar.

Setinggi-tinggi gelombang Reformasi membadai, majoriti dua per tiga BN dalam Dewan Rakyat gagal dinafikan. Mahathir Mohamad diselamatkan pengundi bukan Melayu dalam PRU 1999 ketika pengundi Melayu mengalih sokongan kepada Reformasi.

Ia kira-kira sebagaimana pengundi Melayu menyelamatkan Mahathir dan BN dalam PRU 1990 apabila pengundi bukan Melayu menyatakan protes.

Ringkasnya, tanpa sokongan pengundi merentas kaum, pertukaran kerajaan persekutuan menjadi mustahil ketika itu.

Cuba beri liputan adil

Mahathir kemudiannya berundur dari kedudukan perdana menteri pada 2003. Gelombang Reformasi semakin menyurut apabila simbol kezaliman yang disasarkan ketika itu menyerahkan tampuk kuasa kepada Allahyarham Abdullah Ahmad Badawi.

Abdullah tampil dengan imej yang lebih bersih dan mesra.

Kemenangan BN dalam PRU 2004 bukan sahaja tamparan sengit kepada gerakan Reformasi, malah bagai tendangan padu kepada pembangkang dan masyarakat sivil.

Saya yang baru sahaja menamatkan pengajian tinggi dan bergegas ke barisan depan sebagai wartawan, berkesempatan mengamati bagaimana parti pembangkang dan masyarakat sivil menyusun semula gerakan sosial dan politik untuk menjana semula proses pendemokrasian.

Mengambil iktibar daripada kekalahan dalam PRU 2004, isu hudud dan negara Islam yang merobek hubungan PAS-DAP cuba diketepikan, sebaliknya isu seperti kenaikan harga minyak dan tol diangkat untuk mengerah massa.

Pun begitu, sambutan komuniti Cina tetap hambar.

Hal itu kerana demonstrasi sering digambarkan sebagai “rusuhan”. Kata-kata seperti “polis terpaksa menggunakan kekerasan kerana demonstran mula bertindak ganas” dilanjutkan dari bibir politikus ke lidah pengarang media tradisional, dan diulangi tanpa sehiris rasa malu terhadap apa sebenarnya yang berlaku di tempat kejadian.

Sebagai wartawan portal internet ketika itu, saya agak akrab dengan beberapa orang penganjur demonstrasi atas dasar cuba memberi liputan yang adil kepada mereka.

Langkah itu diambil untuk mengimbangi berita yang disiarkan oleh media arus perdana yang berat sebelah.

Seingat saya, pernah sekali kekerasan yang melampau digunakan anggota keselamatan sehingga darah membasahi baju seorang daripada peserta yang dibelasah.

Bukan semua boleh ditakutkan

Saya cuba mendapatkan maklum balas daripada Dr Hatta Ramli, antara sosok utama yang terlibat dalam penganjuran demonstrasi ketika itu.

Saya bertanya kepada dia sama ada himpunan masih diteruskan pada hujung minggu nanti sebagaimana yang diumumkan atau sebaliknya setelah berlakunya “kejadian berdarah pada Ahad lalu.”

“Ya,” kata Hatta dengan nadanya yang tegas.

Diasak lagi: “Bagaimana andainya kehadiran peserta terjejas setelah apa yang berlaku (polis menyuraikan himpunan dengan kekerasan) dalam himpunan lalu?”

Hatta menjawab: “Kekerasan boleh menakut-nakutkan sesetengah orang, tetapi bukan semua orang akan ditakut-takutkan.”

Padu. Sudah tentu kalimat sedemikian menyemarakkan semangat penyokongnya apabila dibingkaikan sebagai tajuk berita. Cuma pada waktu itu media sosial belum dipopularkan secara meluas untuk kami menuai hasil view dan like.

Dr Hatta Ramli

Sebaliknya, kami sekadar menggalas misi untuk memperlihatkan kepada pembaca media bahasa Cina bagaimana aktivis sama ada parti politik atau NGO sanggup mengambil risiko demi menuntut hak dan ruang demokrasi.

Malah, merujuk kepada naratif yang dimainkan akhbar berbahasa Melayu ketika itu, “Melayu berhempas pulas untuk berdemo, Cina pula berpeluk tubuh untuk menikmati hasilnya”, kami cuba melontarkan persoalan untuk renungan: “Bukankah imej stereotaip Cina sebagai kaum yang mementingkan diri semakin melekat jika Cina terus menjarakkan diri ketika kaum lain turun ke jalanan untuk memperjuangkan kepentingan bersama?”

Ketakutan dan prejudis masyarakat Cina terhadap demonstrasi jalanan tidak dilunturkan hanya dengan sepatah dua retorik yang bersemangat atau soalan-soalan untuk muhasabah diri.

Ia mengambil masa, juga pengalaman positif untuk mengikis prejudis negatif.

