PARLIMEN | Seorang ahli parlimen Perikatan Nasional (PN) hari ini membangkitkan pertikaian diraja di Negeri Sembilan dalam Dewan Rakyat, dengan mendakwa Putrajaya telah menjejaskan jaminan Perlembagaan Persekutuan terhadap autonomi perlembagaan negeri.

Semasa perbahasan Rang Undang-Undang Belanjawan 2027, Takiyuddin Hassan (PN-Kota Bharu) berhujah bahawa pemecatan 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Exco) Negeri Sembilan oleh Yang di-Pertuan Besar Tuanku Muhriz Tuanku Munawir—tanpa nasihat Menteri Besar Ismail Lasim—adalah tidak berperlembagaan.

Dia mempersoalkan mengapa Jabatan Peguam Negara menganggap tindakan tersebut sebagai berperlembagaan, sedangkan Fasal 4 Perlembagaan Negeri Sembilan menetapkan bahawa ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (selain Menteri Besar) memegang jawatan atas perkenan Yang di-Pertuan Besar, dan boleh disingkirkan oleh baginda atas nasihat menteri besar.

"Tindakan (pemecatan) ini tidak berperlembagaan. Malangnya, Peguam Negara yang menjadi penasihat kepada kerajaan menyatakan bahawa tindakan yang dibuat itu adalah sah mengikut Perlembagaan sedangkan ia tidak selari dengan Perlembagaan ini.

"Saya nak tanya Peguam Negara, Perlembagaan mana yang dirujuk oleh beliau mengatakan apa yang dibuat ini adalah suatu yang sah?

"Jadi, itu perkara Perlembagaan yang Dewan ini mempunyai hak untuk membincangkan, kerana Perlembagaan apa pun dan pindaannya, di sinilah akan dibuat, Perlembagaan Persekutuan dan di negeri, di Dewan Undangan Negeri dibuat," kata Setiausaha Agung PAS itu.

Takiyuddin turut memetik Fasal 71(1) Perlembagaan Persekutuan, yang memperuntukkan bahawa pertikaian mengenai pewarisan takhta sesebuah negeri hendaklah diputuskan oleh pihak berkuasa dan mengikut cara yang ditetapkan oleh perlembagaan negeri tersebut.

Dia mempersoalkan sama ada kerajaan persekutuan boleh menjamin bahawa perlembagaan negeri akan dihormati dan dilaksanakan tanpa campur tangan persekutuan.

"Saya ingin bertanya sebagai seorang Ahli Parlimen daripada sebuah negeri dalam Persekutuan. Adakah Kerajaan Persekutuan yang ada pada hari ini... benar-benar menjamin kebebasan kepada Perlembagaan negeri-negeri dilaksanakan di peringkat negeri-negeri dan satu jaminan Kerajaan Persekutuan tidak akan campur tangan dalam urusan peruntukan-peruntukan di bawah Perlembagaan negeri?" soalnya.

Dalam ucapan yang sama, Takiyuddin menggesa Kementerian Kewangan dan Kementerian Pengangkutan untuk menjelaskan kedudukan kewangan AirAsia serta laporan yang mendakwa syarikat penerbangan itu sedang mendapatkan bantuan kerajaan.

Dia meminta menteri-menteri berkaitan untuk mengesahkan sama ada Putrajaya sedang mengadakan perbincangan dengan AirAsia mengenai kemungkinan pemberian bantuan kewangan (bailout), dan sama ada kerajaan telah melantik firma perunding untuk bertindak sebagai orang tengah dalam rundingan tersebut.

"Kalau ada, apakah jaminan atau aku janji atau indemniti atau komitmen kewangan kerajaan dalam perkara ini?

"Berapakah pendedahan kewangan maksimum pembayar cukai dan apakah cagaran atau syarat melindungi kepentingan kerajaan" soalnya.

Takiyuddin juga menggesa Menteri Pengangkutan untuk menjelaskan laporan yang menyatakan bahawa AirAsia masih mempunyai hutang berjumlah kira-kira RM500 juta kepada Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB).