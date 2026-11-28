KOLUM | Sejarah Melayu mencatatkan selepas pusat kerajaan Champa, kota Vijaya, jatuh ke tangan Dai Viet pada 1471, dua orang putera Champa, Indera Berma Shah dan Shah Palembang, mencari perlindungan di Melaka dan Aceh.

Catatan ringkas itu sering dibaca sebagai sekadar episod istana. Namun, bagi saya, ia mengingatkan bahawa hubungan di antara Champa dengan alam Melayu jauh lebih tua dan lebih rapat daripada yang biasa kita sangkakan.

Kesedaran itu menjadi lebih peribadi apabila saya bersiap untuk ke Phnom Penh bagi menghadiri Simposium Dunia Melayu-Kemboja: Sejarah, Budaya dan Pemikiran di Royal Academy of Cambodia pada hari ini dan esok.

Menurut cerita seorang bapa saudara, Tok Wan perempuan sebelah keluarga saya mempunyai keturunan Cham Kemboja.

Saya belum memiliki dokumen salasilah yang dapat mengesahkannya, tetapi cerita itu cukup untuk menjadikan perjalanan ini lebih daripada urusan akademik.

Champa berkembang di pesisir tengah dan selatan Vietnam sejak abad kedua Masihi sebagai kuasa maritim di laluan perdagangan China - Nusantara.

Selepas kejatuhan Vijaya, kerajaan itu mengecil kepada wilayah Panduranga sebelum dianeksasi sepenuhnya oleh Maharaja Minh Mạng pada 1832. Kehilangan wilayah secara berperingkat itulah yang mencetuskan beberapa gelombang penghijrahan orang Cham ke Kemboja antara 1471 hingga 1830-an.

Hari ini, komuniti Cham di Kemboja bertumpu di sekitar Kampong Cham, Kampot dan Phnom Penh. Majoriti mereka beragama Islam bermazhab Syafie, sama seperti umat Islam di Malaysia.

Jejak hubungan itu turut tinggal di tanah air kita sendiri. Di Kelantan, Masjid Kampung Laut dikatakan dibina oleh pelaut Champa, manakala istilah seperti padi Chepa masih kekal dalam kosa kata tempatan.

Dari sudut bahasa pula, bahasa Cham tergolong dalam rumpun Austronesia dan berkerabat rapat dengan bahasa Melayu. Sebahagian kosa kata asasnya masih dapat dikenali oleh penutur Melayu hari ini.

Diwariskan secara lisan

Hubungan itulah yang menjelaskan mengapa ramai sarjana melihat Champa sebagai sebahagian daripada lingkungan budaya alam Melayu, dan bukan semata-mata sebuah kerajaan asing di daratan Indochina.

Kebanyakan rakyat Malaysia mengaitkan orang Cham, atau “orang Kemboja”, dengan pelarian yang tiba sekitar 1975 akibat pergolakan di Indochina.

Kajian Siti Nor Awang dalam jurnal Sarjana, Universiti Malaya (2011), bertajuk Organisasi Kekeluargaan Masyarakat Cham di Malaysia menghuraikan penghijrahan besar-besaran itu serta percampuran bahasa Cham, Khmer dan Melayu dalam kehidupan keluarga mereka.

Namun, kajian yang sama turut menyebut gelombang yang lebih awal, termasuk pada abad ke-17 dan awal abad ke-18.

Gelombang 1975 itu berlaku dalam keadaan yang amat getir. Bawah rejim Khmer Rouge antara 1975 hingga 1979, masyarakat Cham menjadi antara sasaran utama penindasan kerana identiti agama dan budaya mereka.

Malaysia ketika itu membuka pintu kepada pelarian Cham, dan ramai antara mereka akhirnya menetap di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor sehingga membentuk komuniti yang kekal hingga hari ini.

Rie Nakamura pula, dalam makalah Becoming Malay: The Politics of the Cham Migration to Malaysia (Studies in Ethnicity and Nationalism, 2019), menjelaskan bagaimana pelarian Cham diterima sebagai Melayu-Champa.

Mereka menyesuaikan diri dengan masyarakat Melayu dengan mentafsirkan semula Champa sebagai sebahagian daripada tamadun Melayu purba.

