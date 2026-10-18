Pakatan Harapan (PH) belum mencapai sebarang persetujuan konkrit berhubung kemungkinan kerjasama politik dengan parti lain bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka pada 14 Nov ini.

Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat (PKR) Datuk Dr Fuziah Salleh berkata bagaimanapun, rundingan pembahagian kerusi antara tiga parti komponen PH, iaitu PKR, DAP dan Amanah telah dimuktamadkan.

Beliau berkata PH dijangka bertanding di lebih 20 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN), dengan sembilan daripadanya diperuntukkan kepada PKR.

“Setakat ini, belum ada perkara konkrit berhubung kerjasama politik dengan parti lain. Rundingan pembahagian kerusi antara PKR, DAP dan Amanah telah selesai,” katanya pada sidang media selepas menutup Program Akses Peruncitan 2026 di Kuantan, hari ini.

Sementara itu, Fuziah yang juga Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata Pengerusi PH merangkap Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengumumkan senarai calon gabungan itu pada 24 Okt ini di Melaka.

Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 31 Okt sebagai hari penamaan calon, 10 Nov bagi pengundian awal dan 14 Nov sebagai hari pengundian PRN Melaka.

PRN Melaka pada 2021 menyaksikan BN memenangi 21 daripada 28 kerusi DUN untuk membentuk kerajaan negeri, manakala PH memperoleh lima kerusi dan Perikatan Nasional dua kerusi.

- Bernama