KUALA LUMPUR, 24 November 2026 – Ampersand Advisory Sdn Bhd, agensi bersepadu yang memenangi pelbagai anugerah dalam bidang kreatif, pengiklanan, media dan perhubungan awam di Malaysia, melantik juara rali negara, Karamjit Singh, yang dikenali sebagai 'Flying Sikh', sebagai Duta Jenama dan Chief Acceleration Officer.

Pelantikan itu menggabungkan pengalaman Karamjit dalam sukan antarabangsa dengan keupayaan pemasaran sukan Ampersand Advisory, bagi meneroka penglibatan korporat, kerjasama jenama serta inisiatif yang menyokong sukan permotoran dan pembangunan bakat baharu di Malaysia.

Karamjit melakar sejarah pada 2002 apabila menjadi rakyat Asia pertama memenangi Kejohanan Rali Dunia FIA (FIA Production Car World Rally Championship), sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara personaliti sukan paling berjaya di Malaysia.

Dengan lebih empat dekad pengalaman dalam sukan permotoran, beliau masih kekal sebagai pesaing aktif dan terbaharu memenangi Rally of Melaka 2026 pada usia 64 tahun.

Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Bersama Ampersand Advisory, Sandeep Joseph, berkata pelantikan itu mencerminkan kepercayaannya bahawa pengalaman, pendedahan antarabangsa dan dedikasi Karamjit terhadap sukan permotoran mempunyai nilai besar di luar litar lumba.

“Karamjit adalah wira sukan Malaysia yang telah bersaing menentang yang terbaik di dunia dan menunjukkan apa yang mampu dicapai oleh rakyat Malaysia. Apabila saya mendengar beliau memandu Grab untuk mencari rezeki, saya merasakan Ampersand Advisory perlu melakukan sesuatu. Kami berbesar hati membawa beliau bersama kami untuk berkongsi ilmu dan kebijaksanaan beliau dengan pihak korporat,” katanya.

Sebagai Chief Acceleration Officer, Karamjit akan bekerjasama dengan Ampersand Advisory untuk membangunkan peluang dalam bidang pengucapan motivasi, penglibatan kepimpinan korporat, bimbingan dan perkongsian jenama. Beliau juga akan menyumbang pengalaman dan pandangannya dalam perbincangan mengenai masa depan sukan permotoran Malaysia.

Masih Berlumba, Dengan Fokus terhadap Generasi Seterusnya

Mengulas mengenai peranannya, Karamjit berkata, “Saya berasa sangat rendah diri apabila pertama kali mengetahui bahawa Astro Shaw berminat untuk membuat filem tentang perjalanan saya. Saya tidak pernah membayangkan pengalaman saya dalam rali suatu hari nanti akan dibawa ke layar perak. Lebih penting lagi, saya berharap filem Terbang memberi inspirasi kepada anak muda Malaysia untuk meneroka sukan ini dan percaya bahawa mereka juga boleh bersaing di peringkat antarabangsa.”

Gambar arkib dari Rally Malaysia 2001, meraikan kemenangan keseluruhan Karamjit Singh dan juruarah Allen Oh untuk Petronas EON Racing Team. Karamjit kemudiannya merangkul gelaran FIA Asia-Pacific Rally Championship pertamanya pada tahun itu

Beliau menambah, “Bagi saya, perjalanan ini masih jauh daripada penghujungnya. Saya tidak sabar untuk bersaing dalam WRC Masters Championship dan berkongsi apa yang telah saya pelajari dengan generasi pemandu Malaysia yang akan datang. Kita mempunyai bakat, tetapi kita juga memerlukan peluang, sumber dan sokongan yang betul untuk membantu bakat itu berjaya. Saya berharap lebih banyak syarikat, jenama dan organisasi akan mengiktiraf potensi sukan permotoran Malaysia dan memainkan peranan dalam membangunkan juara masa depan kita.”

“Melalui Ampersand Advisory, saya berharap dapat membina perkongsian yang bermakna dan berkongsi pengalaman saya di luar litar lumba. Saya masih berlumba, tetapi saya juga mahu membantu mewujudkan peluang untuk generasi juara Malaysia yang seterusnya,” katanya.

Organisasi yang berminat untuk melibatkan Karamjit dalam sesi motivasi, kepimpinan korporat, kerjasama jenama atau peluang penajaan boleh menghubungi Ampersand Advisory melalui e-mel Vanitha.Mani@ampersand-advisory.com.

