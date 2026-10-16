Menyembunyikan perincian mengenai tahanan rumah bekas perdana menteri Najib Abdul Razak akan terus menghakis keyakinan orang ramai terhadap sistem keadilan, tegas bekas ahli parlimen PKR, Wong Chen.

Wong berhujah bahawa sebagai pembayar cukai, rakyat Malaysia berhak mengetahui bagaimana dana awam akan digunakan untuk memantau Najib sepanjang tempoh tahanan rumahnya.

Ini termasuk sama ada bekas perdana menteri itu akan menerima keistimewaan khas semasa menjalani baki tempoh tahanannya di rumah.

“Orang ramai adalah mangsa skandal 1MDB, oleh itu kita berhak mengetahui sama ada Najib akan hidup dalam kemewahan dengan ramai pembantu, dan adakah dia akan diberikan hak lawatan tanpa had.

“Mereka sepatutnya bersikap telus sepenuhnya, mendedahkan perincian tersebut, dan menyebarkannya kepada media massa.

"Ini bukan perkara berkaitan rahsia rasmi yang memerlukan penelitian terhad oleh Parlimen," kata bekas ahli parlimen itu kepada Malaysiakini.

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Najib sedang menjalani hukuman penjara atas tujuh kesalahan jenayah yang berkait dengan SRC International Sdn Bhd dan dijangka dibebaskan pada 23 Ogos 2028.

Pada asalnya, dia dihukum penjara 12 tahun dan denda RM210 juta pada 2020. Walau bagaimanapun, Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan telah mengurangkan tempoh penjaranya kepada separuh, iaitu enam tahun, dan mengurangkan dendanya kepada RM50 juta pada tahun 2024.

Pada 18 September tahun ini, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib, yang membolehkannya menjalani baki hukuman di bawah tahanan rumah, tertakluk kepada pembayaran denda berjumlah RM50 juta.

Namun, awal minggu ini, peguam Najib, Shafee Abdullah, menyatakan bahawa anak guamnya telah menerima syarat-syarat berkaitan tahanan rumah tersebut, tetapi telah diarahkan oleh Jabatan Penjara supaya tidak mendedahkannya kepada umum.

Shafee memberitahu pemberita di kompleks mahkamah Kuala Lumpur bahawa jabatan tersebut bimbang pendedahan butiran itu kepada umum akan mendorong pihak media dan orang ramai untuk membuat spekulasi serta memperdebatkan aturan tersebut.

Sementara itu, Ahli Parlimen Kepong, Lim Lip Eng, hari ini mengkritik keputusan Jabatan Penjara itu, sambil menegaskan bahawa orang ramai berhak mengetahui bagaimana hukuman tahanan rumah tersebut akan dilaksanakan.

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Lim berkata, tindakan merahsiakan butiran tersebut hanya akan menyemarakkan lagi spekulasi mengenai keistimewaan dan sekatan yang akan dihadapi oleh Najib sepanjang tempoh tahanan rumah.

"Siapa dibenarkan melawat? Bolehkah beliau menggunakan telefon, internet dan media sosial? Bagaimana pula dengan televisyen, hiburan dan kebebasan menerima tetamu?

"Adakah beliau diwajibkan memakai gelang elektronik atau dipantau CCTV sepanjang masa?" soal Lim dalam satu kenyataan.

Lim menyatakan bahawa kes ini merupakan perkara yang berkepentingan awam dan boleh menjadi duluan bagi aturan tahanan rumah pada masa hadapan, sambil menambah bahawa rakyat Malaysia berhak mengetahui bagaimana hukuman penjara dikuatkuasakan di luar penjara.

Wakil rakyat DAP itu menggesa Jabatan Penjara supaya mendedahkan syarat-syarat asas, dengan tetap merahsiakan maklumat keselamatan yang sensitif.

"Tahanan rumah bukan percutian di banglo mewah. Jika semuanya mengikut peraturan, mengapa takut rakyat tahu?" tambahnya.