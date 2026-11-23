Kuala Lumpur, 23 November 2026 – KPJ Healthcare Berhad (“KPJ Healthcare” atau “Kumpulan”), rangkaian hospital swasta terbesar di Malaysia yang membangunkan Sistem Kesihatan Akademik (“KPJ Health System” atau “KPJHS”) swasta pertama negara, hari ini mengumumkan peningkatan PATAMI sebanyak 13% tahun ke tahun kepada RM106 juta bagi suku ketiga, dengan hasil meningkat 12% kepada RM1,248 juta bagi tempoh tiga bulan berakhir 30 September 2026.

Prestasi ini disokong oleh peningkatan jumlah pesakit, aktiviti pembedahan yang lebih tinggi serta komposisi kes rawatan yang lebih baik. Kemasukan pesakit dalam meningkat 10% tahun ke tahun, lawatan pesakit luar meningkat 9% dan jumlah pembedahan meningkat 8%. Kadar penggunaan katil turut meningkat kepada 74% berbanding 66% dalam tempoh suku yang sama tahun sebelumnya.

Bagi tempoh sembilan bulan pertama TK2026, Kumpulan mencatatkan hasil sebanyak RM3,495 juta (9B TK2025: RM3,107 juta) dan PATAMI sebanyak RM280 juta (9B TK2025: RM233 juta), masing-masing meningkat 12% dan 20%.

Prestasi Kewangan

EBITDA meningkat 6% tahun ke tahun kepada RM289 juta, namun margin EBITDA menyusut kira-kira 1.4 mata peratusan kepada 23.2%. Ini menunjukkan kadar pertumbuhan EBITDA yang lebih perlahan berbanding hasil, manakalamargin PATAMI kekal stabil pada 8.5% berbanding 8.4% dalam tempoh suku yang sama tahun sebelumnya.

Prestasi Operasi

Professor Dato’ Dr Hanafiah Harunarashid Pegawai Pimpinan KPJ Healthcare berkata, “Prestasi suku ketiga mencerminkan permintaan yang kukuh dan berterusan terhadap perkhidmatan rawatan pakar, dengan kemasukan pesakit dalam meningkat 10% dan kadar penggunaan katil mencecah 74%. Permintaan ini menunjukkan kemajuan yang telah kami capai dalam kecemerlangan klinikal, khususnya menerusi tiga Pusat Kecemerlangan (CoE) yang telah dilancarkan setakat ini, serta peningkatan pengalaman pesakit di seluruh hospital kami. Kami juga terus menekankan pengurusan kos yang berdisiplin dan penggunaan kapasiti sedia ada secara lebih optimum.”

Pemacu Pertumbuhan Strategik S3 TK2026

Kumpulan terus melaksanakan keutamaan strategiknya di bawah KPJHS, dengan beberapa perkembangan penting sepanjang suku ini merangkumi perkhidmatan rawatan pakar, kerjasama akademik, peluasan rangkaian dan penjagaan kesihatan digital. Inisiatif ini menyokong integrasi keupayaan klinikal dan perkhidmatan di seluruh rangkaian KPJ, dengan penekanan yang lebih besar terhadap akses pesakit serta kesinambungan penjagaan.

1. Sistem Kesihatan Akademik

KPJ Healthcare terus memperkukuh keupayaan penyelidikannya di bawah KPJHS menerusi penyempurnaan Strategi Penyelidikan 2.0, yang menyelaraskan aktiviti penyelidikan akademik dengan keutamaan klinikal. Kumpulan turut membangunkan Program Penyelidikan PROGNOSIS, iaitu inisiatif berfokuskan penyakit yang berkait rapat dengan Pusat Kecemerlangan (CoE). Program ini merangkumi lima bidang keutamaan, iaitu penjagaan muskuloskeletal dan ortopedik, onkologi, penjagaan kardiovaskular, penyakit metabolik dan kronik serta kecerdasan buatan (AI) dan prognosis digital. Pada masa ini, KPJ mempunyai 71 projek penyelidikan aktif atau yang menerima pembiayaan merangkumi penyelidikan akademik, industri dan CoE.

