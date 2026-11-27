Naib Presiden Amanah, Mahfuz Omar mengingatkan orang ramai berhak mengkritik empat tahun kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, namun tidak boleh menafikan usaha dan pencapaian yang telah dibina.

Mengakui dalam tempoh empat tahun ini masih ada yang perlu dilakukan kerajaan, Mahfuz berkata tidak boleh dinafikan negara turut melalui usaha pemulihan ekonomi, pengukuhan keyakinan pelabur, pembaharuan tatakelola, pengurusan kewangan dalam usaha mengangkat kembali maruah Malaysia di persada antarabangsa.

"Memang benar, belum semua masalah rakyat dapat diselesaikan. Kos sara hidup masih membebankan, pendapatan sebahagian rakyat masih rendah tetapi kerajaan sentiasa membantu dengan pelbagai insentif,peluang ekonomi perlu diperluaskan dan usaha membanteras rasuah mesti diteruskan dengan lebih tegas.

"Kita tidak boleh menutup mata terhadap kelemahan. Kerajaan mesti terus ditegur, dikritik dan dipertanggungjawabkan," katanya dalam kenyataan hari ini.

Untuk rekod, 24 Nov lalu genap empat tahun pentadbiran Anwar sebagai kerdana menteri dalam memimpin kerajaan perpaduan.

Kerajaan hari ini dibina melalui kerjasama Pakatan Harapan (PH) dengan BN, GPS, GRS dan beberapa parti lain.

Mengulas lanjut, Mahfuz berkata dalam keghairahan pihak tertentu untuk menukar perdana menteri, jangan sesekali menggugat kestabilan yang boleh menyebabkan pelabur asing hilang keyakinan.

Katanya, perlu dibezakan antara persaingan politik dengan kepentingan nasional dan masa depan negara tidak sepatutnya menjadi mangsa dendam dan perebutan kuasa.

Lebih membimbangkan lagi kata Mahfuz apabila sentimen kaum dan agama dijadikan senjata untuk mendapatkan sokongan politik.

Menurutnya, orang Melayu ditakutkan dengan kehilangan kuasa, manakala umat Islam pula dimomokkan dengan ancaman terhadap agama.

"Kerjasama antara kaum digambarkan sebagai pengkhianatan. Perbezaan pandangan pula dijadikan alasan untuk menimbulkan permusuhan," kata Mahfuz lagi.