Cyberjaya, 29 November 2026 - Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) akan menubuhkan Pasukan Petugas Barangan dan Perkhidmatan Terlarang Dalam Talian yang melibatkan agensi penguatkuasaan, badan pengawal selia dan wakil platform e-dagang bagi menangani penjualan barangan serta perkhidmatan terlarang dalam talian.

Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadzil, berkata demikian selepas merasmikan sesi penutupan Bengkel Pengurusan Barangan dan Perkhidmatan Terlarang Dalam Talian anjuran MCMC, yang berlangsung dari 27 hingga 29 Nov.

Bengkel itu menghimpunkan wakil daripada 16 kementerian, agensi penguatkuasaan dan badan pengawal selia, serta 13 platform e-dagang termasuk Shopee, TikTok, Lazada, Carousell, Facebook Marketplace, Temu, Pinduoduo, Grab, Foodpanda dan Mudah.my.

Bengkel Pengurusan Barangan dan Perkhidmatan Terlarang Dalam Talian anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) telah berlangsung dari 27 hingga 29 November 2026 (Kredit gambar: MCMC)

Hasil bengkel itu, tiga inisiatif utama dikenal pasti untuk dibangunkan dan dilaksanakan bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal serta intervensi terhadap barangan dan perkhidmatan terlarang dalam talian.

Inisiatif berkenaan melibatkan Daftar Barangan dan Perkhidmatan Terlarang dalam Talian, Garis Panduan Pengalihan Keluar Barangan dan Perkhidmatan Terlarang Dalam Talian, serta Garis Panduan Permintaan, Pemeliharaan dan Pendedahan Maklumat bagi Tujuan Siasatan.

Penyedia platform e-dagang dijangka memperkukuh langkah pencegahan dan pengesanan, memberikan respons segera terhadap permintaan sah daripada pihak berkuasa, menangani pelanggaran berulang serta memberikan kerjasama bagi menyokong siasatan.

Dalam batas bidang kuasa masing-masing, agensi penguatkuasaan dan badan pengawal selia pula akan memperkukuh kerjasama operasi serta mewujudkan mekanisme kerja praktikal dengan penyedia platform, termasuk tatacara yang jelas dan dipersetujui bersama.

“KPDN akan menggubal Rang Undang-Undang (RUU) E-Dagang yang dijangka disiapkan menjelang pertengahan 2027,” kata Fahmi dalam sidang akhbar selepas bengkel tersebut.

“MCMC akan memberi tumpuan kepada aspek kemudaratan dalam talian, manakala KPDN bertanggungjawab terhadap perkara berkaitan kepenggunaan,” sambung Fahmi. “Langkah itu merupakan antara pendekatan yang sedang diteliti kerajaan bagi memastikan operasi platform e-dagang mematuhi keperluan perundangan negara.”

Hasil bengkel dan perbincangan antara pihak berkepentingan turut menyaksikan persetujuan dicapai mengenai garis panduan untuk mengenal pasti produk yang dilarang dijual melalui platform berkenaan berdasarkan undang-undang sedia ada.

"Ini termasuk perkara-perkara seperti dadah berbahaya, kandungan penderaan seksual kanak-kanak dan juga barang-barang terlarang seperti senjata api dan sebagainya,” kata Fahmi.

Datuk Seri Fahmi Fadzil menggalakkan platform e-dagang menyertai Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CMCF) untuk membincangkan piawaian keselamatan ekosistem digital bersama-sama. Gambar oleh Alea Adzhar

"MCMC turut membantu memastikan platform e-dagang mengambil tindakan segera terhadap kandungan atau produk berbahaya yang dikenal pasti, termasuk menetapkan tempoh penurunan kandungan dalam masa satu jam atau maksimum 24 jam, bergantung kepada tahap keterukan," sambung beliau.

“Selain itu, penyelarasan turut dilakukan berhubung keperluan maklumat yang perlu disediakan platform e-dagang kepada agensi penguatkuasaan bagi membantu siasatan dan tindakan mahkamah,” katanya.

Fahmi turut menggalakkan platform e-dagang menyertai Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CMCF) bagi membolehkan pihak berkaitan berbincang dan menetapkan piawaian keselamatan ekosistem digital secara bersama.