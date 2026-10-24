Prosignal Consortium Sdn Bhd, syarikat swasta di sebalik aplikasi navigasi TuJu, menjadi perhatian selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggesa pengguna jalan raya beralih daripada Waze kepada aplikasi tempatan itu.

Gesaan berasaskan kebimbangan keselamatan negara itu turut mencetuskan kritikan terhadap prestasi TuJu dan persoalan mengenai pemilikan syarikat, hubungannya dengan bekas pegawai awam serta cara syarikat itu dipilih untuk membangunkan aplikasi berkenaan.

Laman sesawang Prosignal menyenaraikan Adun Selat Klang Abdul Rashid Asari sebagai pengarah eksekutif pemaju TuJu. Rashid bekas anggota Bersatu yang menyokong pentadbiran Menteri Besar Selangor Amirudin Shari di Dewan Undangan Negeri pada Mac 2024.

Rashid mempengerusikan Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) ketika agensi itu menjalin kerjasama dengan syarikat berkenaan pada Mei 2022.

Rashid (gambar atas) mengakui dia mencadangkan projek aplikasi navigasi itu kepada lembaga pengarah LLM sebelum mempelawa Prosignal membangunkannya tanpa tender terbuka.

Bagaimanapun, tarikh dia menyertai lembaga pengarah Prosignal masih belum dapat dipastikan.

Siapa pemilik Prosignal?

Rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang diperoleh Malaysiakini menunjukkan Prosignal diperbadankan pada 17 Ogos 2021, kira-kira sembilan bulan sebelum kerjasamanya dengan LLM dimeterai.

Aktiviti perniagaan berdaftarnya merangkumi pemetaan dan pengurusan utiliti, pembinaan dan penyelenggaraan kemudahan serta pembekalan barangan dan perkhidmatan kepada agensi kerajaan dan sektor swasta.

Berpangkalan di Skypark @ Cyberjaya, syarikat itu mempunyai modal saham RM2 juta dengan tiga pemegang saham.

Edzreen Din memegang saham terbesar, bernilai RM1.3 juta atau 65 peratus. Kintan Bersama Sdn Bhd pula memegang saham bernilai RM600,000 (30 peratus) manakala Manan Amir RM100,000 (lima peratus).

Menurut laman sesawang syarikat, Edzreen memegang jawatan timbalan pengerusi merangkap pengarah urusan manakala Manan disenaraikan sebagai pengarah eksekutif.

Dengan slogan “memperkasa perniagaan melalui teknologi”, Prosignal memperkenalkan dirinya sebagai penyedia penyelesaian teknologi dan infrastruktur yang mengkhusus dalam bidang seperti pembangunan perisian, pengurusan data dan aplikasi mudah alih.

Dari kiri: Pengarah eksekutif Prosignal Manan Amir, timbalan pengerusi merangkap pengarah urusan Edzreen Din, pengarah eksekutif Abdul Rashid Asari dan pengarah bukan eksekutif Acryl Sani Abdullah Sani.

Selain Rashid, laman itu turut menyenaraikan bekas ketua polis negara Acryl Sani Abdullah Sani sebagai pengarah bukan eksekutif.

Prosignal sebelum ini turut menyenaraikan salah seorang Datuk Undang Negeri Sembilan Muhammed Abdullah, sebagai pengerusi eksekutif kumpulan dan Bashah A Aziz sebagai pengarah bukan eksekutif di laman sesawangnya.

Bagaimanapun, semakan Malaysiakini mendapati nama kedua-duanya tidak lagi dipaparkan di laman itu.

Malaysiakini telah menghubungi Prosignal dan pejabat Muhammed untuk mendapatkan ulasan.

Untuk rekod, Muhammed Abdullah dilantik sebagai Undang Luak Johol ke-15 pada Sept 2016 selepas pemecatan Mohd Jan Abdul Ghani.

Tiada tender terbuka

Rashid, yang mempengerusikan LLM dari Jun 2020 hingga Ogos 2022, menafikan sebarang unsur politik dalam kerjasama itu dan berkata idea membangunkan aplikasi navigasi tempatan datang daripadanya.

Bekas anggota Bersatu itu berkata dia mengemukakan cadangan berkenaan sebagai sebahagian daripada usaha mendigitalkan operasi LLM dan menjana pendapatan tambahan.

Menurutnya, tiada tender terbuka diadakan. Sebaliknya, lembaga pengarah meluluskan cadangannya sebelum dia mempelawa Prosignal melaksanakan projek itu.

Majlis penandatanganan MOU antara LLM dengan Prosignal Consortium.

“Ini tiada kaitan dengan politik. Idea itu datang daripada saya. Saya membawanya kepada lembaga pengarah LLM dan mereka bersetuju.