Fakta ini penting bagi saya. Jika cerita tentang Tok Wan perempuan itu benar, besar kemungkinan nenek moyang saya tiba jauh lebih awal daripada gelombang 1975. Kewujudan petempatan Cham di Pulau Keladi, Pekan, yang menjadi lokasi kajian kedoktoran Siti Nor Awang, juga mengingatkan saya bahawa Pahang – negeri tempat saya membesar – bukan asing dalam peta penghijrahan ini.

Dalam keluarga Melayu, asal-usul lazimnya diwariskan secara lisan, daripada datuk dan nenek kepada pak saudara dan ibu saudara, sebelum sampai kepada kita.

Maklumat yang dianggap remeh oleh generasi terdahulu sering kali menyimpan nilai sejarah yang besar. Masalahnya, cerita lisan mudah hilang apabila penuturnya pergi.

Justeru, cerita berkenaan perlu disokong dengan penyelidikan yang teliti. Nama asal, tempat kelahiran, surat nikah, rekod keluarga, batu nisan, surat lama dan keterangan saudara-mara yang masih ada boleh membantu membina salasilah yang lebih tepat.

Saya ingin mengetahui dari kawasan mana di Kemboja itu nenek moyang berasal, apa bahasa yang mereka tuturkan dan bagaimana mereka akhirnya menjadi sebahagian daripada masyarakat Melayu di Tanah Melayu.

Perjalanan datuk nenek

Simposium di Phnom Penh mempertemukan sarjana, penulis, budayawan dan institusi dari Malaysia serta Kemboja. Pada hemat saya, beberapa bidang wajar diberi tumpuan, iaitu hubungan sejarah masyarakat Cham dengan alam Melayu, perkembangan Islam di Kemboja, manuskrip lama, bahasa dan kesusasteraan, serta sejarah migrasi.

Pertemuan sebegitu tidak seharusnya berakhir dengan pertukaran kad nama dan sesi bergambar, sebaliknya wajar menghasilkan penyelidikan, penerbitan dan dokumentasi bersama.

Dengan latar belakang sains komputer dan statistik, saya melihat peluang untuk memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Ia boleh membantu mengecam tulisan pada manuskrip Cham, menterjemah antara bahasa Melayu, Cham dan Khmer, merakam sejarah lisan, membina pangkalan data salasilah serta memelihara bahasa yang semakin kurang dituturkan.

Namun, AI hanyalah alat. Kepakaran ahli sejarah, ahli bahasa, ahli antropologi dan masyarakat Cham sendiri tetap diperlukan supaya data yang dikumpul tidak tercerai daripada konteks asalnya.

Sebuah projek dokumentasi bersama Malaysia-Kemboja, misalnya, wajar dirintis sempena ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada depan.

Mengetahui kemungkinan keturunan Cham tidak mengurangkan identiti saya sebagai orang Melayu Malaysia. Sebaliknya, ia memperlihatkan bahawa alam Melayu sejak dahulu ialah ruang pertemuan manusia yang dibentuk oleh perdagangan, perkahwinan, migrasi dan agama.

Sejarah Melayu tidak dapat difahami sepenuhnya melalui sempadan negara moden yang baru berusia beberapa dekad.

Saya berharap generasi muda tidak sekadar menghafal nama datuk dan nenek, tetapi berusaha memahami asal-usul, bahasa dan perjalanan hidup mereka.

Setiap keluarga mempunyai sejarah. Ada yang tersimpan dalam dokumen, ada yang hidup dalam ingatan dan ada yang masih menunggu untuk ditemukan.

Cerita pak saudara tentang Tok Wan perempuan mungkin hanya sebuah kisah keluarga. Namun, kisah kecil itu telah membuka pintu kepada persoalan yang jauh lebih besar tentang siapa kita dan dari mana kita datang.

Jika putera-putera Champa pernah menyeberangi lautan untuk berlindung di Melaka lebih lima abad lalu, mustahilkah sebahagian daripada darah yang sama masih mengalir dalam keluarga Melayu hari ini?

MOHD FUDZAIL MOHD NOR seorang OKU, penulis dan pemenang anugerah sastera.

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