Orang Cina tetap skeptikal

Perarakan peguam, himpunan Bersih dan Hindraf pada 2007 membina persepsi positif – selangkah demi selangkah – bahawa demonstrasi jalanan merupakan saluran yang ada dalam sistem demokrasi untuk menyatakan suara rakyat.

Parti pembangkang yang tersepit dalam kebuntuan ketika itu mengambil inisiatif untuk mengalih tumpuan daripada isu kaum dan agama kepada isu pendemokrasian dan reformasi institusi.

Sistem kehakiman yang bebas, sistem pilihan raya yang adil dan bersih – semuanya bukan isu identiti yang mencungkil sentimen rakyat. Naratif ketika itu berbunyi: “Politikus yang korup cuba memecahbelahkan rakyat dengan isu kaum dan agama semata-mata untuk mengalihkan tumpuan daripada isu pokok, iaitu rasuah.”

Maka Bersih menjadi wadah untuk menyatukan semula PKR, PAS dan DAP yang berpecah selepas mereka bersama dalam Barisan Alternatif.

Akhirnya Pakatan Rakyat ditubuhkan pada 1 April 2008 setelah majoriti dua per tiga BN dalam parlimen dinafikan buat kali pertama dalam sejarah. Ia adalah ‘tsunami politik’ yang membadai negara pada 8 Mac 2008.

Tidak lama kemudian, pemimpin politik mengundurkan diri dari Bersih untuk memberi laluan kepada pimpinan aktivis NGO.

Sungguhpun mengundi untuk perubahan dalam PRU 2008, hakikatnya masyarakat Cina masih skeptikal – atau berwaspada – dengan PAS. Himpunan Bersih 2 pada 9 Julai 2011 menjadi titik pusingan apabila ketakutan terhadap demonstrasi, juga kesangsian terhadap PAS, berjaya ditembusi.

Ramai orang Cina terharu ketika membaca catatan pengalaman sesetengah peserta Cina bahawa anggota Unit Amal PAS membuka pagar di jalan yang tersekat bagi membolehkan peserta yang dikejar FRU memboloskan diri.

Mereka juga tersentuh apabila anggota Unit Amal PAS menyeru agar orang Cina diberi laluan terlebih dahulu untuk melarikan diri.

Kisah-kisah seperti saling menghulurkan garam untuk menghilangkan rasa pedih kesan gas pemedih mata membuatkan ramai mengalirkan air mata ketika membacanya.

Penyertaan komuniti Cina dalam demonstrasi umpama air bah yang gagal disekat sejak Himpunan Bersih 2. Sama ada Bersih 3 pada 28 April 2012, Bersih 4 (29 hingga 30 Ogos 2015), Bersih 5 (19 Nov 2016) mahupun himpunan jalanan lain bertemakan isu yang pelbagai, kehadiran peserta Cina semakin dirasai.

Utopia yang diidamkan

Apa yang menarik, naratif dalam wacana bahasa Melayu mula bertukar kepada “kebangkitan Cina” yang kemudiannya berkembang kepada “mereka semakin berani!” pada tahun-tahun selepasnya.

Saya agak pasti bahawa Bersih ditubuhkan dan himpunan Bersih dianjurkan bukan dengan matlamat untuk membuang rasa takut orang Cina terhadap demonstrasi jalanan.

Apa yang lebih penting, melalui himpunan Bersih, trust (atau saling percaya) terbina antara kaum. Ia adalah suatu pengalaman dalam alam fizikal yang mungkin belum dimiliki Gen Z.

Meriam air berkimia dan gas pemedih mata tidak mengenal warna kulit. Begitu juga peserta himpunan yang menuntut keadilan pada zaman tersebut.

Untuk satu ketika, komuniti Cina menterjemahkan makna peribahasa “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” dalam hidup masing-masing apabila memberanikan diri untuk turun ke jalan raya.

Ramai yang sebak buat kali pertama apabila menyanyikan lagu Negaraku dan pada masa yang sama tubuh masing-masing dibasahi – entah air hujan, air berkimia, peluh mahupun air mata – di tengah-tengah ibu kota pada 9 Julai 2011.

Apapun, Malaysia telah memasuki fasa baru sepanjang liku-liku pendemokrasian, terutamanya selepas PRU 2018.

Sehati sejiwa kita menumbangkan penguasa yang korup, namun cabaran seterusnya ialah bagaimana kita membina semula sistem politik baru, kerana utopia yang diidamkan itu menjelma dalam bentuk yang berbeza-beza wajahnya dalam kalangan kita.

LIM HONG SIANG berada di tempat kejadian dari Himpunan Bersih 1 hinggalah Bersih 5. Kemampuan untuk membezakan antara kawan dengan lawan dengan hanya bertentang mata dalam Himpunan Bersih 2 - setelah baju kuning diharamkan ketika itu - kekal sebagai pengalaman manis dalam ingatannya.

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