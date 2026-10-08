Jumlah pinjaman FELDA yang masih dijamin kerajaan berjumlah RM5.88 bilion setakat 30 September 2026, selepas mengambil kira bayaran prinsipal sebanyak RM3.04 bilion, menurut Kementerian Kewangan (MOF).

MOF memaklumkan kerajaan telah meluluskan jaminan berjumlah RM9.9 bilion kepada FELDA untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi kewangan tempatan dan pasaran modal bagi membiayai projek, pelaburan serta Pelan Pemulihan FELDA.

“Daripada kelulusan jaminan Kerajaan Persekutuan sebanyak RM9.9 bilion, FELDA telah membuat pembiayaan yang dijamin Kerajaan Persekutuan sebanyak RM8.92 bilion, manakala baki sukuk berjaminan kerajaan yang masih belum diterbitkan adalah sebanyak RM980 juta,” menurut kementerian itu.

MOF menyatakan demikian dalam jawapan bertulis kepada pertanyaan lisan Azli Yusof (PH-Shah Alam) mengenai ketirisan dana awam dan status pemulihan aset negara berkaitan skandal kewangan.

Menurut MOF, kerajaan turut bersetuju menyediakan geran tahunan sebanyak RM990 juta untuk tempoh 10 tahun bagi pembayaran prinsipal tahunan sukuk tersebut.

- Bernama