Selain mengekalkan konsistensi citarasa di setiap cawangan, Seoul Garden memastikan setiap hidangan disediakan memenuhi piawaian Halal yang ditetapkan. Ini menjadi antara cabaran utama bagi rangkaian restoran yang menawarkan pelbagai pilihan hidangan Korea-Asia.

Pengarah Francais merangkap Pengerusi Halal Kumpulan Seoul Garden, Wan Khairul Annuar Wan Zainal berkata, Seoul Garden Group menangani cabaran tersebut menerusi pembangunan resipi perapan dan pes sup sendiri yang dihasilkan oleh kilang OEM yang memiliki pensijilan Halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

“Bagi Seoul Garden, usaha mengekalkan keaslian masakan Korea bukan sekadar bergantung pada penggunaan ramuan, malah turut melibatkan cabaran untuk memastikan resipi yang dihasilkan memenuhi ciri masakan Korea asli serta keperluan dan piawaian Pensijilan Halal Malaysia.

“Justeru, boleh dikatakan rahsia di sebalik keistimewaan Seoul Garden adalah gabungan antara pembangunan resipi tersendiri, pemilihan bahan yang teliti, kawalan proses pengeluaran dan pemantauan Halal secara berterusan.

“Perapan sememangnya merupakan antara elemen penting yang membentuk identiti Seoul Garden. Kami komited untuk mengekalkan keunikan rasa masakan Korea-Asia, khususnya menerusi pilihan seperti Bulgogi dan Teriyaki yang menjadi identiti jenama kami

“Malah, ramuan perapan khas Korea-Asia merupakan salah satu keistimewaan yang diketengahkan oleh Seoul Garden demi menawarkan pengalaman menikmati hidangan kepada pelanggan,” katanya.

Mengulas lebih lanjut, Wan Khairul Annuar berkata, Seoul Garden memilih untuk membangunkan ramuan perapan dan pes sup sendiri bagi memastikan konsistensi rasa, kualiti serta spesifikasi produk yang dihasilkan jenama Seoul Garden, sekali gus mengekalkan standard yang kekal sama di semua cawangan.

Pengarah Francais merangkap Pengerusi Halal Kumpulan Seoul Garden, Wan Khairul Annuar Wan Zainal ketika ditemui di Seoul Garden Buffet di Alamanda, Putrajaya baru-baru ini

Menurut beliau, pendekatan tersebut memastikan setiap cawangan Seoul Garden menggunakan ramuan perapan yang telah dirumus khas bagi mengekalkan keunikan rasa hidangan yang disajikan.

“Apabila bahan perapan yang sama dibekalkan kepada setiap cawangan, pekerja hanya perlu menggunakannya mengikut kaedah penyediaan yang ditetapkan. Pendekatan ini memastikan pelanggan dapat menikmati rasa dan kualiti makanan yang konsisten di semua cawangan Seoul Garden,” katanya.

“Selain menitikberatkan aspek pensijilan Halal, Seoul Garden turut menawarkan 10 jenis ramuan perapan dan lima jenis pes sup yang dibangunkan menggunakan formulasi tersendiri. Kepelbagaian ini membolehkan kami menyajikan pilihan cita rasa yang berbeza bagi memenuhi selera pelanggan.

“Inilah antara kelebihan yang ditawarkan oleh Seoul Garden dalam memberikan pengalaman makanan yang tersendiri kepada pelanggan,” katanya.

Selain itu, Seoul Garden turut memperkenalkan pilihan menu baharu yang bermutu bagi mempelbagaikan pengalaman dan memberikan lebih banyak pilihan hidangan kepada pelanggan.

Menurut Wan Khairul Annuar, Seoul Garden bukan sekadar mahu menawarkan menu yang serupa dengan pesaing lain, sebaliknya komited untuk membangunkan pilihan hidangan yang mempunyai keunikan tersendiri. Pendekatan ini penting bagi memastikan jenama Seoul Garden terus relevan dan berdaya saing dalam pasaran.