“Hanya selepas lembaga pengarah memberikan kelulusan, barulah saya mempelawa Prosignal melaksanakan projek ini kerana ia syarikat IT,” katanya kepada Malaysiakini.

Rashid turut menegaskan Prosignal membangunkan aplikasi itu menggunakan dana sendiri.

Rekod awam yang disemak Malaysiakini belum dapat memastikan sama ada dia memegang jawatan pengarah, mempunyai pegangan saham atau kepentingan kewangan lain dalam syarikat itu ketika perjanjian ditandatangani pada Mei 2022.

Proses pemilihan syarikat itu, termasuk sama ada terdapat syarat perolehan atau kelulusan lain yang perlu dipatuhi, juga masih memerlukan penjelasan.

Rashid kini dalam penggal kedua sebagai Adun Selat Klang selepas memenangi kerusi itu atas tiket Bersatu pada 2018 dan mempertahankannya di bawah Perikatan Nasional (PN) pada 2023.

Bersatu menyatakan keahliannya terhenti selepas dia menghadiri program kempen Pakatan Harapan (PH) di Kuala Kubu Baharu pada Mei 2024.

Kerjasama bermula pada 2022

Menurut pengumuman di laman sesawang rasmi LLM, agensi itu menandatangani memorandum persefahaman (MOU) dengan Prosignal pada 26 Mei 2022 untuk membangunkan sistem pengurusan lebuh raya berkonsepkan lebuh raya pintar atau Smart Highway.

Kerjasama itu sebahagian daripada Pelan Strategik Bisnes LLM 2021–2025 bagi memperkukuh pendigitalan pemantauan operasi dan pembinaan lebuh raya.

Skopnya merangkumi pembangunan aplikasi telefon pintar bagi operasi lebuh raya serta sistem pengurusan aset untuk reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan lebuh raya. :chatgpt-content-reference{index="3"}

Rashid mewakili LLM pada majlis penandatanganan itu manakala Prosignal diwakili pengarah urusannya ketika itu, Mohd Azrul Fauzi Baharon. Edzreen, yang ketika itu pengerusi eksekutif syarikat, menjadi saksi penandatanganan berkenaan.

Dalam ucapannya pada majlis itu, Rashid menggariskan rancangan membangunkan aplikasi yang menawarkan maklumat trafik lebuh raya masa nyata, selain ciri seperti e-dompet dan perkongsian kenderaan.

Kerjasama itu akhirnya menghasilkan TuJu, yang dilancarkan kepada umum pada 26 Nov 2025.

Bagaimanapun, terma komersial kerjasama itu masih memerlukan penjelasan, termasuk pemilikan teknologi yang dibangunkan, kaedah perkongsian hasil serta sebarang komitmen kewangan LLM.

Malaysiakini telah menghubungi Prosignal dan LLM untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkara itu, proses pemilihan syarikat serta pelantikan Rashid ke lembaga pengarahnya.

Penjelasan turut diminta mengenai sama ada Rashid mempunyai sebarang kepentingan perniagaan dalam Prosignal ketika perjanjian ditandatangani.

TuJu kembali menjadi tumpuan selepas Anwar menggesa rakyat Malaysia menggunakan aplikasi tempatan itu menggantikan Waze atas kebimbangan mengenai keselamatan maklumat peribadi dan data pergerakan pengguna.

Selepas mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Siber Negara pada 20 Okt, Anwar berkata kebimbangan kerajaan berpunca daripada kaitan Waze dengan Israel serta kemungkinan implikasinya terhadap keselamatan data negara.

Kerajaan kemudian melarang penjawat awam menggunakan Waze dan menggalakkan orang ramai mempertimbangkan TuJu sebagai alternatif.

Langkah berkenaan mengundang kritikan terhadap kesediaan TuJu menggantikan platform navigasi yang lebih lama bertapak itu.

Ketika sesi Waktu Pertanyaan-Pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat pada Khamis lalu, Ahli Parlimen Bentong Young Syefura Othman berkata dia telah memuat turun TuJu, tetapi mendapati prestasinya mengecewakan.

Dia turut membangkitkan aduan serupa daripada orang ramai yang berpendapat aplikasi itu belum bersedia digunakan secara meluas.

Menjawab soalan mengenai larangan Waze, Menteri Digital Gobind Singh Deo menjelaskan larangan itu melibatkan urusan rasmi penjawat awam.

Dia turut menjelaskan penjawat awam tidak diwajibkan menggunakan TuJu sahaja dan boleh menggunakan aplikasi navigasi selain Waze.

Kontroversi itu turut menumpukan perhatian kepada syarikat di sebalik pembangunan TuJu serta proses kerjasamanya dengan LLM.

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