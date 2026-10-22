Polis telah menyerahkan hasil siasatan berhubung dakwaan Menteri Besar Negeri Sembilan, Ismail Lasim, bahawa dia dipaksa menandatangani dokumen yang menyokong langkah Undang Yang Empat menyingkirkan Yang di-Pertuan Besar Tuanku Muhriz Tuanku Munawir, kepada Jabatan Peguam Negara (AGC).

Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail, menyatakan bahawa kertas siasatan tersebut telah diserahkan kepada AGC pada 26 September, dan pihak polis kini sedang menunggu arahan lanjut.

"Sebarang tindakan atau siasatan lanjut oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) adalah tertakluk kepada semakan dan arahan daripada Jabatan Peguam Negara (AGC). PDRM akan mengambil tindakan sewajarnya selaras dengan undang-undang yang berkuat kuasa.

"Kementerian Dalam Negeri memberi jaminan bahawa PDRM akan menjalankan siasatan secara profesional, telus, dan mengikut lunas undang-undang, tanpa memihak kepada mana-mana pihak," katanya dalam satu jawapan bertulis di Parlimen.

Saifuddin menjawab pertanyaan Cha Kee Chin (Pakatan Harapan-Rasah) yang meminta penjelasan mengenai status laporan polis yang dibuat oleh Ismail pada 8 September.

Ismail mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang kesembilan di hadapan Tuanku Muhriz pada 2 Ogos, di tengah-tengah pertikaian diraja antara Yang di-Pertuan Besar dengan Undang yang menentang baginda dan berusaha untuk menggantikan baginda dengan Tunku Nadzaruddin Tuanku Ja’afar.

Kemudiannya diketahui bahawa Ismail telah bertemu dengan pihak Undang Yang Empat yang terlibat dalam pertikaian itu serta Tunku Nadzaruddin, sehari selepas dia mengangkat sumpah.

Dalam pertemuan tersebut, dia telah menandatangani satu dokumen yang mengesahkan proklamasi Undang berkenaan pada 19 April, yang bertujuan melucutkan kedudukan Tuanku Muhriz.

Apabila perkara ini didedahkan kepada umum pada 6 September, Ismail mendakwa dia dipaksa menandatangani dokumen itu sambil menyatakan taat setia kepada Tuanku Muhriz.

Susulan pendedahan dokumen itu pada 8 September, dia membuat laporan polis dan pada keesokan harinya mengeluarkan kenyataan mendakwa dia dipaksa menandatangani dokumen tersebut, sambil sekali lagi menyatakan taat setia kepada Tuanku Muhriz.

Walau bagaimanapun, pada 15 September, satu mesyuarat Exco yang dipengerusikan oleh Ismail membuat keputusan untuk mengiktiraf Tunku Nadzaruddin sebagai Yang di-Pertuan Besar yang baru.

Dalam satu sidang media pada 24 September, Ismail mengelak daripada menjawab soalan mengenai perubahan kesetiaannya, dengan menyatakan bahawa kedua-dua isu tersebut telah "overtaken by events".

Tuanku Muhriz kemudian membatalkan pelantikan 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Exco) kecuali Ismail, dan menyaksikan Tuanku Muhriz menegur Menteri Besar itu secara terbuka semasa mereka bertemu di sebuah masjid untuk solat Jumaat minggu lalu.

Ismail kini terperangkap dalam krisis dengan Tuanku Muhriz serta penyokong baginda, termasuk Setiausaha Kerajaan Negeri, yang mendapat sokongan daripada Putrajaya.

Jabatan Peguam Negara (AGC) turut menegaskan bahawa Menteri Besar dan Exco negeri tidak mempunyai kuasa mutlak untuk menamatkan atau mengosongkan jawatan Yang di-Pertuan Besar.

AGC juga menganggap keputusan Tuanku Muhriz untuk menamatkan perkhidmatan ahli-ahli Exco negeri sebagai sah.

Walau bagaimanapun, menteri besar menolak pembatalan tersebut, menyifatkannya sebagai tidak berperlembagaan dan berhujah bahawa pemerintah negeri tidak mempunyai kuasa untuk memecat ahli Exco secara sepihak.