“Oleh itu, usaha tersebut membolehkan Seoul Garden terus mengekalkan kedudukannya dalam pasaran Malaysia,” katanya.

Antara pilihan makanan di Seoul Garden yang menggunakan perapan dan pes jenama Seoul Garden

Bagi Seoul Garden, pematuhan Halal bukan sekadar tertumpu kepada penggunaan bahan mentah dan resipi yang memenuhi keperluan Halal, malah merangkumi keseluruhan aspek operasi restoran.

Menurut Wan Khairul Annuar, pekerja turut memainkan peranan penting dalam memastikan pematuhan Halal sentiasa terpelihara kerana mereka terlibat secara langsung dalam setiap peringkat operasi, termasuk penerimaan, penyimpanan, penyediaan, pengendalian dan penyajian makanan kepada pelanggan.

Sehubungan itu, latihan kesedaran Halal dalam kalangan pekerja diberi penekanan bagi memastikan mereka memahami prosedur yang ditetapkan serta tanggungjawab masing-masing dalam mengekalkan integriti Halal.

“Tenaga kerja memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka merupakan individu yang terlibat secara langsung dalam pengendalian makanan dan operasi harian restoran.

“Sebab itu, latihan kesedaran Halal amat penting. Kita bukan sahaja mahu pekerja mengetahui prosedur yang perlu dilaksanakan, tetapi juga memahami kepentingan di sebalik setiap prosedur tersebut.

“Bagi kami, pematuhan Halal merupakan tanggungjawab bersama. Setiap pekerja mempunyai peranan dalam memastikan integriti Halal sentiasa terpelihara, sekali gus mengekalkan keyakinan pelanggan terhadap Seoul Garden,” katanya.

Seoul Garden turut menyediakan pelbagai pilihan sayur-sayuran segar untuk melengkapkan hidangan kepada pelanggan

Audit Halal dalaman memantau pematuhan Halal setiap cawangan

Dengan rangkaian restoran yang beroperasi di pelbagai lokasi, Seoul Garden melaksanakan sistem pemantauan dan kawalan Halal secara berterusan bagi memastikan standard pematuhan Halal yang seragam dapat dikekalkan di setiap cawangan.

Menurut Wan Khairul Annuar, antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk audit Halal dalaman menggunakan aplikasi i-Auditor, pemeriksaan dan lawatan pematuhan ke setiap cawangan, latihan Halal kepada pekerja serta pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan pembetulan sekiranya berlaku sebarang ketidakpatuhan.

Selain itu, syarikat turut menetapkan prosedur operasi dan garis panduan yang perlu dipatuhi oleh semua cawangan bagi memastikan setiap aspek pengurusan dan operasi restoran sentiasa selaras dengan standard Halal yang ditetapkan, meskipun restoran beroperasi di lokasi berbeza.

“Pendekatan ini membolehkan pematuhan Halal dilaksanakan sebagai satu proses yang berterusan dan bukan sekadar diberikan perhatian ketika audit atau proses pembaharuan sijil Halal.

“Justeru, saya ingin menggalakkan orang ramai supaya sentiasa mengutamakan premis yang memiliki Sijil Pengesahan Halal Malaysia (SPHM) yang sah. Jangan hanya bergantung kepada logo atau pengakuan semata-mata, sebaliknya pastikan status pensijilan premis tersebut disahkan kerana makanan yang kita ambil akhirnya menjadi sebahagian daripada darah daging kita,” katanya.

“Bagi cawangan baharu, proses permohonan pensijilan Halal akan dimulakan selepas tiga bulan beroperasi, manakala bagi cawangan sedia ada, proses pembaharuan sijil dirancang enam bulan sebelum tarikh tamat tempoh.

“Langkah ini penting bagi memastikan kesinambungan status pensijilan Halal bagi setiap cawangan terpelihara, di samping mengelakkan sebarang isu yang boleh menjejaskan pematuhan serta keyakinan pelanggan terhadap Seoul Garden,” katanya.

