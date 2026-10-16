Ahli Parlimen Kampar, Chong Zhemin mengemukakan usul untuk merujuk Presiden MCA, Wee Ka Siong, kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan Rakyat.

Chong mendakwa Ahli Parlimen Ayer Hitam itu telah membuat kenyataan yang mungkin mengelirukan dewan berhubung perbelanjaan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah.

Dalam satu kenyataan hari ini, Chong menyatakan bahawa Wee perlu mengemukakan bukti bagi menyokong dakwaannya, sambil menambah bahawa sama ada kenyataan tersebut dianggap mengelirukan dewan atau tidak, ia harus diputuskan melalui proses parlimen.

"Pendirian saya jelas. Bagaimana wang awam diluluskan, bagaimana projek dilaksanakan dan mengapa kontraktor belum menerima bayaran, semuanya mesti dijelaskan.

"Jika Wee mahu mempertahankan KKDW, sila jawab persoalan ini dan jangan terus mengalihkan perhatian,” katanya.

Dua hari lalu, Wee menggesa supaya penjelasan diberikan berhubung percanggahan sebanyak RM2.1 bilion antara peruntukan yang diluluskan dengan perbelanjaan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah.

Dia menambah bahawa perkara itu tidak seharusnya ditafsirkan sebagai penyelewengan, lapor New Straits Times.

Sebagai respons, Chong menuntut supaya Wee menarik balik kenyataannya dalam tempoh 24 jam, dengan memberi amaran bahawa dia akan merujuk perkara itu kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen sekiranya pemimpin MCA itu gagal berbuat demikian.

Wakil rakyat DAP itu juga telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada 6 Oktober lalu berhubung perbelanjaan kementerian tersebut.

Dalam kenyataannya, Chong berkata Wee gagal mengenal pasti sebarang belanjawan tambahan yang diluluskan oleh Parlimen bagi menampung perbelanjaan berkenaan antara tahun 2023 dan 2025.

Ini walaupun Wee sebelum ini memberitahu Dewan Rakyat bahawa setiap ringgit tambahan yang dibelanjakan memerlukan kelulusan Kementerian Kewangan (MOF) dan perlu dimasukkan ke dalam belanjawan tambahan.

Dia mencabar Wee untuk mengemukakan dokumen berkaitan serta menyatakan bila peruntukan tambahan itu dibentangkan, berapa jumlah yang diluluskan oleh Parlimen, dan perbelanjaan apa yang diliputi oleh peruntukan tersebut.

“Penerangan mengenai prosedur kewangan secara umum tidak membuktikan bahawa prosedur tersebut benar-benar dipatuhi bagi perbelanjaan lebihan berkenaan.

"Wee perlu menjelaskan peruntukan dan perbelanjaan yang dipersoalkan secara khusus, bukannya menggantikan fakta dengan penerangan umum mengenai prosedur,” tambahnya.

Pertikaian ini berkisar mengenai program jalan luar bandar, yang peruntukan asalnya kemudian disemak semula dengan peningkatan terkumpul sebanyak RM2.14 bilion bagi tempoh antara 2023 hingga 2025.

Sebelum ini, Chong telah mengemukakan angka yang menunjukkan bahawa peruntukan asal kira-kira RM1.1 bilion pada tahun 2023 telah disemak semula kepada RM1.85 bilion, berbanding perbelanjaan sebenar sebanyak RM1.84 bilion.

Pada 2024, peruntukan meningkat daripada RM1.3 bilion kepada RM2.02 bilion, dengan perbelanjaan sebenar kira-kira RM2 bilion. Pada tahun 2025, jumlah itu meningkat daripada RM1.6 bilion kepada RM2.27 bilion, selari dengan perbelanjaan sebenar.

Isu ini timbul selepas Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, menyatakan bahawa kontraktor yang telah menyiapkan projek masih belum menerima bayaran.

Setiausaha politik Zahid, Razlan Rafii, kemudian menjelaskan bahawa perbelanjaan program tersebut masih berada dalam had peruntukan yang telah disemak semula, susulan pemindahan bajet dalaman yang diluluskan—dikenali sebagai NOC.

Mengulas lanjut, Chong mempersoalkan bagaimana kontraktor di bawah Program Jalan Luar Bandar dibenarkan untuk terus bekerja sedangkan perbelanjaan telah melebihi peruntukan asal.

Dia bertanya siapa yang memberi kebenaran untuk kerja-kerja tambahan tersebut, serta sama ada dana yang mencukupi dan kelulusan yang sewajarnya telah diperoleh sebelum kontraktor diarahkan untuk meneruskan kerja.

Dia turut mencabar Wee untuk menjelaskan sama ada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah telah mengarahkan kontraktor untuk meneruskan kerja sebelum mendapatkan kelulusan dan dana yang diperlukan, atau adakah kenyataan Zahid itu tidak tepat.

"Adakah Wee membayangkan bahawa Zahid berbohong?" soalnya.