Kumpulan turut memperkasa saluran penyelidikan klinikalnya, dengan perlaksanaan ujian klinikal di lima buah hospital dalam rangkaiannya, meliputi bidang seperti hipertensi, obesiti, biosimilar dan penggunaan kecerdasan buatan dalam penjagaan kesihatan.

Sepanjang suku ini, Kumpulan memeterai kerjasama strategik secara rasmi dengan SingHealth. Kerjasama tersebut disusuli program latihan inovasi selama dua hari, dengan pelbagai Cadangan inisiatif susulan dalam bidang pembangunan kepimpinan, kecemerlangan klinikal, pembangunan akademik dan inovasi penjagaan kesihatan.

KPJ turut mempertingkatkan kerjasamanya dengan Royal College of Surgeons of England menerusi lawatan delegasi institusi berkenaan. Kedua-dua pihak bersetuju memberikan tumpuan kepada tiga bidang utama, merangkumi akreditasi program Sarjana Pembedahan KPJ Healthcare University, program fellowship pembedahan khusus termasuk pembedahan robotik, serta pembangunan a standard pembedahan dan tadbir urus klinikal yang seragam di seluruh hospital Kumpulan.

2. Penjagaan Kes Kompleks dan Pusat Kecemerlangan (CoE)

KPJ Healthcare memperkukuh keupayaan perkhidmatan pakarnya menerusi pelancaran Pusat Kecemerlangan Ortopedik dan Reumatologi di KPJ Penang Specialist Hospital, yang merupakan CoE ketiga di bawah KPJHS. Pencapaian ini merupakan sebahagian daripada usaha Kumpulan untuk mencapai sasaran penubuhan 15 CoE di seluruh negara menjelang 2030. Pusat ini menggabungkan pelbagai subkepakaran ortopedik, kepakaran multidisiplin dan perkhidmatan rehabilitasi, disokong oleh teknologi robotic berasaskan AI untuk pembedahan penggantian sendi, sistem navigasi komputer serta teknik pembedahan invasif minimum.

Dengan penubuhan CoE Jantung dan Paru-paru di Johor Specialist Hospital serta CoE Neurosains dan Strok di Damansara Specialist Hospital 2, KPJ kini mempunyai rangkaian CoE yang meliputi wilayah utara, tengah dan selatan, sekali gus memperluas akses pesakit kepada rawatan pakar bagi kes yang lebih kompleks. Kerjasama KPJ dengan Mayo Clinic Global Consulting turut menyokong pembangunan laluan rawatan klinikal, tadbir urus dan keupayaan kepakaran di CoE terpilih.

3. Peluasan Rangkaian dan Penjagaan Ambulatori

KPJ Healthcare memperluas akses kepada perkhidmatan pakar oftalmologi menerusi pembukaan KPJ Centre for Sight yang baharu di PJ33, Petaling Jaya. Fasiliti ini menyediakan perkhidmatan konsultasi, diagnostik, rawatan, pembedahan dan penjagaan susulan di satu lokasi, sekali gus membolehkan pesakit mendapatkan rawatan pakar di luar persekitaran hospital konvensional. Pusat ini turut berperanan sebagai hab rujukan klinikal, pendidikan dan inovasi dalam bidang oftalmologi di seluruh rangkaian KPJ. Selaras dengan strategi penjagaan ambulatori Kumpulan, pusat ini memperluas akses kepada perkhidmatan pakar di luar hospital, di samping memperkukuh sistem rujukan dan kesinambungan penjagaan pesakit di seluruh rangkaian.

4. Kesihatan Digital, AI dan Penjagaan Berasaskan Nilai

Kumpulan terus memajukan strategi Penjagaan Berasaskan Nilai (Value-Based Care) menerusi pelancaran PROM-Connect, sebuah platform digital yang dibangunkan bagi menyokong pengumpulan dan pengurusan pesakit (“Patient-Reported Outcome Measures” atau “PROMs”) secara sistematik di seluruh rangkaian hospitalnya.

Johor Specialist Hospitalmenjadi hospital perintis bagi perlaksaan platform ini, manakala program PROM sedang dilaksanakan di 14 hospital KPJ. Kumpulan menyasarkan 19 hospital mencapai tahap kesediaan pelaksanaan menjelang akhir 2026, dengan pengenalan platform digital tersebut secara berperingkat mengikut tahap kesediaan setiap hospital.