Bagi Seoul Garden, pensijilan Halal bukan sahaja memberi keyakinan terhadap makanan yang disediakan, malah memastikan aspek kebersihan dan pengendalian makanan terjaga dan sentiasa terpelihara.

Bukan hanya untuk Muslim, Halal merupakan komitmen kepada semua

Wan Khairul Annuar berkata, konsep Korean BBQ Untuk Semua mencerminkan komitmen Seoul Garden untuk menyediakan pengalaman menikmati hidangan yang boleh dikongsi oleh pelanggan daripada pelbagai latar belakang tanpa mengira agama dan bangsa.

Menurutnya, pensijilan Halal bukan sahaja memberikan keyakinan kepada pelanggan Muslim, malah pelaksanaan sistem pengurusan Halal turut memberikan nilai tambah kepada pelanggan bukan Muslim melalui kawalan kebersihan, pemilihan bahan mentah, pengendalian makanan, pengurusan dokumentasi serta pemantauan operasi yang lebih sistematik.

Pendekatan tersebut membolehkan Seoul Garden menjadi pilihan pelanggan untuk menikmati hidangan bersama keluarga dan rakan-rakan dengan keyakinan terhadap aspek kebersihan dan pematuhan Halal makanan yang disediakan.

“Kami juga mengalu-alukan pelanggan bukan Muslim untuk menikmati hidangan di Seoul Garden kerana pematuhan Halal bukan hanya tertumpu kepada ramuan yang digunakan, tetapi turut merangkumi aspek kebersihan, pengendalian makanan oleh pekerja serta pematuhan terhadap keperluan JAKIM melalui Sistem Jaminan Halal yang dibangunkan dan dilaksanakan secara dalaman,” katanya.

Beliau berkata, syarikat turut komited untuk memastikan semua cawangan di bawah kumpulan itu mengekalkan status pensijilan Halal bagi mengelakkan sebarang kekeliruan dalam kalangan pelanggan, khususnya apabila melibatkan jenama yang sama.

Di Malaysia, Seoul Garden Group mengendalikan sebanyak 50 cawangan menerusi tiga jenama, iaitu Seoul Garden dengan 33 cawangan, Seoul Garden Hot Pot (9 cawangan) dan Seoul Garden Korbi Grill (8 cawangan). Bagaimanapun, sebuah cawangan baharu Seoul Garden yang beroperasi di Lembah Sireh, Kota Bharu, masih dalam proses mendapatkan pensijilan Halal.

Mengulas lanjut mengenai kepentingan pensijilan Halal, Wan Khairul Annuar menegaskan bahawa pensijilan Halal Malaysia bukan sekadar memenuhi keperluan pensijilan, sebaliknya merupakan satu amanah dan tanggungjawab syarikat terhadap pelanggan.

“Bagi kami, pensijilan Halal merupakan satu amanah kepada syarikat untuk memastikan pelanggan dapat menikmati setiap hidangan yang disediakan tanpa sebarang keraguan. Setiap proses perlu melalui penelitian bagi memastikan cawangan yang beroperasi menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan mempunyai pengiktirafan Halal.

“Pada masa ini, terdapat pelbagai pilihan premis makanan, termasuk kedai yang tular di media sosial. Namun, penampilan pekerja atau penggunaan pakaian yang kelihatan patuh syariah semata-mata tidak boleh dijadikan ukuran bahawa sesebuah premis telah mendapat pensijilan Halal.

“Justeru, saya ingin menggalakkan orang ramai supaya sentiasa mengutamakan premis yang memiliki SPHM yang sah. Jangan hanya bergantung kepada logo atau pengakuan semata-mata, sebaliknya pastikan status pensijilan premis tersebut disahkan kerana makanan yang kita ambil akhirnya menjadi sebahagian daripada darah daging kita,” katanya.