PAS mempersoalkan percanggahan antara gesaan Malaysia supaya pemimpin Israel dipertanggungjawabkan di peringkat antarabangsa dengan keputusannya untuk membentangkan permaidani merah kepada ketua junta Myanmar, Min Aung Hlaing, tanpa jaminan jelas mengenai akauntabiliti, perlindungan mangsa, atau keadilan.

Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadhli Shaari, mengaitkan usaha antarabangsa untuk menuntut pertanggungjawaban pemimpin berhubung dakwaan jenayah di Myanmar dan Gaza.

Dia menyatakan bahawa pendakwa Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) telah memohon waran tangkap terhadap Min pada November 2024, manakala mahkamah tersebut mengeluarkan waran terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan bekas menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant, pada bulan yang sama atas dakwaan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan di Gaza.

"Prinsip keadilan tidak boleh berubah mengikut identiti pemimpin atau kepentingan diplomatik.

"Malaysia mesti konsisten mempertahankan undang-undang antarabangsa, sama ada melibatkan Palestin, Myanmar atau mana-mana negara," tambahnya dalam satu kenyataan.

Fadhli memberi amaran kepada Putrajaya supaya tidak mengorbankan prinsip, maruah negara, dan hak asasi manusia demi keuntungan politik jangka pendek, sambil menyatakan bahawa lawatan Min akan diingati sebagai langkah diplomatik yang sumbang memandangkan Myanmar masih terperangkap dalam konflik bersenjata, penindasan politik, dan krisis kemanusiaan yang berpanjangan, dengan orang awam berdepan pencabulan hak yang serius.

"Sambutan rasmi dengan hamparan permaidani merah seumpama tokoh negarawan terbilang berisiko menormalisasikan kepimpinan junta yang terus dikaitkan dengan dakwaan pencabulan hak asasi manusia, termasuk genosid terhadap komuniti Shan dan lain-lain etnik di Myanmar," tambahnya.

Fadhli berkata PAS memahami kebimbangan orang ramai mengenai warga asing tanpa dokumen, kelemahan dalam pengurusan pelarian, ancaman keselamatan, dan eksploitasi buruh, sambil menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia mesti kekal sebagai keutamaan tertinggi kerajaan.

Walau bagaimanapun, dia berkata usaha diplomatik untuk menangani isu melibatkan warga Myanmar dan pelarian tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip negara, keadilan antarabangsa, atau keselamatan individu yang terlibat.

Dia menambah bahawa keputusan kerajaan untuk berurusan dengan Min turut menimbulkan persoalan mengenai komitmen Malaysia terhadap Konsensus Lima Perkara Asean, khususnya gesaan bagi menghentikan keganasan, mengadakan dialog inklusif, dan mencari penyelesaian politik bagi krisis Myanmar.





Fadhli menegaskan bahawa penghantaran pulang pelarian Myanmar dan pendatang tanpa izin mesti mematuhi undang-undang antarabangsa serta mengambil kira risiko terhadap keselamatan dan hak kemanusiaan mereka.

"PAS tidak mempertahankan kemasukan tanpa izin atau kelemahan penguatkuasaan. Kerajaan wajib mengawal sempadan, membanteras sindiket penyeludupan manusia dan melaksanakan undang-undang imigresen.

"Namun, tindakan terhadap PATI mesti dibezakan daripada pengurusan pelarian dan pemohon suaka yang mungkin berdepan penganiayaan jika dihantar pulang tanpa proses yang jelas dan teratur,” tambahnya.

Fadhli menggesa kerajaan supaya menjelaskan proses saringan, penilaian risiko dan jaminan keselamatan selepas ketibaan bagi warga Myanmar serta pelarian yang telah dihantar pulang, termasuk mereka yang mungkin dihantar pulang pada masa hadapan.

"Adakah setiap individu telah dinilai secara sewajarnya, termasuk mereka yang mungkin memerlukan perlindungan antarabangsa?" soalnya.

PAS juga menggesa kerajaan menjelaskan objektif dan hasil lawatan Min, serta pendirian Malaysia berhubung dakwaan jenayah antarabangsa yang dikaitkan dengannya.

Dialog tidak bermakna pengiktirafan

Mengulas kritikan terhadap lawatan rasmi dua hari Min yang berakhir semalam, setiausaha politik Anwar Ibrahim, Kamil Abdul Munim, berkata rundingan dan dialog merupakan sebahagian daripada diplomasi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pengiktirafan atau sokongan.

“Membuka ruang perbincangan tidak bermakna kita memejamkan mata terhadap kekejaman,” katanya, sambil merujuk kepada Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman, yang pernah duduk semeja dengan pemimpin Parti Komunis Malaya, Chin Peng, semasa rundingan Baling pada tahun 1955.

“Adakah itu bermakna Tunku mengiktiraf perjuangan bersenjata Parti Komunis Malaya? Sudah tentu tidak. Beliau berunding kerana, sebagai seorang pemimpin, beliau memikul tanggungjawab yang lebih besar untuk mencari jalan menamatkan keganasan dan menyelamatkan nyawa,” tambahnya.

Kamil turut merujuk kepada lawatan Perdana Menteri ketika itu, Abdul Razak Hussein, ke Beijing pada tahun 1974, ketika bertemu dengan Mao Zedong dan Zhou Enlai serta menjalinkan hubungan diplomatik dengan China walaupun wujud sentimen antikomunis pada masa itu.

Kamil mengulas kenyataan bekas ahli parlimen DAP, Charles Santiago, yang mengimbas kembali bagaimana Anwar menyatakan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) tiga tahun lalu bahawa dia berasa ngeri dengan keganasan junta Myanmar terhadap rakyatnya sendiri.

Anwar mempertahankan langkah mengadakan hubungan dengan Myanmar sebagai satu keperluan untuk menyelesaikan isu pelarian yang telah berlarutan, dengan alasan bahawa Malaysia tidak boleh menempatkan mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat krisis itu untuk tempoh masa yang tidak terhad.

Dalam satu siaran podcast pada 16 September, dia menyatakan bahawa Malaysia, selaras dengan pendirian Asean, belum bersedia untuk mengiktiraf kerajaan baru Myanmar namun memerlukan pihak berkuasa untuk berunding mengenai penghantaran pulang pelarian.