Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Nvidia, Jensen Huang memohon maaf kepada kakitangannya dan berjanji untuk memperbaiki keadaan selepas kembali menerajui syarikat gergasi pembuat cip itu.

“Saya telah mengecewakan anda semua,” katanya, menurut seorang individu yang menghadiri mesyuarat pada Selasa, lapor CNBC.

Huang menyifatkan mesyuarat itu sebagai pertemuan kedua paling sukar dalam hidupnya, namun yang paling sukar ialah perbualan dengan isterinya.

Seorang individu yang menghadiri mesyuarat itu berkata Huang mendedahkan bahawa dirinya sedang menjalani terapi.

Bilionaire itu juga memberitahu kakitangan bahawa Nvidia tidak memerlukan pelan penggantian kepimpinan kerana syarikat itu sudah mempunyai pasukan pemimpin yang berkemampuan.

Dia berkata model perniagaan Nvidia membolehkan beberapa pemimpin menerajui bahagian berbeza dalam syarikat tanpa perlu bergantung pada hierarki korporat tradisional.

Menurut mereka yang hadir dalam mesyuarat itu, Huang berpendapat pelaksanaan pelan penggantian kepimpinan hanya akan mewujudkan lapisan hierarki yang tidak perlu dan berpotensi menjejaskan struktur kepimpinan yang menjadi antara faktor kejayaan syarikat itu.

Lembaga pengarah Nvidia mengembalikan Huang ke jawatan CEO pada Isnin lalu, sekali gus menamatkan tempoh 11 hari dia tidak menerajui syarikat itu susulan pendedahan dakwaan salah laku peribadi.

Pengunduran Huang berlaku di tengah-tengah laporan mengenai beberapa hubungan sulit, termasuk satu hubungan yang didakwa melibatkan seorang ahli perniagaan wanita dari China yang disyaki mempunyai kaitan dengan agensi perisikan Beijing.

Minggu lalu, pengerusi lembaga pengarah yang baru dilantik, Harvey Jones menjelaskan bahawa Huang berundur selepas terbongkarnya "tingkah laku peribadi yang tidak selaras dengan kod tatakelakuan, piawaian dan norma budaya syarikat".

Ketika mengumumkan kepulangan Huang, Nvidia berkata lembaga pengarah mendapatkan pandangan pegawai kanan kerajaan Persekutuan bagi menilai sama ada kontroversi membabitkan CEO itu menimbulkan sebarang risiko keselamatan negara.

Presiden Donald Trump kemudian memberitahu CNBC bahawa dia secara peribadi telah memberikan jaminan kepada lembaga pengarah, sambil menambah bahawa dia telah "mencapai persetujuan" bagi memudahkan Huang kembali menerajui syarikat itu.

Jurucakap Nvidia tidak segera memberikan maklum balas terhadap permintaan untuk mengulas perkara itu.