Platform ini merekodkan penilaian pesakit terhadap hasil kesihatan, tahap keupayaan fungsi dan kualiti hidup mereka. Maklumat tersebut membantu pasukan klinikal menilai keberkesanan rawatan serta mengenal pasti aspek yang boleh ditambah baik. Data yang dilaporkan sendiri oleh pesakit ini turut menjadi bukti bagi KPJ menilai hasil rawatan serta menyokong penambahbaikan mutu penjagaan klinikal di seluruh rangkaiannya.

Mengulas lanjut mengenai hala tuju Kumpulan, Prof Hanafiah berkata, “KPJ Health System telah memperkukuh keupayaannya. Kini, tumpuan kami beralih kepada usaha memanfaatkan kekuatan tersebut untuk memberikan hasil dengan pulangan nilai. Pasukan kepimpinan kami kini lebih mantap, dengan kerjasama yang lebih erat antara hospital dan kepimpinan Kumpulan. Kami turut menetapkan standard yang seragam di semua hospital dan menilai pencapaiannya berdasarkan keselamatan pesakit, standard penjagaan serta hasil rawatan yang penting kepada pesakit. Kami bertekad untuk menerajui kemajuan seterusnya dalam penjagaan kesihatan di Malaysia dengan penuh disiplin, sambil mengekalkan tumpuan terhadap perkara paling utama, iaitu hasil rawatan yang lebih baik untuk pesakit serta nilai jangka panjang yang mampan untuk semua.”

Perkembangan Suku Keempat TK2026

Kumpulan meneruskan momentum pertumbuhan pada suku ketiga menerusi pelaksanaan beberapa inisiatif utama pada suku terakhir TK2026.

KPJ Healthcare bakal melancarkan KPJ Care Network, dengan eReferral untuk fasa pertama bagi meningkatkan akses pesakit, penyelarasan rujukan serta memperkukuh kesinambungan penjagaan di seluruh ekosistem penjagaan kesihatan Kumpulan.

Dalam bidang penjagaan kesihatan pakar, KPJ merancang untuk melancarkan Pusat Kecermelangan Kanser di Johor Specialist Hospital, yang merupakan CoE keempat di bawah KPJHS dan CoE kedua di hospital tersebut selepas CoE Jantung dan Paru-paru. Inisiatif ini merupakan satu lagi langkah ke arah mencapai sasaran Kumpulan untuk menubuhkan 15 CoE menjelang 2030.

Dividen

Kumpulan mengisytiharkan dividen interim satu peringkat sebanyak 1.20 sen sesaham bagi TK2026, berjumlah RM53.1 juta, yang akan dibayar pada 24 Disember 2026. Pembayaran dividen tersebut telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah pada 23 November 2026.

Prospek Operasi

Bank Dunia telah menaikkan unjuran pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Malaysia bagi tahun 2026 kepada 5.1%, susulan aktiviti ekonomi yang lebih kukuh daripada jangkaan pada separuh pertama tahun ini. Sektor penjagaan kesihatan Malaysia dijangka mengekalkan momentum trajektori pertumbuhannya, disokong oleh pelaburan berterusan daripada sektor awam dan swasta serta peningkatan permintaan terhadap perkhidmatan penjagaan kesihatan.

Belanjawan Malaysia 2027 memperuntukkan RM47.7 bilion kepada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan terhadap pelaburan dalam sektor penjagaan kesihatan.

Seiring perkembangan ini, KPJ Healthcare terus memberikan tumpuan kepada usaha memperkukuh kecekapan operasi, mengoptimumkan aset sedia ada serta memperluas keupayaan perkhidmatan penjagaan kesihatan pakar di seluruh rangkaiannya. Strategi Sistem Kesihatan Akademik menjadi teras kepada hala tuju usaha ini dengan mengintegrasikan Amalan Klinikal, Pendidikan, Penyelidikan dan Inovasi bagi mempertingkatkan penjagaan pesakit serta memperkukuh daya saing jangka panjang Kumpulan dan akan terus mengimbangi usaha peluasan kapasiti dengan disiplin operasi dalam melaksanakan keutamaan strategiknya, sambil kekal optimis secara berhati-hati terhadap prospeknya bagi TK2026.

Kandungan ini disediakan oleh KPJ Healthcare Berhad.



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